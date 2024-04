IDF: Klare for Rafah-invasjon

Det israelske militæret skal ha meldt seg klare for en bakkeinvasjon av Rafah, og avventer bare grønt lys fra krigsregjeringen. Det melder Reuters, via NRK.

Byen helt sør på Gaza-stripen er den eneste gjenværende som ikke har hatt israelske soldatstøvler på bakken i løpet av den nå halvt år lange krigen («bare» vært angrepet fra lufta). Her oppholder det seg dermed over én million flyktninger fra de andre delene av det palestinske territoriet, og nødhjelporganiasjoner har advart mot at en invasjon vil ha enorme humanitære konsekvenser.

Israelske myndigheter kunngjorde tidligere i dag en plan om å evakuere sivilister fra Rafah og innkvartere dem i 40 000 telt som er rekvirert til formålet. Hvert av disse teltene skal kunne romme ti til tolv personer. En slik enorm evakuering vil kunne ta opptil en måned å gjennomføre, ifølge Reuters.

Samtidig har EU i dag stilt seg bak et FN-krav om en uavhengig granskning av den angivelige oppdagelsen av massegraver ved to Gaza-sykehus som er ødelagt etter å ha vært beleiret av israelske styrker. – Mistanken og omstendighetene skaper et inntrykk av at menneskerettigheter kan ha vært brutt, sier EU-talsmann Peter Stano, ifølge AFP.

TREKKER SEG IKKE: Det tyske ytre høyre-partiet AfDs Europaparlament-medlem Maximilian Krah uteblir fra partiets valgkampåpning til helga, etter at en av hans sikkerhetsklarerte medarbeidere i parlamentet denne uka ble arrestert og tiltalt for spionasje til fordel for Kina. Det er klart etter at Krah har hatt et krisemøte med partiledelsen i Berlin.Han forblir imidlertid partiets toppkandidat ved valget i mai, og argumenterer overfor Tagesschau at han personlig ikke kan lastes for at medarbeideren kan ha vært agent med Beijing som oppdragsgiver. Flere av de andre tyske partienes ledere har tatt til orde for at Krah må trekke seg og at det bør være uaktuelt for AfD å la seg fronte av en kandidat med slike anklager hengende over seg.

Ifølge tiltalen skal medarbeideren, som i tyske medier omtales som «Jian G», gjentatte ganger ha overlevert sin kinesiske etterretningskontakt informasjon om pågående forhandlinger og avgjørelser tatt i parlamentet. Jien G ble umiddelbart suspendert fra stillingen parlamentet da tiltalen ble kjent.

Krah har selv vært mistenkt av amerikansk etterretning for å være kjøpt og betalt – men da av Russland. Da AfD-politikeren reiste til New York for å delta på en galla til støtte for Donald Trump i desember i fjor, ble ved ankomst han ransaket av amerikanske tjenestemenn som fant 8000 euro i bagasjen hans. Siden har Krah og hans medarbeidere kommet med flere avvikende forklaringer på den betydelige kontantbeholdningen, skriver Die Zeit i dag.

I går publiserte Filter Nyheter en omfattende avsløring av personene bak et høyreekstremt kamptreningsnettverk i Norge som kaller seg Active Club. Utad kaller gruppen seg «et nettverk for menn som er opptatt av nasjonen og klassisk maskuline verdier». Den prøver å rekruttere unge i Norge ved å kaste seg på en bølge av sosiale medier-drevet interesse for trening, kosthold, selvdisiplin og livsendring, samtidig som de involverte hevder at den ikke er en politisk organisasjon. I virkeligheten står erfarne nynazister bak, sammen med andre som kan knyttes til jødefiendtlighet, raseideologi og voldsforherligelse. Filter Nyheter har de siste månedene klart å identifisere mange av de involverte, ved hjelp av bildeanalyse, granskning av høyreekstreme nettfora, kildesamtaler og innsyn i offentlige registre.

KAN KREVE TIKTOK-SALG: Senatet i USA har som ventet satt sitt godkjentstempel på den nye bistandspakka til Israel, Taiwan og Ukraina. (Den siste signaturen som gjenstår før forsvarsmateriell kan sendes østover, er Joe Bidens, og den varsler presidenten at kan påføres allerede i dag).

Mindre omtalt er det at vedtakspakka også inneholder et punkt om some-plattformen Tiktok og et krav om at de kinesiske eierne i løpet av ni måneder må selge seg ut for at selskapet skal få fortsette å drive i USA. Det for å forhindre det amerikansk etterretning lenge har advart om: At kinesiske myndigheter kan få tilgang til appens enorme, innsamlede datamengde om brukere i USA. Det er ventet at Tiktok vil gå rettens vei for å hindre et slikt tvangssalg, skriver The New York Times.

RUSSISK FORSVARSTOPP ARRESTERT: Den russiske viseforsvarsministeren Timur Ivanov er arrestert av FSB og kan smykke seg med å være den mest høytstående russiske militær-tilknyttede personen som er tiltalt for korrupsjon siden fullskalainvasjonen av Ukraina. Som en av forsvarsminister Sergej Sjojgus mest fortrolige medarbeidere, skaper arrestasjonen spekulasjoner om den kan være et resultat av maktkampen innad i den russiske eliten. «Det skal godt gjøres å finne en myndighetsperson som har gjort mer for Sjojgu», siterer The Guardian en av hans tidligere medarbeidere på. Den avdøde dissidenten Aleksej Navalnys antikorrupsjons-team har tidligere eksponert hvordan Ivanov og hans familie velter seg i en luksus som ikke står i stil til hans lønn som offentlig ansatt, skriver The Moscow Times.

VIL VRAKE SOFIE MARHAUG: En enstemmig valgkomiteen har innstilt stortingsrepresentant Sofie Marhaug som nestleder, men krefter i partiet ønsker Oslo-politikeren Sofia Rana. – Hun er absolutt et aktuelt navn til nestledervervet. Jeg synes hun er en god kandidat som kan representere en annen stemme i partiledelsen, sier Siavash Mobasheri, gruppeleder for Rødt i Oslo bystyre, til Klassekampen. Rødts ekstraordinære landsmøte er 24. mai.

FORESLÅR 50/50-PERMISJON: Todelt foreldrepermisjon og endret foreldrepengeordning, utvidet meklingsplikt og større mulighet til å få delt bosted for barna ved samlivsbrudd er blant tiltakene mannsrolleutvalget foreslår for å motvirke norske menns utenforskap. Utvalget, som ble satt ned av Støre-regjeringen i 2022, leverte sin rapport i dag. De fleste av tiltakene er rettet mot både gutter og jenter, menn og kvinner, skriver NRK.