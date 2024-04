Israel advarer Iran mot direkte angrep

Israels utenriksminister Israel Katz advarer onsdag om at landet vil angripe mål på iransk territorium dersom Iran angriper Israel fra eget territorium. Uttalelsen, som Katz delte på både på hebraisk og persisk i en post på X (tidligere Twitter), kommer etter at Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei gjentok truslene om hevn mot Israel onsdag morgen. 1. april ble det iranske konsulatet i Syrias hovedstad Damaskus truffet av et luftangrep og to generaler og fem andre medlemmer av den iranske revolusjonsgarden ble drept, herunder tidligere leder for den iranske elitestyrken Quds i Libanon og Syria, general Mohammad Reza Zahedi. Israel, som sjelden innrømmer angrep mot iranske mål, har ikke kommentert angrepet, men både Syria og Iran holder landet ansvarlig.

Direkte militære angrep mellom Israel og Iran vil utgjøre en stor eskalering av situasjonen i Midtøsten og kan utvide krigen mellom Israel og Hamas til en regional konflikt. Tidligere denne uka meldte enkelte nyhetsbyråer at det israelske militæret hadde øvd på å angripe iranske kjernekraftanlegg og annen infrastruktur. Amerikansk etterretning skal imidlertid vurdere det som usannsynlig at Iran vil angripe fra eget territorium og at et eventuelt iransk angrep vil skje gjennom ulike proxy-grupper. President Joe Biden advarte statsminister Benjamin Netanyahu om et forestående iransk angrep i en telefonsamtale mellom lederne forrige torsdag, med frykt for at et iransk angrep også kan ramme amerikanske kapasiteter i regionen.

TRETTEBERGSTUEN-SAK HENLEGGES: Økokrim henlegger saken mot tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap), som «intet straffbart forhold». I en pressemelding onsdag uttaler påtaleansvarlig og assisterende Økokrim-sjef Inge Svae-Grotli: – Retts- og påtalepraksis tilsier at terskelen for å kunne straffes for tjenestefeil i form av om rene habilitetsbrudd er høy. Vi har på grunnlag av dette og sakens omstendigheter konkludert med at Trettebergstuen ikke har begått straffbare forhold.

Trettebergstuen trakk seg som kulturminister i juni i fjor etter at det ble kjent at hun hadde utnevnt og foreslått utnevnt flere nære venner til offentlige verv, blant annet til styrene i Den Norske Opera og Ballett og Norsk Folkemuseum. Hun innrømmet da å ha gjort feil i håndteringen av egen habilitet etter forvaltningsloven. Økokrim startet sin etterforskning av saken 24. oktober i fjor etter å ha fått den oversendt av Riksadvokaten. Etterforskningen skulle avdekke om habilitetsbruddene kunne anses som en grov tjenestefeil etter straffeloven.

«KJØPER IKKE HOLOCAUST SÅNN SOM DET ER»: «Holocaust har jeg spurt ham om, jaja – jeg mener han har rett der og», sier Svein Østvik (62) om den kjente høyreekstremisten Hans Jørgen Lysglimt Johansen, som blant annet har uttalt at han er «dritt lei av at jødene skal pushe fram dette falske holocaust-narrativet». I en video fra en bankettmiddag under vaksinemotstander-konferansen Spotlight i Stavanger 15. april 2023 skryter den tidligere realitystjernen av den nå hatytringstiltalte Alliansen-lederen, med beskrivelser av Lysglimt Johansen som «nyansert og klok» og beundringsverdig, og en person han «digger» og som «lyser godhet». I samtalen ser 62-åringen ut til å mene at den offisielle versjonen av Holocaust er «symboler dem har lagd for å splitte befolkningen»: – Det er ett eller annet som lukter her. Det er så mye historieforfalskning, at jeg kjøper ikke Holocaust sånn som det er, sier han. Les hele artikkelen – og se videoen – i vår ferske artikkel om seansen.

ALARMERENDE TALL FOR JOURNALISTIKKEN I KINA: Ifølge en ny rapport fra en forening for utenlandske korrespondenter i Kina, «Munnbindene av, barrierene vedvarer», var det i 2023 fortsatt vanskelig for utenlandske journalister å jobbe fritt i landet. Nesten alle av de 101 respondentene i undersøkelsen mener arbeidsforholdene ikke når opp til et internasjonalt nivå, melder fagavisa Journalisten.

81 prosent svarer at de har opplevd innblanding, trakassering og vold.

Over halvparten av respondentene ble hindret i sitt journalistiske virke minst en gang av politi eller andre myndighetspersoner.

Et flertall svarer også at de har grunn til å tro at myndighetene har skaffet seg tilgang til deres WeChat-konto (81 prosent) og telefon (72 prosent), og/eller at noen har plassert taleopptaker på kontoret eller bostedet deres (55 prosent).

Halvparten svarer at de har sett en av sine kinesiske kolleger bli presset, trakassert eller truet.

Reportasjereiser der journalistene ikke opplever denne typen inngrep er unntaket heller enn regelen, selv om flere mener det har blitt hakket bedre enn den strenge sensuren under pandemien. Over 80 prosent svarer også at potensielle kilder har avvist å bli intervjuet fordi de ikke har fått tillatelse, og en tredjedel av journalistene har hatt kilder som trakk seg på grunn av dette etter først å ha takket ja. NRKs Asia-korrespondent Philip Lote, som bor i Beijing, sier til avisa at også han har opplevd tilsvarende: – I vårt tilfelle har det vært ganske uviktige opptak og mest en påminnelse om at det enkle blir vanskelig.

LØNNSFORHANDLINGER 2024: Partene i frontfagene kom til enighet i lønnsforhandlingene sent søndag og har dermed satt rammen for resten av oppgjørene. I dag ble det kjent at rammen fra frontfaget på 5.2 prosent lønnsvekst videreføres også mellom Fellesforbundet og NHO Byggenæringen.

NHOs forhandlingsleder, Siri Bergh, beskriver forhandlingene som krevende, men er glad for at de er i mål.

– Resultatet fra frontfag-meklingen har gjort det ekstremt krevende å komme frem til et resultat som er økonomisk bærekraftig for byggenæringen. Derfor har dette blitt et dyrt oppgjør, sier hun, ifølge E24.