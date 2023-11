Israel aksepterer daglige 4-timers opphold i krigføringen i utvalgte Gaza-områder

ISRAEL HAR AKSEPTERT å ta daglige, fire timer lange pauser i krigen mot Hamas i utvalgte områder av Nord-Gaza. Avtalen er en formalisering og en utvidelse av praksisen de siste dagene med periodevis å stille angrepene i bero langs hovedveien sørover på det palestinske området. Nå kommer nok en evakueringskorridor langs kysten, i tillegg til at Israel hver dag skal peke ut et bestemt nabolag som får fire timer der sivile kan flykte eller simpelthen bevege seg utendørs uten å havne i akutt livsfare. Disse pausene skal varsles minst tre timer på forhånd, ifølge USAs sikkerhetsrådgiver John Kirby.

Bakkeinvasjonen av Gaza har vart en uke, og området er bombet i over en måned med enorme dødstall og menneskelige lidelser som konsekvens. Flere sykehus skal i natt ha blitt rammet. Israels forsvarsminister Yoav Gallant understreker at den nye avtalen ikke utgjør noen våpenhvile og at den ikke vil påvirke landets innsats for å knuse Hamas og avvikle terrororganisasjonens militære og styringsmessige kapabiliteter.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu avklarte i et intervju i natt at det ikke er aktuelt å okkupere Gaza. The New York Times/AP News/CNN/AFP/