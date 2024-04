Iran og Israel møttes i Sikkerhetsrådet, anklager hverandre for terrorisme

DIPLOMATER FRA IRAN OG ISRAEL utvekslet anklager om terrorisme da Sikkerhetsrådet i FN møttes i natt for å diskutere helgas iranske luftangrep, landets første direkte krigshandling mot erkefienden i vest. Irans ambassadør forsvarte angrepet ved å vise til landets rett til selvforsvar etter Israels angrep på deres konsulat i Damaskus for to uker siden, mens den israelske utsendingen mente Iran i forkant hadde «tråkket over enhver rød linje» og at Israel forbeholder seg retten til å slå tilbake. FNs generalsekretær Antonio Guterres anmodet Sikkerhetsrådet om å «trå tilbake fra randen» og gjøre det som står i dens makt for å unngå eskalering, men møtet ble avsluttet uten enighet om en felles uttalelse.

Tyrkiske, jordanske og irakiske myndigheter sier Iran varslet om et drone- og missilangrep på Israel flere dager før det skjedde, mens USA hevder landet ikke ble varslet og at hensikten med det iranske angrepet var å forårsake betydelig skade. Det hvite hus skal likevel ha gjort det klart overfor Israels statsminister Benjamin Netanyahu at det ikke kan regne med deltakelse i noe gjengjeldelsesangrep, og Israel har signalisert at landet ikke vil begi seg ut på noe slikt alene. Israels krigskabinett møttes i natt uten å komme til enighet om hvordan det iranske angrepet skal besvares.

De fleste av de rundt 300 dronene og rakettene som ble sendt mot Israel ble skutt ned av israelsk, jordansk, amerikansk og britisk luftvern, men et syv år gammelt barn – tilhørende den israelske beduin-minoriteten i Negev-ørkenen, som lever med dårlig tilgang på bomberom – er kritisk skadet og til behandling på sykehus etter å ha blitt truffet av fragmenter. ...