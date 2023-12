Hongkong: Demokratiforkjemper møtte i retten

ET STORT SIKKERHETSOPPBUD var på plass da rettssaken mot Hongkong-dissidenten og mediemogulen Jimmy Lai (76) startet. Lai er tiltalt under den kinesiske sikkerhetsloven som ble innført i 2020, etter den massive demonstrasjonsbølgen mot loven i Hongkong. Den høyprofilerte demokratiforkjemperen er tiltalt for å «konspirere» med utenlandske krefter og en rekke punkter knyttet til intervjuer og artikler i avisa han grunnla i 1995, Apple Daily, i tillegg til hans deltagelse i demonstrasjoner mot kinesiske myndigheter og Twitter-meldinger. Apple Daily er kjendis- og tabloidavisa som også ble en av Hongkongs tøffeste kritikere av Beijing-myndighetene, og som ble tvunget til å legge ned etter et politiraid i juni 2021.

Lai har allerede oppholdt seg i høysikkerhetsfengsel siden desember 2020, og han risikerer nå livstid i fengsel etter rettssaken som er planlagt å vare i 80 dager. Amnesty kaller rettssaken et angrep på ytringsfriheten. Det er ingen jury og Lai er nektet å benytte seg av sin foretrukne menneskerettsadvokat. The Guardian/CNN/BBC

DET ISRAELSKE FORSVARET (IDF) har tatt med flere journalister til den største Hamas-tunnelen de har funnet til nå. Tunnelen skal være fire kilometer lang, asfaltert og stor nok for kjøretøy. I tillegg er den utstyrt med elektrisitet, ventilasjon og kommunikasjonssystemer. Den ligger nord i Gaza, men krysser ikke grensa over Israel. IDF skal ha funnet tunnelen for flere uker siden, men offentliggjør funnet først nå.