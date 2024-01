Iran avviser å ha noe å gjøre med angrepet som drepte tre USA-soldater

IRAN HEVDER LANDET IKKE på noen måte var involvert eller hadde noen tilknytning til det som skjedde da tre amerikanske soldater ble drept og 34 såret i et droneangrep på en militær utpost nordøst i Jordan søndag. Den iranske FN-utsendingen legger ifølge landets statsmedier til at det er en konflikt mellom USAs styrker og «motstandsgrupper» i regionen, og at disse dermed utfører gjengjeldelsesangrep.

Angrepet har utløst kraftig press på USAs president Joe Biden om å reagere og risiko for at krigen i Midtøsten eskalerer. Biden skylder på Iran-støttet milits og lovet i går amerikansk gjengjeldelse «når og hvordan vi selv bestemmer». Organisasjonen Islamistisk motstand i Irak, som samler en rekke pro-iranske, sjiamuslimske grupper i landet, har tatt ansvar for angrepet – det første dødelige på USAs personell i Midtøsten siden starten på Gaza-krigen i oktober. Reuters/CNN

DEN KINESISKE EIENDOMS-giganten Evergrande skal likvideres, avgjør en dommer i Hong Kong etter at selskapet nok en gang har overtrådt en frist for å komme opp med en restruktureringsplan. Selskapet har 300 milliarder dollar i gjeld og har misligholdt lån siden desember 2021. Det har mesteparten av sine aktiva på kinesisk fastlandsjord og er blitt et symbol på problemene i den kinesiske eiendomssektoren.

«Det er på tide for retten å si...