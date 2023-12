Hva skjedde da en rasende mobb angrep et israelsk fly i Dagestan?

For en måned siden brøt det ut en regelrett pogrom i den russiske delrepublikken Dagestan. Hva skjedde denne kvelden, og hvorfor har Kreml grunn til å være bekymret?

Om kvelden den 29. oktober brøt flere hundre mennesker, de fleste av dem menn, seg gjennom sperringene på flyplassen i Makhatsjkala i den russiske delrepublikken Dagestan. De strømmet ut på rullebanen der et fly fra Israel nettopp hadde landet, ropte antijødiske og islamske slagord, viftet med palestinske flagg, omringet flyet og krevde å få se passasjerenes pass.

Flyet var på vei fra Tel Aviv til Moskva, og skulle bare mellomlande i Makhatsjkala. De fleste passasjerene var russiske statsborgere, eller hadde dobbelt russisk og israelsk statsborgerskap. Men ifølge ryktene var flyet fullt av israelske flyktninger som skulle bosettes i Dagestan. Eller, for å si det på en annen måte: Innbyggerne i Dagestan var i fare for å miste landet sitt til israelske settlere, slik palestinerne hadde gjort før dem. Ifølge passasjerer fikk de beskjed før avgang om at alle som hadde israelske pass, reiste på eget ansvar.

Det har bodd jøder i Dagestan i minst tusen år, og Dagestan har heller ikke noen historisk tradisjon for antisemittisme. Så hvordan kunne det bryte ut en regelrett pogrom denne kvelden?

Ukraina — eller Putin?

Allerede samme kveld fordømte den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj hendelsene som et utslag av hatet mot andre nasjoner som russiske medier og myndigheter rutinemessig fremmer, og minnet om at selv den russiske presidenten har kommet med antisemittiske bemerkninger. «Russisk antisemittisme og hat mot andre nasjoner er systemisk og har dype røtter. Hat driver aggresjon og terror. Vi må alle stå sammen mot hat», skrev Zelenskyj på Twitter.

Motsatt skyldte både overhodet i den dagestanske republikken, Sergej Melikov, på Ukraina og Vesten for at ryktene hadde spredt seg. Ifølge Melikov hadde forrædere og «banderitter» (tilhengere av den ukrainske nasjonalisten Stepan Bandera som døde i 1959) brukt «forbudte teknikker» til å nøre opp under etnisk og religiøst hat fra ukrainsk territorium.

I en TV-tale dagen etter hevdet Putin at vestlige etterretningstjenester hadde brukt sosiale medier «ikke minst fra Ukraina» til å skape etnisk uro i Russland. De som tjente på opptøyene, var de herskende elitene i USA og dets «satellittstater».

Og den eneste måten å hjelpe palestinerne på, var å bekjempe disse kreftene slik Russland gjør i «spesialoperasjonen» i Ukraina.

Ryktet som utløste opptøyene

For en gangs skyld ser det faktisk ut til at Putin — og Melnikov — har hatt litt rett. Ifølge det uavhengige russiske nettstedet Meduza ble nemlig ryktene om de israelske «flyktningene» spredt av Telegram-kanalen «Morgen Dagestan». Noen dager tidligere utløste samme kanal demonstrasjoner utenfor Hotell Flamingo i Khasavjurt, en annen by i Dagestan, ved å spre rykter om at hotellet var fullt av nyankomne israelere.

«Morgen Dagestan» er, eller i det minste var, tilknyttet den russiske opposisjonspolitikeren Ilja Ponomarev. Ponomarev forlot Russland i 2014, og ble ukrainsk statsborger i 2019. Utenfor Ukraina er han mest kjent for påstandene om at en russisk undergrunnsorganisasjon stod bak bomben som drepte datteren til den nasjonalistiske filosofen Aleksandr Dugin i august i fjor.

Kort etter den russiske fullskala-invasjonen i Ukraina etablerte Ponomarev et nettverk av Telegram-kanaler for å fortelle russere sannheten om krigen. Ifølge Meduza har ingen av disse vært noen stor suksess. Unntaket er «Morgen Dagestan», som hadde over 60 000 abonnenter da den ble stengt dagen etter hendelsene i Makhatsjkala.

Ifølge en tidligere medarbeider, Fjodor Klimenko, som ble intervjuet av Meduza, har imidlertid ikke Ponomarev hatt kontroll over «Morgen Dagestan» det siste året. Uttalelsen om Dugina gjorde at flere sponsorer trakk seg fra Ponomarevs prosjekter. Siden mange av medarbeiderne var lønnede ansatte, gjorde dette at Ponomarev ikke kunne betale dem lenger.

En av de få som ble værende, var den lokale aktivisten Abakar Abakarov. Abakarov, som flyktet til Ukraina i 2016, er en sterk motstander av Putin-regimets krig mot muslimer i Kaukasus og en tilsvarende sterk støttespiller for palestinerne med sympati for Hamas. Abakarov har sammenlignet situasjonen i Kaukasus med Palestina, og har også blitt kritisert for å publisere antisemittiske poster på «Morgen Dagestan».

Ifølge Klimenko kom det til et brudd mellom Ponomarev og Abakarov sommeren 2022, da Abakarov truet med å offentliggjøre at Ponomarev skyldte ham penger hvis han ikke fikk overta kanalen, noe Ponomarev gikk med på. Hverken Klimenko eller Ponomarev skal ha vært klare over at Abakarov hadde antisemittiske holdninger.

En uregjerlig region

Dagestan og de andre republikkene i Nord-Kaukasus utgjør under én prosent av Russlands landareal. Likevel har området spilt en viktig rolle i Russlands historie som imperium og kolonimakt. Selv om Nord-Kaukasus ble formelt annektert av det russiske tsarriket mot slutten av 1700-tallet, tok det over et halvt århundre å passivisere det. Mens det fjellrike Nord-Kaukasus var fattig på ressurser, trengte tsarene det for å sikre veien sørover mot Georgia og Armenia. I perioder satte tsarene inn store deler av den russiske hæren.

Fjellfolkene angrep russiske festninger og bosettinger, noe som ødela den tradisjonelle økonomien deres. Midt på 1700-tallet ledet den dagestanske sufi-imamen Shamil en «hellig krig» mot de russiske inntrengerne.

Kaukasus. Kart: Bourrichon (CC BY-SA 4.0)

Både etter revolusjonen i 1917 og på 1930-tallet brøt det ut nye opprør i Nord-Kaukasus, som nok en gang krevde store militære ressurser å slå ned.

Samtidig prøvde sovjetmyndighetene å vinne befolkningen ved å gi dem autonomi i egne republikker. I 1944 forsøkte Stalin seg på en slags «endelig løsning» ved å deportere det meste av befolkningen i Tjetsjenia og Ingusjetia til Sibir og Sentral-Asia. I motsetning til Krymtatarene fikk imidlertid tsjetsjenere og ingusjetere lov å vende tilbake i 1957, etter Stalins død.

Mens regionen stort sett forholdt seg rolig fram til Sovjetunionens kollaps, brøt det ut et nytt stort opprør i Tsjetsjenia i 1991 som først ble nedkjempet på 2000-tallet. Krigen i Tsjetsjenia befestet makten til Vladimir Putin, og ble utkjempet med stor brutalitet som pekte framover mot de metodene vi nå ser brukt i Ukraina: Minst 30 000 sivile tsjetsjenere mistet livet, og hovedstaden Groznyj ble lagt i ruiner av russiske bomber og artilleri. Som del av passiviseringen satte Putin inn Ramzan Kadyrov som en slags vasall, med frie tøyler til å føre et skrekkvelde der drap, tortur og bortføringer har vært dagsordenen. Dagestan ble også sterkt påvirket av krigene i Tsjetsjenia, selv om separatisme har stått svakere i en republikk med over tretti folkegrupper.

Mange i Dagestan hadde i utgangspunktet store forhåpninger til Putin-regimet. Disse har i liten grad blitt innfridd, og de senere årene har de sosioøkonomiske forholdene blitt stadig dårligere i republikken.

Til tross for diskrimineringen de møter der, har mange unge utvandret til Moskva, St. Petersburg og andre storbyer. I tillegg har de lokale og føderale myndighetene holdt seg ved makten ved hjelp av undertrykkelse og åpenlys valgfusk.

Mange har også brukt mobiltelefon og internett til å orientere seg mot den arabiske og islamske verden. Salafistisk islam har spredt seg, og flere tusen dagestanere slåss mot det Putin-støttede Assad-regimet i Syria, både for den sekulære opposisjonen og for Den islamske staten (IS).

Sendes ut i krigen

Dagestan er dessuten en av de regionene som har blødd mest i Putins forsøk på å bygge et nytt russisk imperium. I september 2023 kom nesten femten prosent av de falne soldatene fra Dagestan, selv om republikken bare har litt over tre millioner innbyggere. Dette er ikke unikt for Dagestan eller Kaukasus: Siden starten på invasjonen har en uforholdsmessig andel av soldatene kommet fra avsides og økonomisk tilbakeliggende regioner. Mange av soldatene tilhører også andre regioner — i første rekke buddhisme og islam – til tross for den fremtredende rollen den russisk-ortodokse kirken spiller i å legitimere krigen.

Dette skyldes først og fremst at militæret er en av få måter å tjene penger og gjøre karriere for unge menn i tilbakeliggende regioner. Likevel har minoritetsaktivister pekt på den underliggende rasismen i at Kreml mobiliserer i avsides regioner for å skåne den urbane middelklassen i Moskva, St. Petersburg og andre velstående regioner med større potensiale for å protestere mot krigen.

Noen har også kalt mobiliseringen en indirekte form for etnisk rensing. Jo flere burjater, kalmyker, tsjetsjenere og andre som blir drept, jo større del av befolkningen vil være etniske russere i fremtiden. At bortførte ukrainere samtidig blir sendt til utkantregioner, er også en måte å sørge for at disse vil bli mer «hvite» og slaviske dersom Russland skulle vinne krigen.

Ikke overraskende har dette ført til uro i Dagestan og andre minoritetsregioner. Flere dagestanere har blitt fengslet for desertering og militærnekting, og i september 2022 brøt det ut store demonstrasjoner og sammenstøt med politiet i Dagestan etter at Moskva kunngjorde en ny mobilisering til krigen i Ukraina.

Fordømmer Israel

De russiske myndighetene har tatt palestinernes side i den pågående krigen i Gaza. Russland har heller ikke fordømt terrorangrepet mot Israel 7. oktober, selv om dette nok handler mest om å holde seg inne med Hamas´ allierte i Iran.

Mens enkelte har antydet at angrepet var koordinert med Kreml, er dette foreløpig å betrakte som konspirasjonsteorier. Samtidig har det brutale israelske angrepet på palestinerne utvilsomt vært nyttig for Russland. Det har fortrengt Ukraina fra nyhetsbildet, og gjort det mulig for Kreml å fordømme israelske drap på sivile med stor patos.

Statlig russisk TV har sendt bilder av ødeleggelser og lidende sivile palestinere døgnet rundt. Og utenfor Russland har RT og andre statskontrollerte medier pekt på Vestens dobbeltmoral når man ikke er villige til å fordømme det israelske angrepet like sterkt som den russiske invasjonen i Ukraina.

Likevel er Russlands eget hykleri til å ta og føle på når TV-kommentatoren Vladimir Solovjov — den samme som har hevdet at Ukraina ikke bør eksistere overhodet og tatt til orde for å bruke atomvåpen mot Ukraina —sier at «vi russere slåss ikke på denne måten, ikke i nærheten engang!»

Også dette er trolig mest instrumentelt, og ikke motivert av solidaritet med palestinerne. Kort etter angrepet beskyldte russiske medier og representanter for regimet Ukraina for å ha solgt vestlige våpen til Hamas, og dermed muliggjort angrepet på israelske sivile.

Putins antisemittisme

«De må drikke blod liksom alle vampyrene,

Går i zoo og tar livet av dyrene,

Og står du i kø hele livet for føden,

Så husk det var jøder som stjal hele grøden!»

Vladimir Vysotskij: Antisemittens sang, oversatt av Jørn Simen Øverli.

Ordet «pogrom» er ett av få internasjonale lånord fra russisk. Antisemittisme har også en lang og uhyggelig historie i Russland. Hatskriftet «Sions vises protokoller» ble etter alt å dømme skrevet av tsarens hemmelige politi, og da Stalin døde i 1953 var han i gang med å forberede en ny stor utrensking og deportasjon av sovjetiske jøder.

Også etter Stalins død var sovjetstaten preget av en bortimot offisiell antisemittisme. Jøder ble mistenkeliggjort som upålitelige, og sovjetisk presse var full av karikaturer og utfall mot «sionister». Man forsøkte dessuten å begrense antallet jøder på universitetene og i offisielle posisjoner i stat og parti. Antisemittisme var også en ingrediens i den russiske nasjonalismen som kom opp i dagen før og etter Sovjetunionens kollaps.

Likevel har antisemittisme i stor grad vært et tabu i Putins Russland. Putin har promotert bildet av Russland som en multietnisk nasjon som også inkluderer jøder, og flere av oligarkene nær Putin har jødisk opprinnelse.

Presidenten har også hatt et godt forhold til den russiske overrabbineren Berel Lazar, og utnevnte til og med Lazars sønn til ny overrabbiner på den okkuperte Krymhalvøya i 2017.

Overrabbiner Beret Lazar i Moskva. Foto: Chabad Lubavich (CC BY 2.0)

Dette har skjedd på tross av at konspirasjonsteorier har blitt en stadig viktigere del av den offisielle retorikken. Mens ingen egentlig vet hvor mye som er propaganda, tyder alt på at konspiranoide forestillinger står sterkt blant de aldrende mennene med bakgrunn fra KGB som dominerer i Kreml. Den russisk-britiske forskeren Ilya Yablokov har antydet at dette henger sammen med rollen «Vesten», i første rekke USA, har fått som hovedskurk i de offisielle konspirasjonsteoriene. Dermed har det blitt unødvendig å bruke jødene som syndebukker.

Antisemittisme har også gått kraftig tilbake i Russland de senere årene, og de fleste russere har et forholdsvis positivt syn på jøder.

Likevel er det tegn på at regimets gode forhold til russiske jøder holder på å endre seg. Det siste året har Berl Lazar blitt en forsiktig kritiker av krigen i Ukraina, selv om han ikke har gått like langt som Pinchas Goldschmitt, overrabbiner i Moskva, som forlot Russland i juni i fjor i protest mot hvordan det jødiske samfunnet ble presset til å støtte krigen i Ukraina.

Lazar har også protestert mot uttalelsen til utenriksminister Sergej Lavrov om at Hitler var jødisk, og mot at visesekretæren i det russiske sikkerhetsrådet omtalte den jødiske Chabad-sekten som Lazar tilhører som en av mange «sataniske» sekter som er aktive i Ukraina. Likevel har Lazar fortsatt å forsøke å holde seg inne med Putin-regimet. Nylig roste han presidenten for alt han har gjort for å bidra til gode relasjonene mellom ulike religioner, og kalte Putin en som kan bidra til å skape fred i Midtøsten.

De siste månedene har Putin kommet med flere uttalelser som har grenset mot antisemittisme. Putin har blant annet kalt Zelenskyj «en skam for det jødiske folket», og hevdet at «vestlige bakmenn har plassert en jøde i spissen for Ukraina for å dekke over landets umenneskelige natur». Og da presidentens tidligere medarbeider Anatolij Tsjubais flyktet til Israel etter invasjonen i Ukraina, var Putins kommentar at Tsjubais ikke ikke lenger var Tsjubais men «en eller annen slags Moishe Israilovitsj».

Den groveste uttalelsen så langt kom i begynnelsen av november, da Putin uttalte at «vi må forstå hvem som står bak tragedien mellom folkene i Midtøsten og andre regioner rundt i verden, hvem som har organisert dødelig kaos og hvem som tjener på det. Det har allerede blitt klart for alle, nå som bakmennene skamløst handler åpenlyst». Mens uttalelsen ikke direkte navngav jødene som «bakmenn», var den åpenbart velegnet som hundefløyting.

I et intervju med Meduza i september mente historikeren Artem Efimov at Putin først og fremst bruker denne typen stereotypier for politiske formål. Samtidig mente Efimov at de røper i hvor stor grad Putin og andre i den russiske eliten begynner å bli i utakt med tiden. Putin er et barn av Sovjetunionen, og født på 1950-tallet, da sovjetisk antisemittisme stod sterkt.

Mens det å ha jødiske venner gjorde ham progressiv på 1990-tallet, har han ikke fått med seg at tidene har forandret seg – selv i Russland.

Alle muslimers venn

Det er ikke mange måneder siden sist Dagestan havnet i sentrum av nyhetene, da Putin avla et uventet besøk i hovedstaden Derbent 29. juni. Ifølge al Jazeera fikk den ellers isolerte og folkesky Putin en velkomst verdig en rockestjerne, der han begav seg ut i den jublende mengden, kastet slengkyss og til og med tok tilfeldige folk i hånda.

En vanlig forklaring på den uvanlige opptredenen, er at Putin ville mobilisere støtte og vise at han fortsatt hadde støtte blant folk flest etter det mislykkede opprøret til Wagner-gruppen få dager tidligere.

Besøket var trolig ment å appellere til muslimer, som utgjør rundt ti prosent av den russiske befolkningen. Etter å ha hilst på folkemengden, besøkte Putin den historiske Juma-moskeen i Derbent, der han fikk overrakt et eksemplar av koranen. Da han takket for boka, benyttet Putin anledningen til å komme med et spark mot Vesten, nærmere bestemt Sverige, der en irakisk flyktning og islamkritiker hadde brent en koran offentlig dagen før. En hendelse som utløste raseri og store, tildels voldelige demonstrasjoner i flere land.

«Koranen er hellig for muslimer, og bør også være hellig for andre», sa Putin, og fortsatte: «Vi vet at andre land ikke respekterer folks religiøse følelser, og sier også at det ikke er noen forbrytelse. I vårt land er det en forbrytelse både i grunnloven og straffeloven å brenne Koranen».

Bildene av Putin med Koranen gikk viralt over store deler av den islamske verden, antagelig mye mer enn noen i Kreml hadde sett for seg. I enkelte land har de til og med blitt koblet til forestillinger om at Putin er i ferd med å konvertere, eller alt har gjort det, og at islam snart vil bli i statsreligion i Russland.

Siden starten på invasjonen har Kreml forsøkt å spre propagandafortellinger om at krigen i Ukraina er en antikolonialistisk krig mot USA og gamle kolonimakter som bruker Ukraina i sin egen proxy-krig, og at Russland ved å beseire Ukraina vil bidra til å knekke det amerikanske hegemoniet. Som del av dette har man også forsøkt å fremstille Putin som en venn av islam, til tross for den brutale krigen i Tsjetsjenia og den omfattende undertrykkelsen av muslimske krymtatarer på den okkuperte Krymhalvøya.

Som ledd i dette har de statlige, russiske propagandakanalene RT og Sputnik News hevdet at at koranbrenningen ble støttet av svenske myndigheter. Det har også blitt spredt videoer av det som skal være ukrainske soldater som bruker Koranen til å tenne sigaretter og som underlag for å skjære opp salt svinefett, en populær snacks i Ukraina.

En sak fra mai i år der en 19 år gammel mann fra Volgograd, Nikita Zjuravel, ble arrestert for å ha brent en koran, må også betraktes som en del av forsøket på å framstille Putin-regimet som en venn av muslimer i Russland og resten av verden.

Russiske myndigheter har hevdet at Zjuravel fikk 10 000 rubler av av den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU for å brenne Koranen. I strid med russisk straffelov sendte påtalemyndighetene Zjuravel sendt til Tsjetsjenia for videre straffeforfølging. Etter eget utsagn var dette et svar på appeller fra tsjetsjenske muslimer om å anerkjenne dem som ofre for krenkelsen.

Kjenner seg igjen

Flere mener likevel at hendelsene i Makhatsjkala 29. november først og fremst må forstås ut fra lokale forhold, og ikke myndighetenes propaganda. Som nevnt har sosiale medier brakt regionen nærmere Midtøsten. For noen uker siden skrev menneskerettsaktivisten Almut Rochanowski at mange i Kaukasus reagerer like sterkt på bilder av døde og lidende palestinske barn som mange i Vest gjorde da de så barn som lignet deres egne i Ukraina.

I tillegg til fysisk gjenkjennelse vekker det også egne traumer fra ødeleggelsen av Groznyj og gisseldramaet i Beslan i 2004, der over 300 barn mistet livet da Putins sikkerhetsstyrker stormet en skole som var okkupert av tsjetsjenske separatister.

Det gjør ikke saken bedre at myndighetene flere ganger har stanset solidaritetsmarkeringer med palestinerne, i frykt for at de kan utarte til uro mot undertrykkelsen i de kaukasiske republikkene.

Samtidig mener Rochanowski at de halvhjertede reaksjonene fra russiske myndigheter og forsøket på å skylde på Vesten er nok et eksempel på hvordan Moskva er villig til å la menn i Kaukasus ta seg til rette mot kvinner, LHBT-personer og i dette tilfellet jøder, så lenge ro og orden blir opprettholdt.

I en podcast fra begynnelsen av november advarte også den britiske Russland-eksperten Mark Galeotti mot å legge for mye vekt på hverken myndighetenes støtte til palestinerne eller lefling med antisemittisme når man skal forklare de antisemittiske opptøyene i Dagestan. Ifølge Galeotti viste den utbredte misnøyen i regionen at Kremls propaganda har liten påvirkning på folkemeningen der.

Av samme grunn — skrev Galeotti i The Spectator 30. oktober — var pogromen egnet til å skape bekymring i Moskva, som ikke trenger uro i en allerede ustabil region på et tidspunkt der de har hendene fulle med krigen i Ukraina, og der det allerede er bekymring for helsen til Ramzan Kadyrov og dermed stabiliteten i Tsjetsjenia.

Det setter også Kreml i et vanskelig dilemma, der de ikke kan feie hendelsen under teppet, men også risikerer å øke spenningene ytterligere om de går for hardt etter de som deltok.