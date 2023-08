Høyre-toppenes ektemenn blandet seg i utnevnelsen av statlige styrer

VURDERER Å KALLE SOLBERG INN PÅ HØRING: I går avslørte DN hvordan Erna Solbergs ektemann, Sindre Finnes, før Høyres valgseier i 2013 engasjerte seg i hvem som skulle inn og ut i statlige styrer. I en e-post lister han opp betraktninger om flere av de statlige styrene regjeringen disponerer, og hva som burde gjøres når Høyre går inn i regjering. Finnes skrev blant annet at «senterpartistene bør fjernes» i e-posten som ble sendt til Høyres daværende generalsekretær og sentralstyremedlem. Et år senere skal han ha uttalt at «det er ikke lett å bli kvitt de sosialdemokratiske nettverk».

«At Erna Solbergs ektemann tråler gjennom styremedlemmer og ledere i bedrifter med statlig eierskap og setter opp en liste over hvem som skal ut basert på politiske holdninger og kontakter er oppsiktsvekkende nok. Det er uklart om Sindre Finnes fikk noe gjennomslag for kuttlisten, men slikt vekker uansett en mistanke om en usunn praksis på toppen av Høyre», skriver DNs politiske redaktør Frithjof Jacobsen.

I avsløringen kommer det videre fram at Thorhild Widvey, som var kulturminister under Erna Solberg, kort tid før hun ble utnevnt lagde en liste med 253 navn som kunne være mulige kandidater til statlige styrer. Flere av disse kandidatene var venner eller forretningspartnere av ektemannen hennes, Osvald Bjelland. DN fant 17 navn på lista som fikk styreverv i statlig eide virksomheter i Solbergs tid som statsminister.

Erna Solberg sa under partilederdebatten i Arendal at det er ingenting i denne saken som tyder på at det er utpekt noen som ikke er kompetente, og at hun ikke har sett listen selv. Frode Jacobsen (Ap), som sitter i kontrollkomiteen på Stortinget, sier at de vurderer å kalle inn Erna Solberg til høringen i forbindelse med saken knyttet til regjeringsapparatets håndtering av habilitetssaker.

HVA ER VERST? I forrige måned ble det publisert en studie som viser at over 61 000 europeere døde som følge av hetebølger i fjor sommer. Like etter delte den danske statsviteren Bjørn Lomborg et stolpediagram på Twitter som viser at om varme dreper 20 500 europeere i snitt hvert år, dreper kulde mer enn ti ganger så mange. Diagrammet gikk selvsagt viralt. Det samme poenget står sentralt i Lomborgs bok «False Alarm», der han skriver at sytten personer dør av kulde for hvert dødsfall som skyldes varme på verdensbasis.

Kan dette stemme? Svaret er litt komplisert – men vi prøver å forklare i ukas utgave av vår klima- og miljøspalte ELENDIG FREDAG. Les den her!

ANGRIP «JOE BIDEN OG MEDIENE» OG «FORSVAR TRUMP»: En støttegruppe av Florida-guvernør og presidentkandidat Ron DeSantis (R) har publisert dokumenter med hundrevis av sider som blant annet inneholdt notater om hans debattstrategi og interne meningsmålinger. Notatene utbroderer hvordan DeSantis skulle forsvare Donald Trump, og samtidig «gå til angrep på både Joe Biden og mediene 3–5 ganger». Dokumentene ble publisert av en super-PAC-gruppe som støtter DeSantis, og New York Times ble informert om nettsiden av en person som ikke var knyttet til kampanjen. Dagen etter skal alle dokumentene ha blitt fjernet.

TRE DREPT I ETNISK KONFLIKT: Den alvorlige etniske konflikten mellom det kristne Kuki-folket og det hinduiske Meitei-folket i Manipur, nordøst i India, pågår fortsatt. I natt ble tre personer fra det kristne Kuki-folket skutt og drept, skriver The Wire. De drepte, som var 24, 26 og 35 år, var blitt utpekt som vakter av befolkningen i landsbyen. Ifølge India Today hørte de lokale skuddvekslinger og satte i gang en leteaksjon før dem.

Totalt er minst 150 mennesker drept og 3000 skadet etter at den etniske konflikten brøt ut 3. mai i år. Kritikerne mener delstatslederen N. Biren Singh, fra samme parti som statsminister Narendra Modi (BJP), har gjort for lite for å løse konflikten, basert på at meiteiene holder med BJP.

De voldelige opptøyene, som kan beskrives som en borgerkrig, bunner i en langvarig konflikt mellom de to folkegruppene. I mai ble volden utløst etter at en domstol bestemte at Meitei-folket skulle få samme rettigheter til økonomiske fordeler og kvoter i statlige jobber og utdanning som minoriteten Kuki. Rettsavgjørelsen tillot Meitene å kjøpe land i åsene, der Kukiene hovedsakelig bor, noe som gjorde at de fryktet å miste jobber eller andre muligheter. Da studenter fra Kuki-folket demonstrerte, eskalerte det til voldelige sammenstøt som har pågått hele sommeren, preget av seksuell vold og mange forsvinninger.

HVORDAN ER DET Å VÆRE MILITÆRNEKTER I KRIG? Ikke så lett, kan et knippe ukrainere skrive under på etter å ha meldt seg ute av stand til å tjenestegjøre i militæret av samvittighetsgrunner. Det er en internasjonalt anerkjent rettighet som er nedfelt i ukrainsk grunnlov, men som i praksis forsvant da Russland invaderte landet i full skala og myndighetene erklærte krigslov for snart halvannet år siden. Siden har en håndfull menn i tjenestedyktig alder forsøkt seg og blitt møtt med mistenksomhet om sympatier med fiende (tusener har løst dilemmaet ved «simpelthen» å forlate landet). Flere av militærnekterne er dømt, selv om bare én så langt har sonet, skriver The New York Times.

MISFORNØYDE INVESTORER: Er du blant dem som har blåst en halv årslønn på et blokkjede-sikret bevis på at du er den rettmessige eieren av en digital tegning av en nonchalant primat – og i ettertid er blitt i tvil på om det var en klok disponering? Du får ingen trøst i omsetningsverdien på disse såkalte NFT-ene (non-fungible tokens), for den har stupt, men kanskje i vissheten om at du ikke er alene. Fire eiere av såkalte bored apes er nemlig så grinete at de har saksøkt auksjonshuset Sotheby’s for å ha fasilitert salget, og slik gitt de digitale «kunstverkene» et anstrøk av legitime investeringer, skriver Ars Technica. Aksjonshuset nekter, neppe uten en viss rett, å ha noe ansvar for pengene som er tapt.

