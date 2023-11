HØYREEKSTREMISTER SER UT TIL å ha stått bak opptøyene i Dublin i går kveld, som var den verste uroen i den irske hovedstaden på nærmere 20 år og i natt ble kraftig fordømt av Irlands president og justisminister. Ifølge politiet eskalerte situasjonen da en gruppe bråkmakere fra ytre høyre og casuals-miljøet («a lunatic, hooligan faction driven by far-right ideology») etterhvert fikk med seg lokale ungdommer på større opptøyer, der det blant annet ble satt fyr på politibiler mens maskerte menn ropte innvandrerfiendtlige slagord, smadret fasader, plyndret butikker og angrep tjenestemenn i gatene.

Voldsmennenes påskudd var det rystende angrepet utenfor en skole midt i Dublin sentrum tidligere på dagen, der en mann i 50-årsalderen, som skal ha innvandrerbakgrunn, knivstakk og skadet tre små barn og en kvinne. Det er så langt ikke kjent hva som var motiv eller foranledning. The Irish Times/BBC News

HAMAS VIL IKKE LA RØDE KORS oppsøke de gjenværende israelske gislene i Gaza som ikke blir løslatt som en del av våpenhvilen. Statsminister Benjamin Netanyahu har tidligere signalisert at nødhjelporganisasjonen skal få tilgang til å gi gislene helsehjelp som en del av betingelsene for våpenhvileavtalen, men det opplyser organisasjonens hovedkontor at den ikke kjenner til.

12 mennesker, inkludert barn, omkom i et luftangrep på en flyktningleir i Gaza før våpenhvilen trådte i kraft i dag tidlig.