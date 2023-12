Høyesterett i Texas omgjør abort-beslutning – 31-åring reiser ut av staten for inngrepet

DELSTATEN TEXAS’ HØYESTERETT har endelig omgjort avgjørelsen der en kvinne fikk innvilget abort på tross av en av USAs strengeste lover mot terminering av svangerskap. Høyesterett sier det ble begått en feil da en domstol på et lavere nivå avgjorde at 31 år gamle Kate Cox fra Dallas kunne få prosedyren utført, siden hennes liv ikke er i fare. Det skjer etter at det i forrige uke ble det nedlagt en midlertidig opphevelse av avgjørelsen, og statsadvokaten truet leger og helseklinikker med straff dersom de bisto Cox med inngrepet.

Cox er gravid i 20. uke med et foster som har genfeil. Genfeilen gjør at fosteret ikke vil kunne overleve og at Cox risikerer å bli steril dersom svangerskapet fullføres. Hun reiser nå ut av staten for å få gjennomført aborten.

Saken er antatt å være den første der kvinner ber retten om å få unntak fra loven etter at USAs føderale Høyesterett i fjor omgjorde den såkalte Roe v Wade-avgjørelsen fra 1973 og åpnet for at delstatene kan innføre praktisk talt totale forbud mot aborter. The New York Times/The Washington Post

SPESIALETTERFORSKER JACK SMITH ber USAs Høyesterett avklare om Donald Trump som eks-president er immun mot straffeforfølgelse for sitt forsøk på å omgjøre valgresultatet i 2020. Ved å ikke gå veien om en ankedomstol kan fremdriften i saken holdes oppe, slik at den kan gå for retten i mars neste år. CNN

REPRESENTANTENES HUS vil ...