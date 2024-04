Historisk Trump i tidenes første straffesak mot ekspresident i USA: «Looking down, extremely still»

For første gang i historien stilles en tidligere amerikansk president i retten i en straffesak. Donald Trump har trolig fire ulike straffesaker foran seg, og i dag begynte den om de såkalte hysjpengene i New York. Det var ikke en utpreget energisk 77-åringen som satt seg foran dommeren i dag: «As has happened before, Trump is looking down and is extremely still, appearing at times to be close to sleep», rapporterer Maggie Haberman i The New York Times. Som i forkant av sine tidligere opptredener i rettsvesenet benytter Trump-kampanjen muligheten til å kjøre ut frenetiske tiggermailer til supporterbasen, der det påstås at alt ståheiet er en eneste stor dypstatskonspirasjon mot Folkets eneste sanne redningsmann (eller noe sånt).



Saken, som er ventet å vare i seks uker, handler i sin kjerne om hvorvidt Trump brøt loven ved å skjule hvordan penger ble brukt for å få pornostjernen Stormy Daniels til å holde munn om at de to hadde hatt sex. Trump har erklært seg ikke skyldig på til sammen 34 tiltaltepunkter om forfalskning av forretningsdokumenter. I tillegg til denne saken er Trump tiltalt for å ha tatt med seg hemmelige statsdokumenter ut av Det hvite hus da han gikk av som president, å forsøke å få omgjort valgresultatene fra 2020, å oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen den 6. januar 2021 og hvorvidt han prøvde å omgjøre valgresultatet fra Georgia under presidentvalget i 2020. Det er usikkert når disse sakene kommer for retten. Og det er 203 dager igjen til presidentvalget.

BEKLAGER «GLIPP»: – Jeg må beklage hvis det har kommet ut at jeg benekter Holocaust, for det er helt snudd på hodet i forhold til hva jeg personlig mener (…) Det hender vel at noen har, under en festlig anledning, glippet ut med noe de ikke helt står inne for. Man merker jo at det har vært noen glass vin der også, bare for å ha sagt det. Da er man i en feststemning, og det er greit å være hyggelig mot noen som har blitt fryst ut så det holder av det norske samfunnet, sier Svein Østvik (62) til Filter Nyheter, etter at Filter Nyheter forrige uke skrev om en video som viste at han roste høyreekstremisten Hans Jørgen Lysglimt Johansen med beskrivelser som at Alliansen-lederen var en «klok» og «beundringsverdig» person som «lyser godhet». Les hele intervjuet her.

VIL FJERNE STIGMATISERENDE ABORTLOV: Din korrespondent var «i dag» gammel da hen lærte at abort faktisk er forbudt i Tyskland. Nå vil regjeringspartiene fjerne grunnlovsparagrafen som kanskje ikke har hatt så stor praktisk betydning for tyske kvinner – kvinner som tar abort har ikke vært straffeforfulgt så lenge hun aksepterer å motta rådgivning, og inngrepet skjer i løpet av svangerskapets første tre måneder – men som ifølge politikerne likevel bidrar til stigmatisering. En regjeringsoppnevnt kommisjon går inn for legalisering av inngrepet inntil 12 ukers svangerskap og å fjerne den obligatoriske rådgivningen, men både det kristenkonservative sentrumspartiet CDU/CSU, ytre høyre-partiet AfD og den katolske kirken har innvendinger, skriver Deutsche Welle.

MYE SPETAKKEL, LITE SKADE: Mens anmodninger om å vise tilbakeholdenhet og unngå en eskalering av den eksplosive situasjonen i Midtøsten strømmer inn fra hele verden, har Israels krigskabinett – i praksis statsminister Benjamin Netanyahu, forsvarsminister Yoav Gallant og generalstabssjef Bruno Gantz – igjen kommet sammen for å diskutere responsen på Irans luftangrep i helga. Trioen skal være fast bestemt på at angrepet skal besvares, men et møte i går førte ikke til noen enighet om verken hvordan eller når.

Rundt 300 droner og missiler ble i helga skutt mot Israel etter at flere medlemmer av Revolusjonsgarden ble drept da israelerne bombet det iranske konsulatet i Damaskus i Syria 1. april. De aller fleste av dem ble tatt ned av luftvern etter at flere land i nærområdet mottok varsler på angrepet flere døgn i forveien, og angrepet synes å ha vært lagt opp for å gi forsvarssystemene mulighet til å justere seg etter avfyringen (den eneste personskaden skal ha rammet et sju år gammelt barn i Negev-ørkenen). Militæreksperter omtaler derfor angrepet som et i stor grad koreografert «show», snarere enn et reelt forsøk på å påføre erkefienden skade, skriver The New York Times.

