DRAPET PÅ HAMAS-LEDEREN Saleh al-Arouri i Libanon i går har brakt avtaleforhandlingene mellom Israel og den militante islamistgruppa til stillstand. Nå handler det kun om å unngå en eskalering, særlig i nord-Israel, ifølge israelske mediers arabiske kilder.

al-Arouri ble drept i et israelsk droneangrep i Beirut, der al-Arouri befant seg for å møte ledelsen i den Hamas-allierte gruppa Hizbollah, ifølge Hamas og libanesiske medier.

Israel har ikke tatt formelt ansvar, men en talsperson for landets myndigheter sier det dreide seg om et angrep på Hamas’ lederskap og avviser at hendelsen kan leses som et angrep på Libanon. Libanons statsminister anklager likevel Israel for å forsøke å trekke landet inn i en konfrontasjon.

al-Arouri er den nest mest prominente Hamas-lederen som er tatt av dage etter at Israel erklærte sitt mål om å knuse organisasjonen og eliminere ledelsen etter terrorangrepet 7. oktober. Også to andre ledere for gruppas væpnede styrker, Qassam-brigadene, ble drept i det samme angrepet. En talsperson for USA sier det er ventet at Israel vil målrette dødelige angrep mot Hamas-ledere i årevis framover. Haaretz/Al-Jazeera/BBC News/The New York Times

FEM ER DREPT OG 130 er såre...