Israel har skutt raketter mot Iran

ISRAEL ANGRIPER IRAN. Litt før fire i natt meldte flere medier at israelske raketter har truffet Iran. Iranske medier skriver at en rekke eksplosjoner er hørt i nærheten av en militærbase i Isfahan-provinsen, 350 kilometer sør for Teheran, der det iranske flyvåpenet har jagerfly. Israel har siden Irans angrep varslet å slå tilbake, og bekrefter angrepet. Tidlig fredag bekrefter israelske myndigheter at de har skutt raketter mot Iran. Ifølge kilder med kjennskap til saken, ble ikke USA varslet av Israel på forhånd. ABC News.New York Times.

AUSTRALIA BER SINE BORGERE OM Å FORLATE ISRAEL. Myndighetene ber australske statsborgere som befinner seg i Israel eller på palestinske territorier å forlate landet så fort som mulig. NRK

ASIA-BØRSEN FALLER: Nyheten om israelsk angrep mot Iran har skapt kraftige reaksjoner ved børsen i Asia. Nikkei-indeksen har falt med 3,4 prosent. Hovedindeksene ved børsene i Seoul og Taipei har falt nesten tilsvarende.