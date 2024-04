Filter ELENDIG FREDAG er vår faste klima- og miljøspalte. Tegn abonnement her.

2023 VAR SÅPASS EKSTREMT at flere har spurt: Akselererer klimaendringene? Har jordas klimasystem løpt løpsk? I ukas hovedsak prøver vi å gi noen svar, men først:

UKAS RUNDE

Nye tall fra Global Forest Watch og University of Maryland viser at det globale tapet av tropisk naturskog avtar. 3800 kvadratkilometer forsvant i 2023, og det er lavere enn noe år siden 2015. «Det er godt nytt for verden at tapet av tropisk skog har gått ned fra i fjor. Dette viser at politikk funker», sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap). NRK

En ny studie hevder at mineralutvinning truer opp mot én tredjedel av Afrikas store aper. Anslagsvis 180 000 gorillaer, dvergsjimpanser og sjimpanser er negativt påvirket av jakten på kritiske mineraler som kobber, litium, nikkel og kobolt. «En overgang bort fra fossile brensler er bra for klimaet, men må gjøres på en måte som ikke setter biologisk mangfold i fare. I sin nåværende form kan det til og med være i strid med de miljømålene vi sikter mot [...] Det er avgjørende at alle tar til seg en tankegang om redusert forbruk», sier en av forskerne bak studien.