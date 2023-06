Historisk tiltale forkynt for Trump, som erklærer seg uskyldig

TILTALEN MOT DONALD TRUMP i dokumentsaken er forkynt, og Trump har som ventet erklært seg uskyldig i de 37 punktene i tiltaledokumentet. Etter seansen i et rettslokale i sentrum av Miami holdt ekspresidenten en kort tale til en liten forsamling tilhengere på sin golfklubb i New Jersey. Der kalte han tiltalen «ondsinnet maktmisbruk» og gjentok sin oppfatning – feilaktig, ifølge de som har greie på det – at den såkalte Presidential Records-loven gir ham rett til å beholde alle de hemmeligstemplede dokumentene politiet har funnet i tilknytning til hans residens i Florida. Han hevdet også at eskene med dokumenter «inneholder alle slags personlige eiendeler».

Det er usikkert når saken mot Trump kommer for retten. Skulle han bli dømt risikerer han å måtte sone en lang fengselsdom. Hans advokater vil definitivt forsøke å forsinke prosessen slik at det skjer først etter presidentvalget i 2024. Da vil en eventuell ny president fra Det republikanske partiet (Trump selv?) kunne stanse prosessen – eller benåde Trump. The New York Times/AP News/Reuters



BELARUS’ PRESIDENT Aleksandr Lukasjenko hevder landet har mottatt taktiske kjernefysiske våpen fra Russland og «ikke vil nøle» med å bruke dem dersom landet står overfor aggresjon. Vladimir Putin har tidligere sagt at Belarus vil motta våpnene først neste måned, og at de vil forbli under russisk kontroll. AP News



I EN TALE TIL UTENRIKSKORRESPONDENTER i Moskva hevder Putin, uten å legge frem bevis, at Ukrainas motoffensiv er mislykket og at landet har mistet langt flere soldater og strids