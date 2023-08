India står for 59 prosent av økt luftforurensing

STÅR FOR 59 PROSENT AV ØKT LUFTFORURENSING: I en ny klimarapport kommer det fram at India har stått for så mye som 59 prosent av verdens økte luftforurensning de siste ti årene. Ifølge rapporten fører luftforurensning til at befolkningen i Sør-India (deriblant Bangladesh, Pakistan og Nepal) mister gjennomsnittlig fem leveår, og i New Delhi, Indias hovedstad, kan dette gjelde så mye som ti år. Studien er gjennomført av University of Chicago’s Energy Policy Institute (EPIC). Årsaken til den enorme luftforurensingen i disse landene skyldes blant annet økt industrialisering og befolkningsøkning. Etter år 2000 har luftforurensningen i disse landene økt med mer enn 50 prosent. Rapporten finner imidlertid at det har gått riktig vei når det gjelder luftforurensingen i Kina, som har redusert forurensningsnivået med 42,3 prosent fra 2013 til 2021.

ETTERFORSKES FOR MULIG SEKSUELT OVERGREP: Spansk påtalemyndighet etterforsker om skandalekysset under VM-finalen var et seksuelt overgrep. Domstolen vil se på om det var en form for «seksuell aggresjon», noe som kan straffes med opptil fire år i fengsel. Kommentatorer har kalt kysset Spanias metoo-øyeblikk.

Det var lederen av det spanske fotballforbundet, Luis Rubiales, som grep tak i kapteinen Jennifer Hermoso under VM-medaljeseremonien der Spania tok gullet. Etterforskningen begrunnes med at den ferske verdensmesteren sier kysset var høyst ufrivillig. Nå ber også det spanske fotballforbundet lederen om å trekke seg umiddelbart, noe han forrige uke uttalte at han ikke hadde noen planer om.

Fotballpresident Lise Klaveness (NFF) reagerer sterkt på at den spanske fotballpresidenten og forbundet varslet juridiske skritt mot spilleren: «Da går man over en grense der hele verdigheten til spillet, tilliten til lederskapet i Europa, og spillernes trygghet blir satt i spill», sier hun til NRK.

I går tok saken også en ny vending: Da ble det kjent at fotballpresidentens mor har gått til sultestreik i en kirke på vegne av sønnen. «Det er en umenneskelig og blodig jakt som sønnen min ikke fortjener», skal hun ha sagt, samtidig som hun ba Hermoso om å «fortelle sannheten».

Samtlige i støtteapparatet til det spanske kvinnelandslaget har nå sagt opp i protest, med unntak av hovedtrener Jorge Vilda. Alle de 23 spillerne på VM-vinnerlaget, og også noen av herrespillerne, nekter å spille før fotballpresidenten går av.



FÅR IKKE BEHANDLING I FORLIKSRÅDET: Forliksrådet avviser saken til Nataliia Skoghøy, kvinnen som krever et millionbeløp i erstatning fra sin eksmann, tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy. VG melder om siste omdreining i saken som startet med at sistnevnte ble funnet i hjelpeløs tilstand i Oslo sentrum, anklaget kona for å ha forsøkt å forgifte ham, og hun svarte med oppreisningserstatning for blant annet ærekrenkelse. Forgiftingssaken ble senere henlagt av politiet, og tilsynsutvalget for dommere slo fast at Jens Edvin hadde brutt med god dommerskikk da han gikk offentlig ut med sine mistanker – han fikk siden sluttpakke for å slutte i Høyesterett – men i sommer ble det klart at daterape-giften fenazepam var påvist i blodet hans. Nå vil Nataliia vurdere å ta ærekrenkelsessaken til tingretten, sier hennes advokat.

DOM MOT EKS-STATSMINISTER OPPHEVET: Korrupsjonsdommen fra tidligere i år mot Pakistans tidligere statsminister Imran Khan er suspendert av en domstol i Islamabadt. Nyheten mottas som en stor seier blant den populistiske politikeren og tidligere cricketstjernas mange tilhengere i landet. Det er likevel uklart om Khan, som sitter i et høysikkerhetsfengsel utenfor byen, vil bli løslatt, da det er utstedt fengslingsordre på ham i andre saker, blant annet en om diplomatisk korrespondanse på avveie. Det er også uklart om suspensasjonen innebærer at Khan kan stille som kandidat i valget senere i år. Han er i utgangspunktet fradømt valgbarheten i fem år, i saken som handler om misbruk av statsministerembetet for å berike seg på salg av gaver gitt til den pakistanske staten, men som Khans tilhengere mener dreier seg om å rydde en politisk utfordrer av banen.

