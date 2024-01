IRAK KRITISERER USA I UVANLIG harde ordelag etter gårsdagens amerikanske luftangrep på irakisk jord. Angrepene på Kata’ib Hezbollah og andre Iran-støttede militsgrupper i Irak onsdag var «en aggressiv handling» som bidrar til en «uforsvarlig eskalering» av volden i regionen, sier en talsperson for statsminister Mohammed Shia al-Sudani i Bagdad. Han sier også at «denne uakseptable handlingen underminerer årevis med samarbeid og bryter med Iraks suverenitet (...) på et tidspunkt der regionen allerede sliter med risikoen for en spredning av konflikten».

USAs forsvarsminister Lloyd Austin forsvarer angrepene og mener de var både nødvendige og utført på en proporsjonal måte. De skjedde som respons på angrep på amerikanske styrker i landet, som USA invaderte i 2003. The Guardian

9 PERSONER SKAL VÆRE drept i et israelsk stridsvognangrep på et FN-drevet tilfluktssted i Sør-Gaza. USAs nasjonale sikkerhetsråd uttrykker «dyp bekymring» over nyheten. Haaretz/Al Jazeera

BIDEN-ADMINISTRASJONEN skal ha oppfordret Kongressen til å godkjenne salg av F16-fly til Tyrkia så snart landet har fullført ratifiseringen av svensk Nato-medlemsskap.