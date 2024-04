Iran planlegger ikke gjengjeldelse etter begrenset israelsk luftangrep

Iran har ingen planer om å gjengjelde luftangrepet mot landet morgentimene fredag, som Israel har bekreftet at de står bak. Det oppgir en anonymisert iransk myndighetsperson til Reuters.

Fra hvordan iranske statsmedier har rapportert hendelsen som et mulig angrep fra «infiltratører», kan det virke som at Iran ikke ønsker å eskalere konflikten med erkerivalen noe ytterligere. Iran bekrefter fredag eksplosjoner ved en militærbase nær byen Isfahan sentralt i landet, som huser det iranske flyvåpenet, en missilfabrikk og flere kjernekraftanlegg, men ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har ingen av kjernekraft-anleggene blitt skadet i angrepet. Luftangrepet ser ellers ut til å ha vært begrenset i omfang. Dermed ser amerikanske diplomater ut til å ha lyktes i å overbevise Israel om å utvise tilbakeholdenhet i et eventuelt hevnangrep mot Iran for luftangrepet mot landet forrige helg.

USAs utenriksminister Antony Blinken nekter å svare på om USA ble informert om angrepet i forkant, men understreket at USA ikke har vært involvert i noen «offensive operasjoner». Samtidig varsler G7-gruppen, som har møttes på Capri i Italia de siste dagene, ytterligere sanksjoner mot Iran.

Mer enn 200 droner og missiler ble forrige lørdag avfyrt mot Israel fra iransk territorium for første gang i historien, og forvandlet med det den årelange proxy-krigen mellom partene til direkte konfrontasjon. President Joe Biden fortalte statsminister Benjamin Netanyahu samme dag at USA ikke kom til å støtte Israel i et eventuelt motangrep, og oppfordret ham heller til å «ta seieren» i at omtrent samtlige droner og missiler ble skutt ned av israelsk luftforsvar. Det iranske angrepet var hevn for et luftangrep mot det iranske konsulatet i Damaskus, Syria, 1. april, der til sammen 13 personer ble drept, herunder en høytstående iransk general og seks andre medlemmer av landets revolusjonsgarde. Israel regnes for å stå bak angrepet. Eskaleringen mellom Israel og Iran de siste ukene har risikert å utvide Israels krig mot Hamas til en regional storkonflikt.

AKTUELL ARVTAKER: Tidligere Oslo-byråd Sunniva Holmås Eidsvoll sier hun ønsker å bli Kari Elisabeth Kaskis arvtaker på Stortinget. Eidsvoll var byråd for oppvekst i Oslo fram til lokalvalget i fjor og har vært leder for Oslo SV siden 2017. – I Norge er jeg på den mest radikale venstresiden, i SV er jeg godt plassert i sentrum på den politiske skalaen, sier SV-politikeren til Klassekampen. Noen av tingene Eidsvoll er opptatt av er vindmøller, nei til EU og tja til Nato.

NÅ BLEKES KORALLER IGJEN: Verden står i nok en global massebleking av koraller, den fjerde slike hendelsen som er registrert, og særlig rammes tropiske hav. Korallbleking er et fenomen der koraller mister farger på grunn av stress, og skyldes høye temperaturer eller forurensing. Med nok tid vil korallene kunne komme seg igjen etter flere år. Men vedvarer forholdene, vil korallene til slutt dø.

Den siste rapporten fra FNs klimapanel konkluderer med at en oppvarming på 1,5 grader trolig er et vippepunkt for tropiske korallrev. Etter ti år med en slik oppvarming forventer forskerne «dramatiske endringer». Et sted mellom 70 og 90 prosent av tropiske korallrev er ventet å forsvinne.

MILJØKRAV BREMSER AMMO-PRODUKSJON: En av Europas største produsenter av forsvarsmateriell, svenske Saab, slår alarm om at kontinentet er avhengig av kinesisk nitrocellulose for fremstilling av krutt. Direktør Micael Johansson ber nå europeiske myndigheter om å kutte i miljøkrav for å diversifisere forsyningslinjene og redusere risikoen for at Kina kutter leveransene i en tilspisset sikkerhetspolitisk situasjon. – Miljø-godkjenninger som er nødvendig for å få slike materialer fra andre deler av verden, inkludert Europa, kan ta opptil ti år å få, sier Johansson til Politico.

Allerede i dag er tilgangen på nitrocellulose en av flaskehalsene som hindrer Europa i å levere mer ammunisjon til forsvaret av Ukraina. Norsk-finske Nammo er i gang med å forske på utvinning av nitrocellulose fra hjemlig trevirke istedet for kinesisk bomull.

