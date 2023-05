Ingen kandidater med rent flertall: Det går mot omvalg i Tyrkia

INGEN AV KANDIDATENE i presidentvalget i Tyrkia ser ut til å sikre seg rent flertall. Trolig må tyrkerne derfor tilbake til valgurnene i slutten av mai for en avgjørende valgrunde mellom sittende president Recep Tayyip Erdogan (49,25 prosent oppslutning, ifølge det statseide nyhetsbyrået Anadolu) og opposisjonsleder Kemal Kilicdaroglu (45,05 prosent). Begge de to kandidatene har kunngjort at de aksepterer en ny valgrunde, og må bruke de neste to ukene på å forsøke å vinne flest mulig av de rundt 5 prosentene som har stemt på tredjekandidaten Sinan Ogan, som politisk befinner seg langt ute på høyrefløyen. Den tyrkiske valutaen svekker seg på nyheten.

I parlamentsvalget ligger Erdogans parti (AKP) an til rundt 35 prosent oppslutning etter at 96 prosent av stemmene er telt opp. Det er partiets svakeste valgresultat siden 2002, da det kom inn første gang. Sammen med sine tre koalisjonspartnere vil AKP likevel ha flertall. The Guardian/BBC News/Bergens Tidende

I THAILAND HAR OPPOSISJONSPARTIENE sikret seg en knusende seier mot den sittende koalisjonen, som er alliert med landets militærstyrker og har styrt landet i ti år. Forhandlinger venter før eventuelt det sosialdemokratiske Gå fremover-partiet eller det populistiske og markedsliberalistiske Pheu Theu-partiet kan danne regjering. Reuters

VOLODYMYR ZELENSKYJ er lovet mer støtte til