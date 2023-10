Innen noen timer må Erna Solberg sende sin redegjørelse om habilitetsskandalen til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. – Jeg har vært inhabil i mange saker som jeg ikke burde vært inhabil i, sier hun til TV 2 i forkant.

Statsministerens kontor svarte komiteen tidligere i dag (les hele brevet her), og gjør det klart flere ganger at ingen andre enn Erna Solberg hadde ansvaret for å følge opp aksje-problemstillingen. Dagens Næringsliv poengterer at det var en muntlig forsikring fra Solberg selv som i 2013 stanset en rettslig vurdering av ektemannens aksjehandler, ved at hun oppga at Sindre Finnes ikke kom til å fortsette med kortsiktig handel. «Gitt denne opplysningen var det etter Statsministerens kontor sin vurdering ikke behov for veiledning fra Finansdepartementet eller Lovavdelingen knyttet til habilitetsutfordringer slik aksjehandel kunne gi», heter det i SMKs redegjørelse.

SMK har ikke funnet spor av at Solberg har fått vurdert habiliteten i forbindelse med saker knyttet til Norsk Hydro, der Finnes hadde eierandeler, poengterer TV 2.

Audun Lysbakken (SV) i kontrollkomiteen mener SMK-redegjørelsen svekker Solbergs tidligere forklaringer. – Aksjesaken blir stadig mer alvorlig (…) Det er tydelig at embetsverket på SMK stilte de nødvendige spørsmål, og at Erna Solberg var klar over at ektefellens aksjeeierskap kunne påvirke hennes habilitet, sier han.

– NASJONALE SIKKERHETSTRUSLER: Sveriges statsminister Ulf Kristersson har invitert alle lederne for riksdagspartiene til et krisemøte i det nasjonale sikkerhetsrådet, der regjeringen og politimyndighetene skal legge fram tiltak mot de organiserte kriminelle miljøene som står bak draps- og bombe-bølgen som ryster landet. Etter at «gjengkrigen» overskygget alle andre saker har politikerne fått hastverk med å foreslå drastiske løsninger, som en femdobling av kameraovervåkning, ulike former for bistand fra militæret, økt bruk av droner, skjerpet grensekontroll og telefonavlytting uten skjellig grunn til mistanke om forbrytelser.

«Den grove organiserte kriminaliteten i Sverige må ses i lys av nasjonale sikkerhetstrusler. Regjeringen vil skape så bred enighet som mulig om de kommende årenes nødvendige offensiv mot gjengene», heter det i uttalelsen fra statsministeren om det tverrpolitiske møtet førstkommende torsdag.

PRØVEBALLONG: Unge Venstre-leder Ane Breivik vil vrake Erna Solberg som statsministerkandidat for borgerlig side i stortingsvalget om to år. – Jeg synes det er overtydelig at en borgerlig side ikke kan stille med en statsministerkandidat som har brutt forvaltningsloven. Norge kan heller ikke ha en regjeringssjef som er og har vært inhabil i embetet. (…) dette er grunnlaget for det politiske systemet vårt, det er tuftet på tillit, sier Breivik til NRK. Unge Høyres leder mener Breivik bare er ute etter medieoppslag. – Jeg reagerer litt på at tidligere regjeringskamerater nå stiller ultimatum over hvem Høyre skal velge som partileder, sier han. Saken var også tema i Politisk kvarter i morges.

«BORGERKRIG» HOS REPUBLIKANERNE: Som ventet går et knippe høyreradikale representanter i den amerikanske kongressen, ledet an av Trump-lakei Matt Gaetz, nå inn for å avsette speaker Kevin McCarthy, etter at han i helga måtte ty til Demokratenes stemmer for å stanse budsjettkrisen trumpistene stelte i stand. Utfallet er uklart.

MULIG TESTING AV ATOMDREVET MISSIL: Gjennom satellittbilder og flydata finner New York Times’ journalister at det kan være Russland er i ferd med å teste ut eksperimentelle atomdrevne kryssermissiler – eller at de nylig har gjennomført en slik test – med en teoretisk rekkevidde på tusenvis av mil. Ifølge avisa viser før-og-etter-bilder på flere datoer i september, fra en ekstern base i Arktis, at Russland kan være i gang med lanseringsforberedelser som ligner tidligere tester. I slutten av august advarte Russland piloter om å fly i området.

Russland er tidligere kjent for å ha gjennomført 13 tester mellom 2017 og 2019 – alle mislykkede – ifølge den frivillige foreningen Nuclear Threat Initiative (NTI). Skjer det uhell ved disse testene kan det være dødelig, og ifølge amerikanske myndigheter førte en av testene med Burevestnikmissilet i 2019 til at sju mennesker ble drept. (Det er usikkert om det er den samme typen som nå kan være i bruk igjen. Våpenet ble først kjent da Russlands president Vladimir Putin kunngjorde det som et av seks strategiske våpen i en tale i 2018). Eksperter avisa har pratet med mener missilet ikke bare er farlig på grunn av dens evne til å bære et kraftig kjernefysisk stridshode, men i dets mulighet til å frigjøre radioaktive utslipp dersom missilet skulle eksplodere eller svikte under en test.

Moskva signerte en avtale om reduksjon av atomvåpen i 2011, som dette missilet vil omfattes av, men traktaten utløper i 2026. Ifølge Daryl G. Kimball, direktør i Arms Control Association, kan Burevestnikmissilet bidra til starten på et ukontrollert våpenkappløp dersom ingen ny avtale erstatter den tidligere traktaten. Han mener testing av missilet vil være et tegn på at Russland beveger seg i feil retning.