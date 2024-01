Iran-støttet milits i Irak suspenderer angrep på USAs styrker

DEN IRAN-STØTTEDE MILITSEN i Iran som, ifølge Pentagon, trolig sto bak det dødelige droneangrepet på en amerikansk utpost i Jordan søndag, sier den stanser sine angrep på USA. Kataib Hezbollah-leder Abu Hussein al-Hamidawi sier i en uttalelse at angrepene innstilles for å ikke ydmyke Iraks myndigheter ytterligere og gjør det klart at avgjørelsen kommer etter press fra Teheran. Samtidig gjør al-Hamidawi et poeng av at gruppa – den største i en del av et større nettverk sjiamuslimske militsgrupper som opererer i Irak – selv avgjør hvem de angriper.

Den overraskende kunngjøringen kommer kort tid etter at president Joe Biden lot det bli kjent at han har bestemt seg for hvordan angrepet, som kostet tre soldater fra USA livet, skal gjengjeldes. I en kommentar sier en talsperson for det amerikanske forsvarsdepartementet at «handlinger veier tyngre enn ord».

Kataib Hezbollah skal ha stått bak rundt 160 angrep på USAs 2500 soldater i Irak og 900 i Syria, som bidrar til at kurdiske styrker kan stå opp mot IS. The New York Times/The Washington Post

ISRAEL BEKREFTER AT landet pumper sjøvann inn i de underjordiske tunnelene på Gaza, og at dette har pågått i flere uker. Den israelske hæren hevder pumpingen skjer med en slik presisjon at den unngår å ødelegge jordsmonnet. Haaretz/Al Jazeera