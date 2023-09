Hull i tidslinjen: Høyre hevdet aksjehandler i avisartikkel 1. september var nytt for Erna fem dager senere

Nesten ett døgn etter at Høyre varslet en tidslinje som viser partiet og Erna Solbergs håndtering av den gryende skandalen i dagene før valget, kom tirsdag kveld Høyres versjon av hva de gjorde med opplysningene om Sindre Finnes’ aksjehandler.

Erna Solberg vedgår nå at hun tok grep om saken for sent.

– Når vi nå vet det vi vet, om omfanget av aksjehandelen og at Sindre ikke har vært ærlig, ser jeg at jeg burde konfrontert ham tidligere, skriver Høyre-lederen i en pressemelding.

Solberg framstiller imidlertid tidslinjen som «en ærlig og usminket versjon av hva partiet og jeg foretok oss, fra den første henvendelsen fra E24 om denne saken kom 30. august og frem til pressekonferansen fredag 15. september».

Men tidslinjen utelater minst én svært sentral opplysning.

Ti dager før valget: 22 ukjente aksjehandler blir offentlige

Finnes’ aksjehandler har vært en problemstilling for Erna Solberg etter medieavsløringer både i 2014 og 2017.

I år var det 30. august at Høyre fikk de første spørsmålene fra E24, som hadde oppdaget at Sindre Finnes’ hadde kjøpt og solgt aksjer mens Erna Solberg var statsminister også utover det tidligere omtalte. Dagen etter ble E24s nyhet publisert.

Men allerede 1. september – ti dager før valget – kommer Finansavisen med enda mer oppsiktsvekkende opplysninger: En liste avisa publiserer viser at Finnes bare i løpet av de siste fire månedene av Solbergs statsministerperiode hadde handlet aksjer 22 ganger.

Utdrag fra liste publisert av Finansavisen 1. september

Dette ble brakt på banen på nytt av E24 overfor Erna Solberg 6. september, og i Høyres framstilling er det denne datoen – fem dager etter den første avisomtalen – at Solberg blir kjent med de 22 handlene:

Ifølge Solberg snakket Finnes nå usant til henne og hevdet at det bare var i de fire månedene i 2021 at han hadde drevet med kortsiktig handel, at det ikke hadde skjedd lignende tidligere i statsministerperioden og at 2021-investeringene var en avvikling av et fond han hadde plassert penger i.

Like etter tidslinjen ble publisert tirsdag kveld, spurte Filter Nyheter om hvorfor den utelater at Finansavisen 1. september publiserte sak om de kortsiktige handlene fra 2021.

Halvannen time senere svarte Høyres pressesjef Cato Husabø Fossen:

«Det korte og enkle svaret er at Høyre ikke ble kontaktet om denne saken i Finansavisen før den ble publisert, og da Erna oppdaget saken noen dager etter at den ble publisert, oppfattet hun ikke at den inneholdt informasjon som endret bildet av at hun hadde hatt tilstrekkelig informasjon om Sindre Finnes’ aksjehandler til å kunne vurdere egen habilitet som statsminister».

Fossen tidfester ikke når Solberg «oppdaget» Finansavisen-artikkelen.

Pressesjefen toner nå ned Finansavisen funn og hevder at Høyre antok det ikke lå noe nytt i artikkelen siden partiet ikke var blitt konfrontert av avisas journalister:

«Det fremgår heller ikke av saken at handlene skjedde mens Erna fremdeles var statsminister, bare at de hadde skjedd etter 14. juni 2021 og i løpet av de to neste årene. At vi ikke ble kontaktet om saken underbygget antagelsen om at det ikke lå noe nytt i den. Så lenge man vet tilstrekkelig for å vurdere habiliteten sin eller be om ytterligere informasjon når man er i tvil, er det jo ikke et krav om at man må varsles om hvert enkelt kjøp eller salg ektefellen foretar seg. At Finnes hadde foretatt aksjehandler var derfor heller ikke noe som i seg selv utløste nye spørsmål».

Ifølge Høyres tidslinje er det først 8. september at Solberg at ber ektemannen lage en oversikt over aksjehandlene. Da har det gått en uke siden aksjehandlene hans i statsministerperioden ble en nyhetssak.

Koblet inn John Christian Elden før valget – har fått advokat som er tidligere Økokrim-topp

Høyre bekreftet tirsdag at Sindre Finnes fikk hjelp av sin venn, advokat John Christian Elden, da Erna Solberg ba om en oversikt over aksjehandlene:

– Alle trenger en god venn, også Sindre, og selv når det blåser friskt. Han trengte hjelp til å tenke og prøve å oppfylle Ernas ønske om oversikt og fikk selvsagt. det, skriver Elden i en tekstmelding til Filter Nyheter.

Elden oppgir at han foreløpig ikke har lest Høyres tidslinje.

– Men jeg vet at Sindre startet innhenting allerede i helgen og hadde klar fra de fleste instanser, dog uferdig, tirsdag kveld/onsdag morgen. Jeg mente nok den burde kvalitetssikres bedre før Stortinget og andre fikk tilgang men han sendte ut med en gang. Jeg har ikke hatt med innhenting å gjøre, skriver Elden.

Finnes får nå bistand fra advokat Thomas Skjelbred i advokatfirmaet Elden. Skjelbred er tidligere nestsjef i Økokrim.

Økokrim har varslet at det vil ta noen uker før det blir klart om Solberg / Finnes skal etterforskes med tanke på innsidehandel. Det har ikke kommet fram opplysninger i mediedekningen av saken som dokumenterer lovbrudd. Skjelbred understreker at bistanden er sivilrettslig.

Høyre satte i gang partiapparatet etter valget

Av Høyres nye oversikt tirsdag kveld framgår det at det først var etter valget – onsdag 13. september – at nøkkelpersoner i Høyre aktivt bisto Finnes med å få en oversikt over transaksjoner på plass:

«Onsdag 13. september om morgenen møter Sindre Finnes på Høyres Hus med en rekke dokumenter i ulike formater (digitalt og fysisk) og fra ulike kilder. I møtet deltar Erna Solberg, Sindre Finnes, Lars Øy, Cato Husabø Fossen og Jenny Clemet von Tetzschner.

(…)

Erna Solberg ber sine medarbeidere hjelpe Sindre Finnes med å lage en samlet oversikt slik at det er mulig å danne seg et helhetlig bilde. Lars Øy går i gang med dette arbeidet. På ettermiddagen onsdag blir Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug kontaktet av Jenny Clemet von Tetzschner og Cato Husabø Fossen. De varsler ham om saken som vil komme. Kontrollkomiteens leder, Peter Frølich, blir varslet av Solberg.»

Avviser innsidehandel

Sindre Finnes sendte sent tirsdag kveld pressen en uttalelse der han avviser at kjennskap til sensitiv informasjon fra regjeringens arbeid lå bak noen av handlene hans.

– Jeg tilbrakte store deler av tiden på hjemmekontor alene, og hadde mye tid til rådighet, som etter hvert i økende grad ble benyttet til å bedrive aksjehandel. Jeg var ikke på noe tidspunkt i denne perioden blitt gjort kjent med informasjon om regjeringens beslutninger, som kan betegnes som innsideinformasjon, uttaler Finnes.

