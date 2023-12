SISTE: Zelenskyj på vei til Oslo

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj er i dag ventet til Oslo, der Jonas Gahr Støre er vert for et toppmøte med de nordiske statsministrene. Det har Filter Nyheter tidligere fått bekreftet fra en rekke kilder. Den ukrainske presidentens besøk er holdt hemmelig fram til han er i Norge.

I 07.30-tida i dag var et fly med kallesignalet til Zelenskyjs offisielle presidentfly kommet inn i norsk luftrom. (Det betyr ikke nødvendigvis at han er om bord)

I Oslo sentrum forberedte bevæpnet politi fra blant andre Beredskapstroppen og PST i går kveld store sikkerhetstiltak ved blant annet Grand Hotel og Stortinget, der det ble satt opp barrikader. Etter alt å dømme skal Zelenskyj tilbringe hele dagen i Norge, men få personer var i forkant informert om detaljer i programmet.

Zelenskyj kommer rett fra USA, der han i går kveld hadde møter i Kongressen og Det hvite hus for å advare om hva som vil skje i Ukraina-krigen hvis våpen- og pengestøtten fra Vesten nå dabber av.

Besøket i Oslo har vært planlagt i flere uker, men det er ikke kjent hvilke lovnader Støre kan gi om norsk eller nordisk støtte i forbindelse med norgesbesøket.

I USA HAR UKRAINAS president Volodymyr Zelenskyj mislyktes med å utløse nye milliardbevilgninger til det ukrainske forsvaret. Kongressens politikere fra Det republikanske partiet blokkerer slike vedtak med krav på et helt annet saksfelt – en innstramming av innvandringspolitikken for å blokkere strømmen av migranter fra Latin-Amerika. Enkelte av dem har, i sterk kontrast til hyllesten av Zelenskyj da han besøkte den amerikanske hovedstaden i fjor, uttrykt misnøye med at saken stadig dominerer agendaen. Det gjør at president Joe ...