Høyre med helomvending om landbruksplanen

Det oppsto kaos på Stortinget i formiddag da Høyre trakk seg fra regjeringens landbruksplan. Dermed ble ikke den opprinnelige landbruksplanen vedtatt i Stortinget i dag.

– Regjeringen har opptrådt uredelig og lite tillitsvekkende i denne saken. De har jobbet med denne meldingen i halvannet år og fått flertall for sitt eget forslag. Når de nå plutselig snur samme dag som det skal voteres over, viser det at dette ikke er en regjering man kan stole på, sier Høyres Lene Westgaard-Halle.

Vendingen Westgaard-Halle viser til er forslaget regjeringspartiene torsdag morgen leverte. Der foreslår de å legge til grunn et annet timetall for årsverk i landbruket. I avtalen med Høyre og Venstre la regjeringen til 1850 timer i året for bøndene, mens de nå foreslår 1750 timer.

SV, Rødt, MDG og KrF sier de kan støtte 1750 timer, men ikke resten av den opprinnelige planen. Dermed står hele landbruksplanen til regjeringen på spill.

SISTE: Næringsminister Jan Christian Vestre overtar som helseminister etter avgått mastergrad-jukserIngvild Kjerkol i statsråd i morgen. Fiskeriminister Cecilie Myrseth overtar Næringsdepartementet, mens Marianne Sivertsen Næss (50) fra Hammerfest, i dag stortingsrepresentant, blir ny fiskeriminister. Dette ifølge lekkasjer til en rekke medier i dag. Alle er Ap-politikere.

BLÅSER LIV I REGJERINGENS BETENNELSE: Da EØS-utvalget la fram sin rapport i forrige uke, var det grunn til å mistenke at Senterpartiet angret på å ha oppnevnt det i utgangspunktet. Utvalget bekrefter nemlig at samarbeidet med EU har gitt betydelige gevinster for Norge og mener det bør styrkes, ikke rulles. Rapporten anbefaler at etterslepet på gjennomføring av EU-regelverk som kan bidra til utslippskutt og grønn omstilling i Norge, må reduseres. Og det samme gjelder i energipolitikken. «Norge er tjent med at europeiske kraftmarkeder er velfungerende», heter det. «Norske myndigheter bør tilrettelegge for bredere involvering og forankring av ulike interesser i arbeidet med EØS-saker på energiområdet». Hvis regjeringen legger rapporten i skuffen, slik de har antydet, blir det ikke første gang en regjering overser sitt eget utvalg.

Det er likevel grunn til å tro at utvalget blåser liv i en allerede betent situasjon. EU har nemlig satt en frist på fem måneder for å innlemme den fjerde energimarkedspakken i norsk regelverk. Det kan du lese mer om i ukas utgave av Filter KALDDUSJ, vår faste spalte om kraftkrise og energipolitikk. Her!

FRYKTER RUSSLAND-SKAPT MILJØKATASTROFE: Sverige vil ha strammere reguleringer av skipstrafikken i Østersjøen for å forhindre at Russlands oljetankere skaper en miljøkatastrofe der. Til The Guardian advarer Sveriges utenriksminister Tobias Billström om at oljetankerne fra Russlands skyggeflåte som passerer hyppig gjennom farvannet, er gamle og i dårlig forfatning, og mener det å seile dem bryter alle internasjonale maritime regler. «Vi kommer alle til å bli påvirket hvis en kollisjon eller oljelekkasje fra et av disse skipene skulle forårsake et stort problem – skip som også i mange tilfeller ikke er sjødyktige, eller er veldig nære å ikke være sjødyktige», utdyper Billström, som legger til at Russland «tilsynelatende ikke bryr seg i det hele tatt» om at skipene kan forårsake store miljøødeleggelser.

Omtrent halvparten av Russlands oljeeksport til sjøs fraktes gjennom Østersjøen, hovedsakelig til Kina og India. For å omgå Vestens sanksjoner seiler skipene ofte under annet flagg og har ugjennomsiktige eierskapsstrukturer. Fortjenesten fra den sjøbårne råoljen går rett til Putins krigskasse og har økt de siste månedene, tross sanksjonene. I forrige uke var Billström vert for det nordisk-baltiske utenriksministermøtet på Gotland, der den russiske flåten skal ha vært blant temaene som ble diskutert. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) uttalte i den forbindelse at samarbeidet mellom de nordiske og baltiske landene «er tettere og viktigere enn noensinne».

DØMT TIL FENGSEL FOR SIAN-PÅKJØRSEL: Kvinnen (24) som kjørte på en bil med fem SIAN-medlemmer, deriblant Lars Thorsen og Fanny Bråten, er dømt til ett år og seks måneders fengsel. Hendelsen skjedde på E6 ved Mortensrud etter en koranbrenning utenfor en moske i juli 2022, og kvinnen erkjente straffskyld for grov kroppsskade og for blant annet å ha truet med en kniv mens dramaet pågikk. Kvinnen som eide bilen og satt i passasjersetet under hendelsen, ble i januar dømt til ett år og sju måneders fengsel. Begge de tiltalte har muslimsk bakgrunn, men forsvarerne deres avviser at de er ekstremister eller opptatt av islamisme. Fanny Bråten ble påført brudd i ryggen, mens andre i bilen fikk lettere skader.

SENATET I USA HAR STEMT NED alle riksrettsanklagene mot Alejandro Majorkas og stanser Det republikanske partiets langvarige prosess for å få avsatt sikkerhetsministeren for hans håndtering av flyktningsituasjonen ved Mexico-grensen.

Det demokratiske partiets majoritetsleder Chuck Schumer slår fast at anklagene mot Majorkas ikke når opp til den høye standarden for kriminalitet og forseelser som kreves for riksrett, og at å gå videre med saken ville satt en farlig presedens. Talsperson for Det hvite hus, Ian Sams, kritiserer republikanerne for «grunnløse politiske stunt mens de dreper reelle, tverrpolitiske sikkerhetsreformer ved grensen» (på Trumps oppfordring stemte partiets representanter tidligere i år ned et slikt forslag).

Republikanernes majoritetsleder i Representantenes hus, Mike Johnson, sier på sin side at «hver eneste av Det demokratiske partiets senatorer støtter nå Biden-administrasjonens farlige åpen dør-politikk». Innvandringspolitikken er ifølge spørreundersøkelser en av de viktigste for velgerne i høstens presidentvalg. Som det er akkurat 200 dager til i dag.

