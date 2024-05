Filter Nyheter identifiserte i april flere av nordmennene som er involvert i det høyreekstreme kamptreningsnettverket Active Club, her til lands også kalt Aktivklubb Norge.

Én av mennene er sjakkspiller og -trener Erlend Mikalsen (31), som har vært mentor for noen av landets største sjakktalenter.

Han opptrer selv på flere av bildene og videoene publisert av Active Club som er ment å rekruttere andre til bevegelsen, og flere kilder beskriver Mikalsen som sentral i miljøet i 2024.

Nå kan Filter fortelle at Mikalsens høyreekstreme holdninger har vært tema i sjakkmiljøet i lang tid, inkludert som minst ett formelt varsel i Norges Sjakkforbund, uten at det ser ut til å ha ledet til sanksjoner eller omfattende undersøkelser.

Filter Nyheter har siden 2021 fulgt Mikalsens aktivitet på nettet. Der har han gjort det klart at han er motstander av demokrati og at «muslimer og fremmede kommer til å ta over Norge» om ikke norske menn tar affære. I sosiale medier har Mikalsen skrevet om å «straffe forrædere» og at «vold fungerer». I et nettfora frekventert av høyreekstremister brukte han tidligere brukernavnet «Marxisthunter», som er best kjent som Anders Behring Breiviks betegnelse på seg selv, og har gitt Adolf Hitler anerkjennelse for jødeutryddelsene.

Bruker sjakk i rekrutteringen

Altaværingen, som nå bor i Oslo, er i sjakkmiljøet kjent som spiller på elitenivå.

Mikalsen var elev på Norges toppidrettsgymnas og ble i 2013 junior-Norgesmester i sjakk. I 2019 kapret han den gjeve tittelen internasjonal mester (IM). Han har også vært trener for noen av Norges aller største sjakktalenter de siste årene, og har tilbudt én til én-leksjoner både via nettet og med oppmøte.

«Message me for chess lessons or religious radicalization», heter det på Mikalsens profil på Chess.com.

Samtidig er han med på å bruke sjakk som en av syslene som skal gjøre unge menn nysgjerrige på Active Club i gruppens propaganda. I januar i år var det ifølge Filters undersøkelser Mikalsen som – sammen med en tidligere profilert nynazist – poserte på et bilde for den høyreekstreme gruppen mens de spilte sjakk på en bar i Oslo:

Bildene og meldingene som de norske Active Club-mennene legger ut, blir konsekvent delt videre i en rekke utenlandske høyreekstreme fora som rekrutterer til den samme bevegelsen.

I høyreekstreme fora på Telegram har Mikalsen tidligere diskutert bestemte norske sjakkspillere med minoritetsbakgrunn i chatter med etablere nynazister, da riktignok for å framheve de talentfulle spillerne som unntak fra dogmatisk raseideologi.

Varslet om Mikalsen i 2020

Filter Nyheter har fått bekreftet at Norges Sjakkforbund (NSF) mottok et varsel mot Mikalsen allerede i 2020.

Varselet gikk ut på at han sendte hatefulle og rasistiske meldinger til NSFs medlemmer.

Eyvind Larre, daværende styreleder for Norges Sjakkforbund Ungdom, sier til Filter Nyheter at han ikke kan gå inn på enkeltsaker fra den tiden, men forsikrer at alle varsler ble behandlet.

— Alle varsler som kom inn ble behandlet i henhold til prosessene vi hadde den gang, sier Larre.

Filter Nyheter har forelagt opplysningene om tidligere varsler for Mikalsen.

— Jeg har ingenting å si om dette. Jeg har politianmeldt det her allerede ,og dere har vel fått med dere at saken er blitt klaget inn til PFU, svarer Mikalsen når Filter Nyheter ringer.

Han refererer til at alle de omtalte i Filters avsløring fra april har anmeldt redaktør Harald S. Klungtveit til politiet for «hensynsløs adferd» (alle anmeldelsene ble raskt henlagt av politiet) og at Mikalsen har klaget inn blant annet identifiseringen av ham til Pressens faglige utvalg.

— Jeg vil ikke ha noe med dere å gjøre. Vennligst ikke kontakt meg igjen, ok? sa Mikalsen før han la på under telefonsamtalen 16. mai.

— Skrøt av at han hadde fått PST på døra

I tillegg til det skriftlige varselet fra 2020, opplyser en rekke NSF-medlemmer til Filter Nyheter at Mikalsens høyreekstreme holdninger har vært godt kjent i miljøet.

— Han prøvde ikke å legge skjul på det og skrøt av at han hadde fått PST på døra, sier et medlem av sjakkforbundet som Filter Nyheter har snakket med.

En annen profilert sjakkspiller som er medlem i forbundet forteller at han mottok et brev fra Mikalsen i 2020 med et budskap om at Norge er i ferd med å bli overtatt av muslimer på grunn av høy innvandring og lave fruktbarhetstall i den norske majoritetsbefolkningen.

I et ortografisk plettfritt språk advarte Mikalsen mot det han anser som landssvikere, skrev at han selv anser seg for å være villig til å dø for saken, og kom med referanser til både Anders Behring Breivik og Philip Manshaus, slik brevets mottaker gjenforteller det til Filter Nyheter.

Mottakeren reagerte ikke spesielt på det han leste, fordi han oppfattet det som at Mikalsens standpunkter allerede var velkjente gjennom sosiale medier.

Flere i sjakkmiljøet har også vært kjent med at det var Mikalsen som ble intervjuet dels anonymisert i TV 2-dokumenteren Det hvite sinnet (2023), der sjakkmesteren gikk langt i å beskrive politisk vold som en mulighet og selv opplyste at PST har vært bekymret for ham i arbeidet med å forebygge høyreekstrem terrorisme.

Utestengt som trener først etter Filters artikkel

Til tross for at mange skal ha visst om Mikalsens holdninger i lang tid, har Mikalsen inntil nylig blitt brukt som trener for medlemmene i Bærum Schakselskap, hvor han blant annet har trent noen av landets største talenter.

Klubben har kjøpt omtrent to timer i uka med sjakkundervisning av Mikalsen i flere år.

Leder for Bærum Schakselskap, Gisle Bjugn, sier at han ikke visste om Mikalsen høyreekstreme tilknytninger.

— Vi har ikke vært kjent med at Mikalsen er medlem av Active Club, eller er tilknyttet høyreekstreme grupperinger/miljøer i samfunnet. Vi kjenner oss heller ikke igjen i påstanden om at dette skal ha vært allment kjent i sjakkmiljøet, sier Bjugn til Filter Nyheter

Han opplyser at sjakklubben ble kjent med at Mikalsen kunne ha tilknytninger til høyreekstreme miljøer først i mars i år, og at den endelige bekreftelsen kom etter Filter Nyheters publisering i april.

— Da vi ble kjent med dette besluttet vi å avslutte samarbeidet med Mikalsen umiddelbart, sier Bjugn.

Han legger også til at Mikalsen er en sjakkspiller på toppnivå som har hatt godt rykte på seg som trener.

— Det var bakgrunnen for at vi, i likhet med flere, har benyttet oss av hans tjenester.

— Det vil være utenkelig, og totalt uforenlig med våre verdier og de ambisjoner vi har som klubb, å kjøpe tjenester fra noen som vi vet eller mistenker er tilknyttet høyreekstreme miljøer.

Nye varsler mot Mikalsen de siste ukene

Norges Sjakkforbund bekrefter at det har kommet ytterligere varsler knyttet til Mikalsen etter at Filter Nyheter publiserte en omfattende artikkel om Active Club og sjakkmesterens involvering.

President i Norges Sjakkforbund, Anniken Vestby, ønsker ikke å kommentere de nye varslene, og henviser til en generell uttalelse på forbundets hjemmesider:

«Norges og Ungdommens Sjakkforbund tar sterkt avstand fra ekstremistiske meninger og handlinger. Om medlemmer bryter med våre etiske retningslinjer så ser vi svært alvorlig på dette.»

Heller ikke leder for Ungdommens Sjakkforbund, Lasse Løvik, vil kommentere enkeltsaker når Filter Nyheter ringer.

—Vi har et varslingsutvalg som nå skal håndtere dette. Prosessen må gå sin gang, og vi må få til en skikkelig og rettferdig prosess, sier Løvik.

Lasse Løvik er leder for ungdommens Sjakkforbund og sitter i styret i Norges Sjakkforbund. Foto: Kristoffer Gressli

— Verdiene til ytre høyre og hva ekstreme grupper står for er langt fra verdiene vi sjakkmiljøet står for. Det er utrolig viktig at våre medlemmer, uansett hvem de er eller hvor de er fra, føler seg trygge og velkomne i sjakken, sier han.

Beskrev fysisk konfrontasjon med prest

På Twitter og Telegram framstår Mikalsen som en fundamentalistisk kristen som er svært opptatt av at kvinnen skal underkaste seg og hvite menn skal «kolonisere». Kvinnens rolle er ifølge ham å føde mange barn, som motvekt til «befolkningsutskiftningen» der han mener hvite nordmenn er i ferd med å begå «etnisk selvmord» til fordel for «fremmede folkeslag».

«Ingen sak å fikse norske jenter i 2022 og konvertere dem til å genuint ønske å bli babyprodusent for ytre høyre hvis man er maskulin», skrev Mikalsen i en diskusjon med høyreekstremister på Telegram for to år siden.

Han forakter «seksuelle avvikere», ser skeive som syndere og kaller Pride-fargene «sodomiflagget». I fjor fortalte Mikalsen på Telegram om en «fysisk» konfrontasjon med en prest fordi vedkommende var uenig med Mikalsen om homofili.

«Eskalerte til fysisk ved en anledning. Gjør det gjerne igjen», skrev Mikalsen, og sammenlignet seg med Bibelens beskrivelser av Jesus som renset tempelet.

Det var etter en diskusjon om høyreekstrem terrorisme at han i den nevnte TV 2-dokumentaren i 2022 ble spurt om hvor ille situasjonen må bli før han selv er villig til å «gjøre noe drastisk»:

«Det trenger ikke nødvendigvis å bli ille. Det kan også være at om det går bra, så blir jeg villig til å gjøre noe drastisk. For da føler jeg at min side har momentum. Og det eneste vi trenger er at vi kjører på, og hvis vi kjører på, da vinner vi. Det kan være det som skal til», svarte Mikalsen, da anonymisert.

14. april i år forsøkte Filter å få klarhet i om Mikalsen ser seg som mer eller mindre radikal enn da han uttalte seg fot to år siden. Det ville han ikke svare på:

– Jeg er ikke en offentlig person og jeg driver ikke med noen politisk aktivisme eller noenting. Jeg har tanker og meninger om mye forskjellig.

Forberedelser til politisk vold

De norske høyreekstremistene Rickard Eide, Andreas Olsen, Erlend Mikalsen og en 31-åring fra Østfold startet profileringen av «Active Club Norway» høsten 2023. Filter Nyheters undersøkelser viser at flere av bakmennene er erfarne nynazister og at organisasjonen samarbeider med Active Club i flere land der klubbene nær utilslørt rekrutterer til nynazisme.

Internasjonalt mener vestlige sikkerhetstjenester at Active Club-fasaden skjuler rendyrkede forberedelser til politisk vold – tuftet på akkurat det samme hatet mot venstresiden, mørkhudede og jøder som tidligere generasjoner av høyreekstreme nettverk.

I forbindelse med en klage til Pressens faglige utvalg (PFU) om Filter Nyheter 27. april, bekreftet Erlend Mikalsen at han har «medlemsskap i aktiv klubb Norge».

«Jeg har simpelten deltatt på treningssamlinger med likesinnede menn, for å få nye venner som kan hjelpe meg og som jeg kan hjelpe tilbake, med mål om trening, økonomi og damer. At mange av disse karene har personlige meninger som faller i kategorien høyreekstremt er ikke relevant for klubben i det hele tatt», skriver han i PFU-klagen.

Da Filter Nyheter første gang tok kontakt med Mikalsen 12. april, nektet han for å ha noe med Active Club å gjøre. I en intervju to dager senere var den kampsport-interesserte sjakkspilleren noe mer åpen om kjennskap til miljøet.

– Jeg vet litt om Aktivklubb i Norge, men såvidt jeg vet er ikke det organisert fra utlandet, det virker mer som det er sin egen greie i Norge. Jeg kommer ikke til å bekrefte at jeg er med i Aktivklubb, men vi kan snakke om mine oppfatninger om Active Club-fenomenet, sa han den gang.

Da Filter spurte om nynazisme og det utilslørte voldsfokuset i de utenlandske Active Club-filialene, svarte han slik:

– Min oppfatning er at den norske klubben ikke har noe med det å gjøre. Men jeg personlig ønsker ikke å få oppmerksomhet i det hele tatt. Så jeg kommer ikke til å si noe om mine egne meninger.

Likevel blir bilder av Mikalsen delt av «Gym XIV», det svenske samlingspunktet for Aktivklubbene i Sverige.

Gym XIV – der romertallet 14 antas å referere nynazist-slagordet «14 ord» – fokuserer på «direkte konfrontasjon» med meningsmotstandere og romantiserer å «la raseriet ta over». Bakmennene sammenligner medlemmene med soldater eller legionærer som skal til «slagmarken».

Gym XIV er ifølge Expo ledet av den svenske nazisten Ludvig Delin, som tidligere er dømt for hatefulle ytringer der han framstilte jøder som parasitter som bør drepes.

15. mai delte Gym XIV bilde av Mikalsen på sin Telegram-konto.

Bildet til venstre er tatt i 2017 av Anniken Vestby, som i dag er NSF-president, mens versjonen til høyre ble delt av Gym XIV på Telegram.

Mikalsen avviste imidlertid ikke at han er blant personene som nå prøver å rekruttere unge nordmenn inn i miljøet.

– Jeg synes Aktivklubb høres ut som et positivt aktivitetsforum. Hvis noen spurte meg personlig, basert på det vi leste på nettsiden, om jeg ville anse det som positivt å bruke tiden på, ville jeg sagt ja.

– Du framstiller det som hypotetisk, men vi har oppfattet det som at det er noe du gjør – at du har fortalt andre om dette og foreslår at de skal bli med?

– Det kan jeg ikke bekrefte, sa Mikalsen i april.

– Du vil ikke avkrefte det heller?

– Verken bekrefte eller avkrefte.

I den senere PFU-klagen skriver Mikalsen:

«Jeg har aldri drevet med rekruttering til høyreekstrem kamptrening. Aktivklubb Norge har aldri drevet med rekruttering av unge. Og til sist: Aktivklubb Norge har aldri drevet med politisk aktivisme eller uttrykt tilslutning til en politisk ideologi.».

Mikalsen har ikke besvart Filters spørsmål om bekymring i sjakkmiljøet knyttet til radikalisering og hans rolle som mentor og trener.

