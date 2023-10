Iran og Hamas-angrepet: Benektelse fra øverste hold

Irans øverste leder, Ali Khamenei, holdt i morges en tale der han personlig benektet at Iran var involvert i angrepet på Israel som drepte minst 900 mennesker og skadet flere enn 2000. Samtidig hyllet han dem som sto bak terrorangrepet, det verste i Israels historie: «vi kysser hendene til dem som planla angrepet på sionistregimet», sa Khamenei. Så langt har Israel og USAs linje utad vært at Iran uansett var indirekte involvert gjennom sin kontinuerlige støtte til islamistene i Hamas, men ingen har knyttet regimet til de spesifikke forberedelsene av angrepet.

Så mange som 1500 Hamas-soldater som krysset Israels grensebarrierer ble drept i kampene i helga, ifølge israelerne. I et intervju med nyhetsbyrået AP uttaler en av Hamas’ eksilledere i Beirut, Ali Barakeh, at bare en liten gruppe i toppen kjente planene, lagt i over et år, men at de selv ble overrasket over hvor liten motstand angrepet fikk fra den israelske hæren, som han kaller en «papirtiger». «Vi har forberedt oss godt til denne krigen og på å håndtere alle scenarier, også en langvarig krig», hevder Hamas-toppen. Også han hevder angrepet skjedde uten direkte medvirkning fra Hamas’ samarbeidspartnere.

Inne i Gaza er sivilbefolkningen hardt rammet av Israels massive luftangrep siden lørdag og den utvidede blokaden av livsviktige forsyninger – som ifølge hjelpeorganisasjoner og FNs høykommissær bryter folkeretten og framstår som kollektiv avstraffelse. Ifølge palestinske myndigheter er over 700 drept på Gazastripen de siste dagene. Bare i natt skal 200 ulike mål ha blitt rammet fra lufta av Israel. En lokal FN-representant oppgir at fir...