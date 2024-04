Iran: Ønsker ikke eskalering i Midtøsten

IRAN SKAL HA SIGNALISERT overfor USA at responsen på Israels angrep på det iranske konsulatet i Syria i forrige uke blir utformet slik at krigen i Midtøsten ikke eskalerer på en unødvendig måte. Regimet i Teheran er opptatt av å ikke forhaste seg mens det presser på for en våpenhvile i Gaza, skal Irans utenriksminister Hossein Amirabdollahian ha fortalt utsendinger fra USA han møtte på en reise til Oman søndag.

Nervene er like fullt i helspenn etter at sju medlemmer av Irans Revolusjonsgarde ble drept i Damaskus 1. april. Irans øverste leder Ali Khamenei sverget onsdag på at Israel ville bli straffet, og Israels forsvarsminister Yoav Gallant fastslo i går at et iransk angrep vil bli besvart (Netanyahu-regimet har ellers ikke kommentert luftangrepet i Damaskus). Den amerikanske ambassaden i Tel Aviv nekter nå ansatte og deres familier personlige reiser utenfor byene Tel Aviv, Jerusalem og Beersheba. Det tyske flyselskapet Lufthansa forlenger sin suspensjon av flygninger til Iran. Reuters/Haaretz/NRK/Tagesschau



FOR FØRSTE GANG BRUKER amerikanske myndighetspersoner ordet «hungersnød» om det som skjer i Gaza. Hjelpearbeidere på det palestinske territoriet sier Israels lovede øking i humanitær hjelp til sivi...