Hunter Biden unngår tiltale i våpensak

HUNTER BIDEN SIER SEG skyldig i to skatteforseelser og takker ja til en avtale med påtalemyndigheten for å unngå tiltale for å ha løyet om narkobruk i forbindelse med et innkjøp av et skytevåpen i 2018; en alvorlig forbrytelse som potensielt kunne gitt ham fengselsstraff. Ifølge Bidens advokat innebærer avtalen at den fem år lange politietterforskningen av sønnen til USAs president avsluttes.

Avtalen fyrer selvsagt også opp republikanernes kritikk av Biden-administrasjonen og statsadvokat Merrick Garland, særlig i lys av Justisdepartementets tiltale mot Donald Trump i dokumentsaken. Republikanerne fortsetter dessuten å granske Hunter Bidens forretningsforhold og penger fra utlandet. CNN/AP News/The New York Times

JOE BIDEN OMTALTE Xi Jinping som diktator og hevdet på et valgkampanjeevent i California at Kinas president skjemmet seg ut