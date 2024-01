ISRAEL-HØRINGER STARTER I FN-DOMSTOL: I dag startet høringene i Den internasjonale domstolen (International Court of Justice – ICJ) i Haag om Israels krig i Gaza. Sør-Afrika har klaget Israel inn for FN-domstolen med anklage om at landet begår folkemord mot den palestinske befolkningen. Sør-Afrika ber domstolen ta akutt affære under folkemordskonvensjonen – en konvensjon landet mener fortsetter å bli brutt ustraffet – for å «beskytte mot ytterligere alvorlig og ureparerbar skade mot det palestinske folks rettigheter». Det skriver The Guardian. Siden Israel gikk til krig mot Hamas i kjølvannet av Hamas’ grufulle terrorangrep mot landet 7. oktober har over 23 000 palestinere i Gaza blitt drept, ifølge de Hamas-ledede helsemyndighetene der. Rundt 70 prosent av de drepte skal være kvinner og barn. FNs byrå for palestinske flyktninger anslår at 1,9 millioner palestinere på Gazastripen, det vil si 85 prosent av befolkningen, er fordrevet fra sine hjem.

Sør-Afrika hevder Israels handlinger og unnlatelser på Gaza er «folkemorderiske i karakter» fordi de, ifølge landet, er ment å ødelegge en betydelig del av den palestinske folkegruppen som nasjon, rase og etnisitet. Israel kaller anklagene grunnløse og fastholder at de angriper i selvforsvar for å ødelegge Hamas, ikke det palestinske folk. Israels støttespiller USA sier det ikke kan komme noe godt ut av den sør-afrikanske klagen.

Folkemordskonvensjonen fra 1948 vektlegger at handlingene må være begått med intensjon om å ødelegge hele eller deler av en folkegruppe,. FN-domstolens avgjørelser er bindende og kan ikke påklag...