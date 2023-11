Israel har mottatt ny liste over gisler Hamas tilbyr å løslate

ISRAEL HAR MOTTATT EN ny liste over gisler Hamas akter å løslate, og håpet er med det sådd for at våpenhvilen på Gaza kan forlenges når den gjeldende avtalen utløper i morgen tidlig. Med stadig færre kvinner og barn i fangenskap kan det innebære løslatelsen av israelske menn for første gang siden våpenhvilen trådte i kraft og partene begynte med fangeutvekslinger.

I går kveld ble 30 palestinere løslatt fra Israel mens 12 eller 13 Hamas-gisler ankom Israel, og både USA og Israels etterretningssjefer er ankommet Qatar for å delta i forhandlingene, der en foreløpig intensjonsavtale skal være på plass. Samtidig er det samtaler på høyt nivå i Jordan om åpningen av en ny grensepassering til Gaza (Kerem Shalom i Israel) for å bedre kunne distribuere nødhjelp til befolkningen.

På tross av våpenhvilen var det i går tilfeller av skuddløsning mellom israelske soldater og milits i Gaza. Åtte personer er dessuten skadet i væpnede sammenstøt på Vestbredden som følge av et israelsk raid på flyktningleiren i Jenin.

I Det hvite hus skaper Joe Bidens støtte til Israel splid langt inn i presidentens stab i Det hvite hus. Haaretz/The Guardian/Reuters/The New York Times