Iran angriper mål i Pakistan – to barn drept – «ulovlig overtredelse av luftrom»

IRAN HAR SKUTT MISSILER og/eller sendt droner mot mål i Pakistan, og ifølge pakistanske myndigheter tatt livet av to barn og såret tre andre. Angrepet skal ha skjedd i provinsen Balutsjistan, og var ifølge iranske medier rettet mot separatistgruppa Jaish al-Adl. Det tilbakeviser pakistanske myndigheter, som kaller angrepene en ulovlig overtredelse av Pakistans luftrom, advarer om at de kan utløse alvorlige konsekvenser, og har kalt Irans seniordiplomat i Islamabad inn på teppet for å overlevere en formell protest.

Iran og Pakistan har i mange år hatt et anspent forhold, blant annet på grunn av militante grupper som har operert i Balutsjistan.

Natt til i går angrep Iran mål i Syria og Irak som en del av represaliene mot selvmordsbombingen som krevde 80 liv i Iran 3. januar. Flere sivile ble drept. Irak anklaget nabolandet for blatant å overtrede deres suverenitet og kalte tilbake sin ambassadør i Teheran. The Guardian/BBC News

USA HAR ANGREPET Houthi-militsen i Jemen for tredje gang og rammet den Iran-backede militsens ballistiske missiler inne i landet. Houthiene fortsetter sine angrep mot skipstrafikken i Rødehavet og har rammet et gresk-flagget skip på vei til Israel fra India (ingen ble såret i angrepet og skipet kunne seile videre). CNN/The Guardian

...