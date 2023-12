– Historien gjentar seg: Russlands hybridangrep vekker traumer fra vinterkrigen i Finland

SOTKAMO, FINLAND: Aaro (36) flikker sleiva mot ovnen. Vannet brer seg i lufta og lander midt i de gloheite steinene med en skarp freselyd. Dampen stiger i været, ruller bortover taket, og daler ned over overkroppene våre.

Filter Nyheter er på besøk i badstua hos Aaro og Helen Arantola i Sotkamo, på den finske landsbygda – omtrent midt i landet, en times kjøretur fra den russiske grensa.

– Vi kaller denne delen av Finland for «Hunger land», sier Aaro, mens han tørker svette fra øynene.

– Ingenting vokser her, bakken er hard, jorda næringsfattig, og vinteren er lang, iskald og nådeløs.

Utenfor badstua viser gradestokken 20 minusgrader. En stadig vind føyker tørr snø opp i små fonner.

– Og det var dette de sovjetiske soldatene møtte.

I november i år tok Finland imot rundt 950 asylsøkere fra tredjepartsland i Midtøsten og Afrika som kom via Russland. Med en tydelig konklusjon om at dette var et hybridangrep fra Russland, bestemte Finland seg for å stenge hele grensen midlertidig.

For mange finner er dette bare enda et bevis på hva nabolandet er i stand til.

Aaro (36) har egenhendig bygd huset sitt på familiens eiendom. Fire grandonkler døde under vinterkrigen, og konflikten var tett på familiegården.

Generasjonshat

Vi er i området der vinterkrigen herjet mellom Sovjetunionen og Finland i 1939 og 1940. Den startet med en sovjetisk invasjon av Finland 30. november, tre måneder etter starten av andre verdenskrig. Bakteppet var et sovjetisk krav om at Finland skulle avstå landområder – noe Finland nektet. Grunnet en overlegen tallmessig militærstyrke forventet Josef Stalin å ta hele Finland innen slutten av året, men finnenes lokalkunnskap og vintererfaring klarte å stanse invasjonsstyrken.

Krigen endte med en fredsavtale etter tre og en halv måned. Som resultat mistet Finland ti prosent av landareale og flere hundre tusen mennesker ble drevet på flukt. Anslagsvis 126 000 sovjetiske soldater og flere enn 26 000 finske soldater ble drept.

Fire av de sistnevnte var Aaros grandonkler – brødrene til bestefaren hans.

– Jeg kan ikke fatte hvordan det var for oldemoren min. Eller presten, sier Aaro.

Da den fjerde grandonkelen falt i strid, hadde presten stanset i bygda før han kom opp til familiegården, og sagt «dit går jeg ikke igjen – jeg har allerede vært der tre ganger», forteller Aaro.

Bestefaren hans, som også var soldat, ble da trukket ut av striden. Det ble bestemt at familien ikke skulle miste en hel generasjon menn.

Selv om grandonklene døde lenge før Aaro ble født, hang portretter av alle fire på veggen i familiens hjem under oppveksten. Der henger de fortsatt.

– Det var aldri lov å ha våpen i huset vårt. De sa «det har vært nok død i familien vår».

Hva som skjedde under krigen, ble sjelden snakket om da Aaro var liten. Veteranene pleide å samle seg i lukkede grupper for å diskutere seg imellom.

– Historiene deres var for brutale – så de hørte vi aldri.

Likevel var konflikten nært både geografisk og historisk, og minnene lever videre på tvers av generasjoner, forteller han.

– Det lagde jo et hat – det gjorde det. Et generasjonshat.

Ting endrer seg aldri

Likevel har han gjennom oppveksten og voksenlivet følt seg trygg med Russland som nabo.

– Jeg begynte å tenke at Russland kanskje var et «normalt» land likevel. Jeg hadde flere ganger lyst til å reise til Karelen for å kjøre motorsykkel.

Men da Russland startet sin storskala invasjon av Ukraina, forandret alt seg.

– Aldri – det er ingen sjans for at jeg nå skulle satt min fot i Russland, sier han tydelig.

– Du vet – vi har vært naboer med dem i mange hundre år, og ting endrer seg aldri. De finner fortsatt på den samme dritten igjen og igjen.

Den siste månedens hendelser på grensen har bare vært med på å bekrefte mistanken hans, forteller Aaro.

Ødeland

En drøy times kjøretur unna ligger Vartius – grenseovergangen mellom russisk og finsk side.



Vanligvis går det skytteltrafikk over grensen, men da Filter besøkte overgangen tidligere på dagen, ble vi møtt av en lukket port og røde trafikklys. Den brede motorveien var øde, og små snøfonner strakk seg over asfalten fra grøftekantene langs den tette granskogen. Det var 20 minusgrader, og østavind.

Selv om det nå er dørgende stille på grensen, var det kun få dager siden Vartius var ett av åstedene for Russlands nylige operasjon mot Finland – ved å bruke flyktninger og migranter som våpen i hybrid krigføring.

Da Filter Nyheter besøkte grenseovergangen ved Vartius ble vi møtt av en lukket port og røde trafikklys. Veiene rundt grensen var fullstendig øde, bortsett fra militær transport, og sorte varebiler.

I november begynte den finske grensevakten å registrere en stor økning asylsøkere fra Midtøsten og Nord-Afrika som tok veien via Russland. Fra et titalls ankomster per måned, til et hundretalls mennesker som alle søkte om asyl.

Finske myndigheter uttalte at migrantene og flyktningene – som hovedsakelig var unge menn fra Irak, Jemen, Syria, Marokko og Egypt – gjerne ble kjørt til grensen med bil, før de deretter syklet over til den finske siden.

Finland svarte raskt med å stenge de fire sørligste av totalt ni grenseoverganger til Russland, men flyktningene ble umiddelbart kanalisert nordover, og dagen etter stengingen begynte de også å ankomme Vartius.

23. november stengte også Vartius og Salla, og 28. november ble det besluttet at samtlige overganger langs den 1340 kilometer lange grensen skulle stenges. Til sammen ankom rundt 950 asylsøkere via Russland før grensen stengte – sammenlignet med totalt 91 i de fire foregående månedene samlet.

Finske myndigheter har vært tydelige på at dette er en villet operasjon fra russisk hold – da russiske grensevakter tidligere har hatt som praksis å stanse de som ikke har gyldig visum til Schengen-land. Dette endret seg plutselig i november.

I tillegg har man tidligere sett lignende styrte flyktningstrømmer fra Belarus mot Polen og de baltiske statene, samt fra Russland mot Finland og også Norge.

Tror det eskalerer

Aaro og Helen i Sotkamo er ikke i tvil.

– Selvfølgelig er dette er et angrep fra Russland, sier Aaro til Filter Nyheter.

Han mener asylsøkerne føyer seg inn i rekken av andre stikk mot Finland i senere tid, og lister opp sprengningen av gassledningen mellom Finland og Estland, cyberangrep, og tidligere migrantstrømmer mot grensen.

– Men er du bekymret?

– Nei, jeg frykter ikke Russland. Jeg vet at de ikke har evne til å gjøre noe mot oss nå som de er opptatt i Ukraina. Og Finland er godt forberedt.

36-åringen tror slike hybridangrep er ment for å se Finlands reaksjon, og å utøve en form for påvirkning når de ikke har kapasitet til noe annet.

Etter den finske saunaen har Helen lagd grillmat fra hjemlandet Brasil. Mens hun dekker på bordet, er hun ærlig om at hun ikke deler ektemannens ro.

– Han er vant med å være nabo med Russland, men jeg er innflytter, og det føles truende å ha en fiende så nært.

Hun tror situasjonen på grensen er med på å eskalere konflikten.

– Det blir som Baader Meinhof-fenomenet – at hvis man først opplever noe, vil man begynne å se dette igjen og igjen. Stengningen av grensen er en tydelig eskalering. Og når man først ser tegn på konflikt, vil man finne det igjen og igjen.

Helen og Aaro er enige om at flyktningstrømmen er et hybridangrep. Helen frykter en konflikt, mens Aaro tror Russland aldri ville funnet på å angripe Finland igjen.

På grensen

Dagen etter besøket i Sotkamo reiser vi enda lenger øst, til grensekommunen Kumho, med knappe 7700 innbyggere. Kumho var også en av kommunene som ble hardest rammet av den sovjetiske invasjonen. Tross den begrensede størrelsen, ble Kumho den femte mest bombede i hele Finland under den tre måneder lange striden for 84 år siden, forteller bestyreren i Vinterkrigsmuseet ved Kumho.

Kumho er en grenseby med sterke minner om vinterkrigen. 1600 finske soldater mistet livet ved Kumho-fronten i de tre månedene krigen varte.

Kvinnen i 60-årene ønsker ikke å oppgi navn eller vise ansikt, men vil fortelle sin egen historie om vinterkrigen – og hvordan dette påvirker synet hennes på Russland den dag i dag.

Hun sier jeg kan kalle henne «Maria».

Maria virker overrasket idet vi trasker inn på det lille, folketomme museet, hvor en liten, mørkegrønn sovjetisk stridsvogn tar opp mesteparten av arealet i resepsjonen.

– Kumho er ikke et sted man kjører innom. Man må ville reise hit, sier hun om stedet hun er født og oppvokst.

Begge Marias besteforeldre var blant de sivile som ble evakuert under invasjonen. Faren til ektemannen overlevde et granatangrep, men ble blind fra eksplosjonen. Han døde også i ung alder av fragmentene som satt fast i hjernen hans, sier Maria.

– Han fikk ikke et langt liv, og barna våre fikk aldri møte farfaren sin.

Slike historier er overalt langs grensen, sier hun.

– Minnene sitter i veggene. Alle har en familiehistorie knyttet til krigen – enten som evakuerte eller soldater.

Hun rekker oss et A4-ark med statistikk over falne soldater langs Kumho-fronten. Tallet «1348» er klusset over med kulepenn og erstattet med «1621». Hun drar arket til seg igjen, stryker ut «1621», og skriver «1638».

– Vi identifiserer stadig nye navn på de som ble drept.

«Maria» mener finner nå må tenke bredere enn før. «Finland er ikke det samme som for to år siden».

Historien gjentar seg

Hun viser oss gjennom museets mange rom, dedikert til evakueringen, soldatene og slagmarken. Rustne gevær, kniver, kokekar og hylser ligger under glassmontre langs veggene. Hvert år kommer finner inn med gjenstander de har funnet ute i den gamle slagmarken i skogene rundt Kumho.

– Hele grenseområdet er fortsatt fylt med rester fra krigen – nedbrente gårder, monumenter og kuler. Det tar flere tusen år før alt blir glemt. Det er et historisk traume.

I en av montrene ligger bunker med flyveblad sluppet fra sovjetiske fly under invasjonens første dager. De var skrevet på finsk, og var myntet på sivile finner.

– De sier at de sovjetiske styrkene ikke var ute etter sivile, men offiserer og de finske myndighetene – at Sovjet var ute etter å redde den finske befolkningen.

Hun sender meg et lurt blikk over brillene, med hevede øyenbryn.

– Du ser – ting har ikke forandret seg mye på snart 80 år. Historien gjentar seg – nå i Ukraina.

Maria peker på et kart over grenseområdet, og sirkler rundt landarealene som ble gitt bort til Russland. Hun trekker paralleller til Ukraina, og hva som hadde skjedd dersom det nå ble en fredsavtale mellom partene.

Hun er tydelig på dagens situasjon gjør henne redd. At invasjonen av Ukraina vekket det historiske traumet.

– At noe vil skje de neste fem årene – det er jeg sikker på. Putin blir mer og mer presset fra alle kanter, og da vet man ikke hva som skjer.

Maria blir mer engasjert og holder blikkontakten.

– Det verste er at vi ikke vet hva vi skal gjøre hvis noe skjer. Vi er så veldig tett på grensen, og russerne kunne vært her før vi ante ordet av det. Skal vi gjemme oss i husene våre? Skal vi flykte vestover? Skal vi kjøre egne biler?

Hun mener mange i Finland nå er naive – at man må tenke bredere og ha flere tanker.

– Finland er ikke det samme nå som for to år siden. Før var vi nøytrale, vi tenkte i én bane. Nå er vi medlem av Nato, og vi må være forberedt på flere scenarioer.

På alles lepper

Også i Kumho sentrum går praten om grensesituasjonen. På en rustikk kafé i hovedgaten forteller den gråhårede og sprudlende bestyreren – Anna – at hun stadig overhører gjester prate om usikkerheten knyttet til migrantstrømmen, grensestengningen, og Russlands planer.

– Selv tar jeg ting litt som det kommer. Jeg lever i nuet, og jeg er vant med å bo så tett på Russland.

Anna driver en rustikk kafe i Kumho. Hun oppfatter at nesten alle kundene tenker og snakker om situasjonen ved grensen.

– Men jeg synes utrolig synd på menneskene som blir presset over grensen.

Nå håper hun at grensestengningen skal få slutt på hybridangrepet og at uskyldige migranter blir brukt som våpen.

Men selv om Finlands grensepolitikk nå får støtte fra store deler av befolkingen, er det også flere som protesterer mot beslutningen.

– Mislykket

En solrik ettermiddag i Helsingfors har et hundretalls demonstranter samlet seg foran den staselige, hvite domkirken. Protesten har to agendaer – å tale imot stengningen av grensen, og å vise misnøye mot etabieringen av Nato-baser i landet.

Blant demonstrantene finner vi tyske Tina, som er gift og har barn med en russer fra St. Petersburg.

Hun holder opp en rosa plakat med teksten «Diskriminering – Familie eller karriere?».

– Jeg er her fordi vi ikke får besøkt barnas besteforeldre til jul. Stengingen av grensen splitter familier.

Hun mener grensestengningen er drevet av frykt og ikke rasjonalitet.

Hun påpeker at det også skaper vansker for russiske studenter i Finland, som fram til nå har vært avhengige av å reise hjem til Russland for å hente penger – på grunn av Ukraina- sanksjonene som stanset pengeflyten til og fra Russland.

I tillegg tror hun det er en unødvendig eskalering av situasjonen.

– Det er totalt mislykket diplomati.

Kremls talsperson, Dmitrij Peskov, uttalte at stengningen var «dypt beklagelig», da Finland og Russland har hatt «langvarige, gode relasjoner, basert på gjensidig respekt».

Russland har også anklaget Finland for å bli styrt av USA og Vesten, og beslutningen er preget av «russofobi».

Russisk vrakgods

En knapp kilometer fra domkirken finner vi enda en gjenstand som skapte splid mellom finske og russiske myndigheter – utstillingen av en russisk stridsvogn. Den ble ødelagt utenfor Kyiv under invasjonens første fase.

Lørdag 18. november ble stridsvognvrakket plassert utenfor det finske parlamentet, og kort tid etter kom et diplomatisk brev fra Russland til Finland. Finland kommenterte ikke detaljene i brevet, men bekreftet at den omhandlet stridsvognen spesifikt. Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti påpekte brevet at stuntet med stridsvognen var med på å forverre forholdet mellom landene.

Russland har kraftig kritisert beslutningen om å plassere den ødelagte russiske stridsvognen utenfor det finske parlamentet.

Selv én uke etter åpningen av utstillingen, stimler det mennesker rundt den havarerte krigsmaskinen når Filter Nyheter besøker plassen. En av dem er Essa – som jobber i nærheten. På seg har hun en jakkenål med et finsk og et ukrainsk flagg.

– Jeg kom hit egentlig kun for å se dette, sier han.

– Det er ganske personlig for meg. Bestefaren min kom fra den delen av Karelen som ble overgitt til Russland under vinterkrigen. Hele familien min måtte flykte.

Essa besøkte den russiske stridsvognen utenfor det finske parlamentet. Han tror det på kort sikt er umulig å reparere forholdet til Russland.

Likevel trodde han at Russland hadde forandret seg på 80 år. Men dette ble avkreftet da de angrep Ukraina, sier han.

– Jeg jobber med flere russere, og det var som et slag i magen.

Om situasjonen på grensen, sier han: – Russland har bare blitt mer og mer aggressive etter at vi ble med i Nato. Men jeg er ikke redd, jeg tror de bare vil plage oss – se reaksjoner. Det føles så meningsløst.

– Og å bruke mennesker som våpen slik de gjør ved grensen nå – det er avskyelig.