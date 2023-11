Høyreekstrem partileder risikerer fengsel: Tiltalt for hatytringer mot jøder, muslimer og homofile i tillegg til NAV-bedrageri

Hans Jørgen Lysglimt Johansen (52) er nå tiltalt for en lang rekke hatefulle ytringer, etter straffelovens § 185.

Alliansen-lederen er også tiltalt for såkalt hensynsløs adferd overfor jødiske Ervin Kohn, daværende forstander i Det mosaiske trossamfund og nestleder i Antirasistisk senter.

Det bekrefter statsadvokat Carl Graff Hartmann ved Oslo statsadvokatembeter overfor Filter Nyheter onsdag ettermiddag.

– Dette er en tiltale som omhandler flere alvorlige hatefulle ytringer framsatt over tid. De har rammet både den jødiske folkegruppen, muslimer og homofile, sier Hartmann.

I den fem sider lange tiltalen framgår det at påtalemyndigheten vil holde den kjente høyreekstremisten ansvarlig for antisemittiske eller rasistiske ytringer både på Twitter, TikTok, Instagram og videotjenesten Bitchute fra 2017 til 2021.

– Det er snakk om ytringer framsatt på nettet der formen er både skrevne meldinger, videoer der tiltalte snakker og såkalte mem, sier statsadvokaten til Filter Nyheter.

Lysglimt Johansen erkjenner ikke straffskyld.

I tillegg til utfallene mot jøder og andre minoriteter, er Lysglimt Johansen tiltalt for grovt bedrageri av NAV knyttet til utbetaling av dagpenger i 2017 til 2019, og for forsikringsbedrageri i forbindelse med en uføreforsikring i 2017.

Statsadvokat Carl Graff Hartmann kaller utsagnene i tiltalen alvorlige hatytringer. Foto: Filter Nyheter

Skulle Lysglimt Johansen bli dømt for NAV-bedrageriet, kan det alene gi fengselsstraff.

I oktober skal Alliansen-lederen ha fått forkynt en siktelse i saken, men han har ikke villet la seg avhøre.

– Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen. Han er av den oppfatning at ytringene ligger innenfor det som vernes av ytringsfriheten, men han stiller også spørsmål ved om det er han som står bak de aktuelle meldingene, skriver Lysglimt Johansens forsvarer, advokat Robert Antonsen ved advokatfirmaet Grindstad, til Filter Nyheter.

Alliansen-lederen viser til at det har versert flere falske twitterkontoer som ga seg ut for å være Lysglimt Johansen, og at det også skal ha vært problemer med en twitterkonto han først disponerte.

– Hans ekte twitterkonto mistet han kontroll over for flere år siden. Det forutsettes at meldingenes ekthet etterforskes av politiet, uttaler forsvareren.

Jødefiendtlig kampanje på Twitter

Jøder som gruppe er underlegne, barbariske, «barneskjendere», lyver og er besatt av demoner. Det er ifølge påtalemyndigheten innholdet i Twitter-meldinger fra Lysglimt Johansen i november 2018 – mars 2019 «som sett i sammenheng var egnet til å fremme hat og/eller forfølgelse av den jødiske folkegruppe».

«Vi snakker om barneskjendere. Ikke glem det. Folk som skjender sine egne barn. Vi snakker om barbariske mennesker besatt av demoner», er et av utsagnene i tiltalen. Også Ervin Kohn ble den gang kalt «barneskjender» av Lysglimt Johansen.

I 2018 ga han også uttrykk for at jøder står bak en global sammensvergelse, ifølge tiltalen.

«Om vi ikke tar det oppgjøret med de globalistiske jødene nå, i Norge ledet av jøden Ervin Kohn, jødelakeiene i Høyre, jødelakeiene i Fremskrittspartiet banker de gjennom FNs migrasjonsplattform og da er det over», skrev Lysglimt Johansen blant annet, før han så ut til å oppfordre til revolusjon fra «patrioter» mot forræderiske politikere.

«Jeg ber nå alle patrioter i Norge om å forberede at vi tar over styringen. Det vi trenger er riktig geopolitisk event. Det kan komme når som helst. Kun Alliansen har da legitimiteten», het det i en av twittermeldingene.

Utsagnene har vært kjent i flere år, men har altså ikke ledet til straffeforfølgning før nå. Det er hatkrimgruppa i oslopolitiet som har etterforsket saken.

– Tiltalen omhandler en del uttalelser som må sees i sammenheng for at man skal kunne vurdere hvorvidt de rammes av forbudet mot hatefulle ytringer, sier statsadvokat Hartmann til Filter Nyheter.

I tillegg til det påtalemyndigheten mener er hatefulle ytringer, er minst fire av Lysglimt Johansens twittermeldinger regnet som hensynsløs adferd rettet mot Ervin Kohn, noe som i så fall rammes av straffeloven § 266.

Én av meldingene fremmer en konspirasjonsteori om at «jøden Ervin Kohn» leder «Voldsvenstre» som angriper nynazister fra Den nordiske motstandsbevegelsen – som Lysglimt Johansen definerte som «fredelige folk».

Fornærmede Ervin Kohn var onsdag kveld kjent med tiltalen, men hadde ikke anledning til å kommentere den.

Knyttes til TikTok-videoer fra «Alliansenungdommen»: Tiltalt etter Filter-avsløring

Filter Nyheter avslørte i valgkampåret 2021 hvordan partiet til Lysglimt Johansen hadde blitt en arena for norske tenåringer og menn i 20-åra som omfavner jødehat, raseideologi og nazistiske manifester. Samtidig sympatiserte Lysglimt Johansen selv med nazisme og satte opp etablerte nynazister på Alliansens valglister.

I lukkede Alliansen-forum på nettet dukket Lysglimt Johansen opp for å gi de yngste støttespillerne instruksjoner, samtidig som han møtte flere av deltagerne fysisk i valgkampsammenheng, og oppfordret stadig nye ungdommer til å bli en del av nettverket.

I nettforumene diskuterte Lysglimt Johansens tilhengere med Alliansen-lederen hvordan ekstrem «propaganda» de laget kunne tilflyte åpne sosiale medier.

Lysglimt Johansen ba om at offisielt materiell skulle være «bare nesten» over kanten. «Drøyt nok til at folk blir litt skremt og at de skjønner at dette Alliansen, oss, vi er the real deal».

I samme periode ble det lagt ut flere videoer på TikTok og Instagram som etter alt å dømme hadde sitt opphav i forumet.

Selv om det ikke er kjent hvilke enkeltpersoner i Alliansen eller «Alliansenungdommen» som sto bak selve publiseringene, mener påtalemyndigheten nå at Lysglimt Johansen skal straffes for medvirkning til to av publiseringene.

– For to av forholdene gjelder tiltalen medvirkning til at andre har lagt ut hatefulle ytringer, sier statsadvokat Hartmann.

Blant dem er en video Filter Nyheter tidligere har omtalt, der Ervin Kohn i mars 2021 ble framstilt sammen med en rotte:

«Som leder av partiet Alliansen medvirket han til publiseringen ved å oppfordre ungdom tilknyttet partiet Alliansen til å «pumpe ut memes» som er «drøyt nok til at folk blir skremt» eller lignende», heter det i tiltalen om Lysglimt Johansens rolle.

Den andre Alliansen-publiseringen som er tatt inn i tiltalen er fra 16. mars 2021, da en Instagram-konto kalt «Alliansen Meme Central» la ut en video som blant annet hevder at «sannsynligheten for at en somalier voldtar er 4,4 ganger så høy som en etnisk nordmann».

I forbindelse med etterforskningen av hatytringene fra 2021 har artikkelforfatteren, Filter-redaktør Harald S. Klungtveit, vært innkalt til politiavhør for å bekrefte innholdet i Filters journalistikk om Lysglimt Johansen fra samme år.

Tiltalen: Agiterte til muslimhat etter terrordrap på norsk kvinne i Marokko

Lysglimt Johansen er også tiltalt for flere twittermeldinger han skrev like etter at en norsk og en dansk kvinne var funnet drept i Marokko i desember 2018.

Høyreekstremisten lenket til terroristenes drapsvideo som sirkulerte på nettet, for så å knytte dette til norske muslimer og «arabere».

«Det blir våre døtre om vi ikke stopper svineriet nå. Stopp svineriet i Norge», tvitret han ifølge tiltalen, og fortsatte:

«Jentene ble drept FORDI drapsmennene er muslimer, FORDI drapsmennene er av fremmed rase arabere (muligens noe Berberblod i dem etter bildene), FORDI drapsmennene er av en annen fremmed kultur, fremmed religion OG av en annen fremmed rase».

Dette satte Lysglimt Johansen opp mot at «norske jenter» «bærer blod av et folk som er helt unikt».

Dette var egnet til å fremme hat eller forfølgelse, mener påtalemyndigheten.

Stemplet skeive som «pedofile» i vaksine-video og knyttet Bent Høies legning til konspirasjonsteori om «befolkningsutskiftning»

En annen av tiltalepostene handler om en video om covid-vaksinen publisert på Bitchute 9. septemer 2021, der Lysglimt ifølge påtalemyndigheten fremmet hat mot homofile med tre ulike uttalelser.

I videoen knytter Alliansen-lederen den bebudede vaksineringen av skolebarn til «disse syke menneskene, disse pedofile pride-menneskene, homoseksuelle perverse menneskene».

Han kom også med en referanse til Høyre-statsråd Bent Høie. «(…) vi har en homoseksuell helseminister, dette er syke mennesker, og de får en seksuell kick av å tenke på at folk går og stemmer på dem, og så dreper vi barna demmes i samme sekund, vi gjør dem sterile, sånn at befolkningen må byttes ut av mennesker fra tredje verden, befolkningsutbyttingen», sier Lysglimt Johansen i videoen, ifølge tiltalen.

– Ikke rettet mot partiet

Tiltalen mot Alliansen-lederen er trolig første gang en partileder i Norge må i retten for hatkriminalitet siden etterforskningen av det rasistiske partiet «Hvit valgallianse» for nesten 30 år siden.

Partileder Jack Erik Kjuus ble i 1997 dømt til 60 dagers betinget fengsel og 20 000 kroner i bot for utsagn i selve partiprogrammet til Hvit valgallianse, blant annet om tvangsabort for innvandrerkvinner og å sette sterilisering som forutsetning for at adoptivbarn skulle fortsette å bo i Norge.

Statsadvokat Hartmann mener det ikke kan frita Lysglimt Johansen for straff at han har framstått som politiker og partileder eller at deler av aktiviteten var del av Alliansens valgkamp.

– Etterforskningen har ikke vært rettet mot partiet. Vi har alle ytringsfrihet, men straffeloven har satt en grense ved de hatefulle ytringene, sier Hartmann.

Alliansen-leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen på Karl Johan i Oslo under Alliansens valgkamp i september i 2021.

Skal ha fått over 600 000 kroner for mye av NAV

På toppen av en rekke tiltalepunkter om hatytringer eller sjikane, er altså Lysglimt Johansen tiltalt for både grovt bedrageri og forsikringsbedrageri.

Ifølge påtalemyndigheten fikk Lysglimt Johansen dagpenger fra NAV i en periode fra 6. februar 2017 til 6. oktober 2019 samtidig som han hadde inntekt han ikke oppga.

«Opplysningene dannet grunnlag for urettmessig utbetaling kr. 665 854 i dagpenger hvilket medførte tap eller fare for tap for NAV», heter det i tiltalen etter straffelovens § 372.

Tiltalen for forsikringsbedrageri, straffeloven § 375, dreier seg om en utbetaling Lysglimt Johansen fikk fra forsikringsselskapet DNB Liv høsten 2017. Ifølge påtalemyndigheten fikk han cirka 93 000 kroner utbetalt i uføreforsikring ved å oppgi uriktige opplysninger.

Fikk 1,5 millioner i statsstøtte

Mens flere personer i Alliansen-nettverket har vært i søkelyset til politiet og PST med tanke på ekstremisme, radikalisering og hatkriminalitet, har Lysglimt Johansen fått utbetalt statsstøtte for å drive sin politiske virksomhet.

Alliansen har siden 2017 fått om lag 1,5 millioner kroner i partistøtte.

Tidligere i høst satte Partilovnemnda ned foten. I vedtaket fra 28. september går nemnda langt i å slå fast at det ikke har eksistert noen partiorganisasjon utover Lysglimt Johansen.

«Tross sin status som registrert politisk parti fremtrer den snarere som drevet av én person som benytter tilskudd etter partiloven til å finansiere virksomhet som han selv initierer og driver», heter det i vedtaket.

Bakgrunnen er brudd på den såkalte signaturplikten i partiloven, som skal sikre at andre enn lederen går god for økonomirapporteringen og at den er forankret i en partiorganisasjon.

Fra før hadde Lysglimt Johansen da fått avkorting i partistøtten fordi han ikke klarte å levere revisorgodkjente regnskaper for Alliansen. (Forholdende rundt partiets økonomi er ikke del av tiltalen som kom denne uken).

