14 AKTIVISTER ER DØMT FOR brudd på Hong Kongs sikkerhetslov og risikerer fengsel på livstid for sin kamp for demokratiet. Det skjer i den største rettssaken så langt knyttet til Kinas innstramming av borgerrettighetene i den tidligere britiske kronkolonien de siste årene. De dømte omfatter alt fra profilerte, tidligere folkevalgte til studenter, og ble arrestert og tiltalt i 2021 etter et uoffisielt primærvalg på ledere til opposisjonen i den lovgivende forsamlingen. Dommeren mener de planla å bruke vetoretten i forsamlingen til å blokkere budsjettvedtak og «undergrave statsmakten».

To personer som var kandidater i primærvalget, der 600 000 avla stemme, er frikjent. 31 har i den samme saken inngått tilståelsesavtaler. Flere dommer ventes avsagt i dag og i morgen.

Organisasjonen Human Rights Watch sier dommen viser hvordan kinesiske myndigheter mangler respekt for såvel demokratiske prosesser som rettssikkerhet, og må holdes ansvarlige for brudd på løftene som ble gitt da Hong Kong ble avhendet av britene for 26 år siden. BBC News/The Guardian

MENS GATEKAMPENE RASER i Rafah og det israelske militæret tar kontroll over hele grensen mellom Gaza og Egypt, sier den israelske regjeringens sikkerhetsrådgiver at krigen trolig vil vare et helt år. Det står i kontrast til statsminister Benjamin Netanyahus påstander om at «seieren er nær». The New York Times/