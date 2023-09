Det høyreradikale partiet Norgesdemokratene hadde i 2023 vyer om et endelig gjennombrudd.

Tidlig i valgkampen skrøt partifolk av mange nye lokallag og meningsmålinger de tolket som mulighet til mandater i byer som Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand.

Slik gikk det ikke. I stedet er partiet omtrent utradert i det tidligere hovedsetet på Sørlandet og luktet ikke engang på én prosent oppslutning i storbyene der partiledelsen og andre nøkkelpersoner selv står på liste.

Nasjonalt – med 0,5 prosent – står partiet på stedet hvil siden 2019, og sammenlignet med stortingsvalget i 2021 (1,1 prosent) er oppslutningen nå halvparten. Siden den lille støtten partiet har er smurt svært tynt utover geografisk, er det ingen realistiske veier til Stortinget i 2025.

Norgesdemokratene er de fleste steder på nivå med minipartier som Folkets parti, Partiet Sentrum, Konservativt og Pensjonistpartiet, alle fullstendig stilt i skyggen av nykommeren Industri- og næringspartiet (INP).

Islamfiendtlighet, vindkraft-nei og vaksinemotstand

Norgesdemokratene vil blant annet «stoppe muslimsk migrasjon til Norge» og mener at «muslimer bør oppfordres sterkt til å reise tilbake til sine hjemland». «Et stadig voksende antall muslimer» er etter partiets oppfatning del av at islam «ønsker å erstatte vår vestlige samfunnsorden, skritt for skritt».

Mange av partiets kandidater har ført en retorikk som er mer åpent fiendtlig til innvandrere og som framstiller politikere i andre norske partier som landssvikere og medløpere i konspirasjoner som skal skade det norske folk. Politikere i Norgesdemokratene har også gjort vaksinemotstand til en kampsak.

Samtidig har partiet mobilisert lokale kandidater med motstand mot vindkraft, drivstoffavgifter, bompenger og lokalt miljøvern. «Nei til globalisme og klimahysteri», heter det i partiprogrammet for Nordre Follo.

Putin-fordømmelse førte til suspensjon – oppslutningen i Kristiansand kollapset

I 2019-valget sjokkerte partiet nasjonalt da Vidar Kleppe, som stiftet Demokratene i 2002, ledet partiet til 13,4 prosent i Kristiansand, fikk ti mandater og ble tredje største parti i sørlandshovedstaden.

Men i mars i år la Kleppe, som da var politisk talsperson, ut et innlegg der han støttet norsk våpenstøtte til Ukraina og skrev at han vil «straffe krigsforbryteren Putin».

Internt haglet kritikken mot partistifteren. Norgesdemokratene Nordland sendte et brev til sentralstyre om at Kleppe opptrådte splittende og illojalt overfor partiet, der de ba om at han måtte suspenderes på grunn av «faren for å skade partiet ytterligere», ifølge regionavisa Fædrelandsvennen.

Norgesdemokratenes organisatoriske nestleder, Jim Andreassen, signerte brevet. Til Nettavisen forklarte han at det ikke handlet om Kleppes meninger, men at dette var en sak hele landsstyret var bedt om å avvente å debattere før temaet var behandlet internt.

I eksklusjonsvedtaket het det senere at partiets stifter og æresmedlem var ekskludert for «motarbeidelse av partiet» og brudd på vedteker.

Også de fem gjenværende Demokratene-kandidatene i kommunstyret og to i Agders fylkesstyre ble ekskludert.

Etter splittelsen opprettet Kleppe og de ekskluderte kandidatene Kleppelista, som i år fikk flere stemmer enn Norgesdemokratene. Kleppe selv endte opp med plass i kommunestyret – i motsetning til Norgesdemokratene, som altså mistet alle sine ti mandater.

Norgesdemokratenes listekandidat for byen, Karl Tallak Oxby, oppgir at han er fornøyd med oppslutningen, da han kun fikk ti dager til å sette opp hele lista og fordi han har vært alene om å drive valgkamp.

– Jeg er den eneste som ikke ble partihopper. Dermed ble jeg skipper på skuta, selv om det jo hadde vært en fordel å ha skippersertifikat først. Og Vidar Kleppe kan bare glemme å få tilbake partiet, sa han til Fædrelandsvennen på valgdagen.

Størst i Sandefjord

Norgesdemokratene fikk imidlertid inn ti mandater i ti ulike kommunestyrer, med Sandefjord og Sarpsborg som de to største.

Høyest oppslutning i prosent fikk Norgesdemokratene i Vestvågøy i Lofoten, Telemark-kommunen Nome, og Løten i Innlandet.

Men bak de fleste mandatene ligger det bare 100-200 stemmer. I nevnte Nome kommune ser partiet ut til å ha fått et mandat med bare 117 stemmer og selv i bykommunen Skien var det ikke mer enn 403 stemmer som skulle til for å gi ND mandat.

Ifølge gjeldende opptelling fordeler mandatene seg slik på kommunene:

Sandefjord ( 2,2 prosent, 637 stemmer): Kai Werner Davidsen

( prosent, 637 stemmer): Sarpsborg ( 1,7 prosent, 424 stemmer): Rune Andreassen

( prosent, 424 stemmer): Skien ( 1,6 prosent, 403 stemmer): Jan Moen

( prosent, 403 stemmer): Elverum ( 2,1 prosent, 206 stemmer): Gunhild Isaksen

( prosent, 206 stemmer): Vestvågøy ( 3,9 prosent, 198 stemmer): Odd-Eskil Andersen

( prosent, 198 stemmer): Alta ( 2,0 prosent, 173 stemmer): Stein Håvard Nilsen

( prosent, 173 stemmer): Tysvær ( 2,6 prosent, 143 stemmer): Tina Sparchholz

( prosent, 143 stemmer): Nannestad ( 2,3 prosent, 143 stemmer): Hugo Skoog

( prosent, 143 stemmer): Løten ( 3,9 prosent, 141 stemmer): Morten Nilsen

( prosent, 141 stemmer): Nome (3,8 prosent, 117 stemmer): Katrine Snaunes

(Med forbehold om feil og endringer – eksakt antall stemmer kan endre seg etter fintelling.)

Til sammenligning fikk årets vinner blant småpartiene – Industri- og næringspartiet – nær 240 mandater fordelt på 115 ulike kommuner.

Var allerede i kommunestyret – valgt inn for Frp

Odd-Eskil Andersen i Vestvågøy kommune i Lofoten sitter allerede i det lokale kommunestyret, da han ble valgt inn for Fremskrittspartiet i 2019. Andersen var også Frps ordførerkandidat i 2015.

Men da Frps partileder Sylvi Listhaug ekskluderte Geir Ugland Jacobsen i 2020 begrunnet med at partiledelsen mente han skadet partiets omdømme, valgte også Andersen å melde seg ut i protest, og ble med Ugland Jacobsen videre.

Til Lofotposten sa Andersen at han mente Frp «brunbeiset» hans fløy i partiet, noe som ikke gjorde det mulig for ham å bli værende.

Under tusen stemmer i Oslo

I Oslo, der partileder Geir Ugland Jacobsen tidligere var leder i Frp, fikk Norgesdemokratene bare 982 stemmer, 0,3 prosent, med Jacobsen som førstekandidat– færre enn partier som Folkestyrelisten, Folkets parti og Pensjonistpartiet.

På Norgesdemokratenes Facebook-side i Oslo erkjenner partiledelsen at de er skuffet over Oslo-resultatene:

«Selv om Norgesdemokratene Oslo la ned mye arbeid i valgkampen ga det ikke resultater», heter det i innlegget, der det også tas til orde for at mer medieomtale må være veien å gå for å få flere til å vite hvem partiet er.

I Trondheim var politisk nestleder Øyvind Eikrem listetopp, men endte med bare 0,7 prosent – 801 stemmer – noe som er rundt en tredel av resultatet til INP og langt unna et mandat.

I Bergen fikk ND bare 508 stemmer, et resultat på 0,3 prosent, og er selv blant minipartiene på en 7. eller 8. plass. I Stavanger var partiet på 16. plass av 17 partier som stilte til valg, med labre 216 stemmer.

Langt unna én prosent i Norge

I fylkestingsvalget var det bare i Nordland, Vestfold og Telemark at Norgesdemokratene – såvidt – klarte å komme seg til 1,0 prosent, mens de i resten av kretsene med ND på valglistene har et resultet på 0,4 til 0,9 prosent:

Nordland: 1,0 %

Vestfold: 1,0 %

Telemark: 1,0

Innlandet: 0,9 %

Østfold: 0,8 %

Buskerud: 0,7 %

Trøndelag: 0,7 %

Akershus: 0,6 %

Rogaland: 0,5 %

Møre og Romsdal: 0,5 %

Troms: 0,5 %

Agder: 0,4 %

Vestland: 0,4 %

Eller, som partiledelsen beskrev det på Facebook denne uken: «Vi har skiftet tyngdepunkt fra Kristiansand til nå å ha en fin spredning rundt om i Norges land».

