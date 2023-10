Iranske journalister dømt til 12 og 13 år i fengsel etter reportasjer om Mahsa Amini

DØMT ETTER REPORTASJER OM MAHSA AMINI:To kvinnelige iranske journalister er i hjemlandet funnet skyldige i å samarbeide med USA. Niloufar Hamedi og Elaheh Mohammadi rapportere om Mahsa Aminis død i moralpolitiets varetekt, og begge har nå fått lange fengselsstraffer på henholdsvis 12 og 13 år. Konkret er kvinnene dømt for å «samarbeide med fiendtlige amerikanske myndigheter», for å «konspirere mot nasjonens sikkerhet» og for «propaganda mot Den islamske republikk».



Hamedi, som jobbet i den reformvennlige avisa Shargh, skrev om at Amini lå i koma, og publiserte et bilde der Aminis foreldre omfavnet hverandre på sykehuset. Mohammadi jobbet i avisa Hammihan og skrev om Aminis begravelse i den kurdiske byen Saqqez der demonstrasjonene først startet. I tillegg til fengselsstraffen er kvinnene nektet å arbeide i en nyhetsavis i minst to år etter at de har sluppet ut.



USA BER ISRAEL VENTE: Biden-administrasjonen ber Israel om å utsette invasjonen av Gaza. Dette fordi de håper å få mer tid til å forhandle om frigjøring av gisler, samt til utdeling av nødhjelp og for å finne måter å unngå flere sivile tap. Amerikanske tjenestepersoner trenger også mer tid til å forberede seg på eventuelle angrep på amerikanske interesser i regionen utført av Iran-støttede grupper, da USA mener intensiteten på dette trolig vil øke så fort Israel setter alle styrker inn i Gaza.



USA stiller imidlertid ingen konkrete krav til Israel, og amerikanerne støtter fortsatt en bakkeinvasjon og Israels mål om å utrydde Hamas. USAs president Joe Biden ringte Israels statsminister Benjamin Netanyahu søndag ettermiddag for å diskutere situasjonen.



Fredag slapp Hamas to amerikanske gisler fri, men fortsatt skal de ha kontroll over mer enn 200 gisler. Ifølge en anonym kilde til New York Times, som skal være del av gisselforhandlingene gjennom Qatar, har Hamas advart om at en bakkeinvasjon vil redusere sjansen for frigjøring av gisler betraktelig.





MANGLER FORTSATT BEVIS FOR SYKEHUSBOMBING: Både AP, CNN og Wall Street Journal har i løpet av helga publisert videoanalyser som finner at bombingen av Ahli Arab-sykehuset forrige uke kan ha vært en mislykket rakett fra Gaza, ikke fra Israel. Men mye er fortsatt uklart, og den britiske kanalen Channel 4 finner at eksplosjonen kom fra en annen retning enn hva de andre analysene har funnet.



Hamas har ennå ikke lagt fram konkrete bevis for påstanden om at raketten kom fra et israelsk luftangrep. USA har allerede konkludert med at Israel ikke var ansvarlig.



Verdens helseorganisasjon (WHO) meldte lørdag at minst 19 sykehus i Gaza er truffet siden 7. oktober. 16 helsearbeidere er drept og 28 skadet.



ØKT FLYKTNINGSTRØM TIL SPANIA: Mer enn 1400 afrikanske flyktninger gikk i land på Kanariøyene i Spania søndag morgen. 321 mennesker kom til øya El Hierro, noe som er ny rekord på antall personer i samme fartøy. Ifølge Spanias innenriksdepartement har det kommet mer enn 23 000 flyktninger fra januar 2023 til 15. oktober. De første fjorten dagene i oktober ankom 8500 personer, noe som for første gang overgikk krisen landet sto i tilbake i 2006. Ifølge Spanias innenriksminister, Fernando Grande-Marlaska, skyldes dette politisk destabilisering etter flere kupp i Sahel-regionen. I tillegg har flyktningruta til Kanariøyene de siste årene blitt mer populær, da sjøveien over Middelhavet har blitt kraftig kontrollert.

NI NYE KANDIDATER: Etter Jim Jordans tre mislykkede forsøk på å bli speaker i Representantenes hus forrige uke, har nå ni nye kandidater meldt sin interesse. Det republikanske partiet skal ha et møte om de nye kandidatene i kveld, og håper å velge neste kandidat allerede i morgen. Før en speaker kommer på plass er ikke Representantenes hus i stand til å vedta nye støttepakker til både Israel og Palestina etter forslag fra Biden.