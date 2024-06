Hun blir Mexicos første kvinnelige president

Så er det klart: Claudia Sheinbaum går seirende ut av valget i Mexico og blir landets første kvinnelige (og jødiske) president. Den tidligere klimaforskeren, som i likhet med den avtroppende presidenten tilhører venstrepartiet Moreno, har fått rundt 60 prosent av stemmene – visstnok en større andel av avlagte stemmer enn noen kandidat tidligere har oppnådd i landet. Det er ikke minst et vitnesbyrd om hvor populært det har vært at partiet har styrket velferdsordninger, doblet minstelønna og løftet millioner ut av fattigdom.

Samtidig sliter landet med voksende underskudd på statsbudsjettet og lav økonomisk vekst. Mexico har dessuten enorme sikkerhetsproblemer og organiserte kriminelle gjenger med stor makt i deler av landet. Valgkampen har vært et regelrett blodbad der 38 kandidater er drept, og så sent som på valgdagen søndag ble to personer drept i eller ved valglokaler.

PÅSTÅTT DOKUMENTFALSK LAGT FRAM I RETTEN: I Oslo tingrett forrige uke la Økokrim fram dokumenter som skal bevise at bedrageritiltalte bedrageritiltalte Christian Nellemann (57) har forfalsket dokumentasjon i forbindelse med et hyttekjøp for bistandspenger. Rhipto-direktøren sendte to skjermdumper av en meldingsstreng med en UD-ansatt til sin regnskapsfører i 2021, tilsynelatende som dokumentasjon på at hyttekjøpet var ok. Beslaglagt korrespondanse viser imidlertid at det mangler flere meldinger mellom den UD-ansatte og Nellemann i sistnevntes skjermdumper. Samtidig viser beslagene at Nellemann diskuterte hyttekjøpet intensivt med sin Rhipto-makker Rune Henriksen (47) i en parallell chat, der de spøkefullt omtaler seg som «amatør finansielle banditter» og lufter idéen om å «fylle lokalene med et harem».

Den Lillehammer-baserte foreningen Rhipto har gjennom seks år mottatt over 56 millioner kroner i bistandsmidler for å levere rapporter om hvordan grensekryssende kriminalitet finansierer terrororganisasjoner og ødelegger regnskogen. Rhipto sa de var «non-profit», men våren 2021 kom det for en dag at foreningen hadde gått med millionoverskudd i flere år. Pengene hadde blitt satt på en konto som tilskuddsgiverne Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet ikke visste om. Se chatmeldingene og les mer i vår nyeste artikkel her!

FIKK DU MED DEG? I samme pågående rettssak grillet Økokrim revisor Vegard Haug Løvlien forrige uke om revisjonskontrollen som PwCs kontor på Hamar utførte for Rhipto og som lå til grunn for at departementene fortsatte å utbetale bistandspenger til foreningen. – Disse timelistene er ganske langt unna det som skjedde i virkeligheten? spurte medaktor Einar Salvesen Lieungh i en av seansene. – Jeg har ikke noen mening om det. Jeg vil ikke sitte og spekulere om det, gjentok Løvlien, som risikerer å få sin autorisasjon tilbakekalt av Finanstilsynet. Les hele utspørringen i vår ferske artikkel her!

«Forsøker jeg som lærer å trekke ut viktige aktualitetstekster fra nyhetsstrømmen som elevene trenger for å ta stilling til sin egen samtid, opplever jeg at abonnement kreves» , skriver lærer Andreas Brekke i dag i en tankevekkende VG-kronikk om norsk ungdoms tilgang på faktabasert, redaktørstyrt stoff. Problemet er velkjent: Den journalistikken som er viktigst for demokrati og en opplyst befolkning, er den som er vanskeligst tilgjengelig.

, skriver lærer i dag i en tankevekkende VG-kronikk om norsk ungdoms tilgang på faktabasert, redaktørstyrt stoff. Problemet er velkjent: Den journalistikken som er viktigst for demokrati og en opplyst befolkning, er den som er vanskeligst tilgjengelig. Filter Nyheter går motsatt vei: All vår gravejournalistikk er gratis. Til gjengjeld er vi avhengig av støtte og abonnenter. Tegner du et abonnement kan du glede deg over en rekke eksklusive nyhetsbrev – slik som en grundig, rykende fersk nyhetsoppdatering hver morgen klokka 07.

Til gjengjeld er vi avhengig av støtte og abonnenter. Tegner du et abonnement kan du glede deg over en rekke eksklusive nyhetsbrev – slik som en grundig, rykende fersk nyhetsoppdatering hver morgen klokka 07. Tegn abonnement her! Fra kroner 70,- i måneden, 30 dagers GRATIS prøvetid og INGEN bindinger.

For ytterligere 30 kroner i måneden (altså totalt 100,-) får du vårt magasin i postkassa. Klikk her for å tegne abonnementet DIGITAL+MAGASIN.

154 DAGER IGJEN: Peter Baker i New York Times har sett nærmere på den absurde situasjonen som oppstår hvis straffedømte Donald Trump faktisk blir valgt – og hva USAs grunnlovsfedre ville ha tenkt om det. Som den erfarne reporteren lakonisk påpeker: «Hvis han vinner valget, betyr det at han har overlevd to riksrettssaker, fire strafferettslige tiltaler, sivilrettslige dommer om seksuelt overgrep og forretningssvindel, og en straffedom. Gitt dette er det vanskelig å forestille seg hvilken institusjonell avskrekking som kan hindre misbruk eller overskridelser» i en ny runde i Det hvite hus.

Prøv vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.