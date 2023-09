I helgen har både VG/E24 og Dagbladet/Børsen i to ulike avsløringer lagt fram hvordan redaksjonene har stilt spørsmål til både Utenriksdepartementet (UD) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) om mulige problematiske aksjekjøp, før Huitfeldt selv opplyste til VG om at hun var inhabil i flere saker på grunn av ektemannens aksjekjøp.

Ifølge Dagbladet har avisa tre ganger tidligere stilt spørsmål om utenriksministerens aksjekjøp, hovedsakelig i forbindelse med Ukraina-invasjonen (henvendelsen ble sendt til flere statsråder). UD svarte da at Huitfeldt ikke investerte, og at all informasjon om aksjekjøp var offentlig tilgjengelig i stortingsregisteret. Saksordfører i habilitetssakene i kontrollkomiteen på Stortinget, Grunde Almeland (V), mener det framstår rart at Huitfeldt har fått gjentatte spørsmål om aksjeaktivitet, men at alarmen først gikk etter at Ola Borten Moe-saken ble kjent.

Næringslivsavisa E24 spurte konkret om ektemannens aksjehandler allerede 14. august, altså 14 dager før Huitfeldt selv la kortene på bordet 28. august. I svaret datert 17. august unnlot hun å fortelle om to relevante saksopplysninger: 1) At UD allerede 10. august, i samråd med Huitfeldt, hadde gitt ektemannen Ola Flem beskjed om å fryse alle aksjekjøp, og 2) at hun i 11 dager hadde visst at aksjehandlene kunne ha alvorlige konsekvenser for habiliteten hennes.

Flem har kjøpt og solgt aksjer mer enn hundre ganger i 40 selskaper på under to år. Huitfeldt hevder hun først spurte mannen om aksjekjøpene på vei hjem fra ferie, 6. august, i lys av Borten Moe-saken. Ifølge Huitfeldt var det først da hun forsto omfanget av ektemannens aksjekjøp og at dette kunne få konsekvenser for hennes egen habilitet. Hun har tidligere uttalt at hun hadde bedt ektemannen om å unngå våpenaksjer da hun tiltrådte i regjering.

SISTE: En gjennomgang av DN viser at til tross for at Anniken Huitfeldt sa at ektemannens aksjehandler «stort sett» baserte seg på råd fra en teknisk modellportefølje (Investtech), så skjedde over halvparten (52 prosent) av 101 handler de siste to årene uavhengig av disse rådene. «Jeg har lagt fram alle tallene på bordet, men jeg har ikke gjort noe egen matematisk gjennomgang av hva som var basert på modellportefølje og hva som var basert på eget grunnlag», svarer utenriksministeren til avisa. Totalt har Flem handlet for 6,7 millioner kroner i perioden Huitfeldt har vært utenriksminister.

DNs kommentator Frithjof Jacobsen mener det ser dårlig ut at Huitfeldt pyntet på ektefellens aksjehandler, og at mistanken om at ektefellen handlet basert på informasjon bevisst eller ubevisst gjennom ekteskapet styrkes. «Når hun omtaler ektefellens aksjehandler på en måte som ikke stemmer med virkeligheten, kan man jo lure på hvor mange andre kreative krumspring det er i resten av det hun har forklart», skriver han.

FORDØMMER DRONEANGREP PÅ EKSPORTHAVN: Russland angrep natt til mandag den viktige ukrainske eksporthavnen Reni – blant havnene i Odesa-regionen som Ukraina bruker til korneksport. Det russiske forsvarsdepartementet uttalte mandag at angrepet var vellykket og at målet var å nøytralisere drivstofflagre brukt av det ukrainske militæret. Angrepet fant sted bare timer før Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan mandag skal i samtaler med president Vladimir Putin i Sotsji, med ønske om å gjenopplive avtalen som sikret trygg transport av korn fra ukrainske havner ut Bosporos-stredet.

To personer skal ha blitt skadet og en brann skal ha brutt ut i kjølvannet av angrepet, som ifølge ukrainsk luftforsvar ble gjennomført med 25 droner. En talsperson for det ukrainske forsvarsdepartementet hevdet mandag at enkelte av dronene hadde landet på den rumenske bredden av Donau-elven som skiller de to landene, men dette ble kategorisk avvist av det rumenske forsvarsdepartementet. Forsvarsministeren i NATO-landet Romania, Angel Tîlvăr, fordømte imidlertid angrepet og sa det var «uberettiget og i dyp uoverenstemmelse med krigens folkerett».

ORGANISERT, MÅLRETTET OG LEDET: Fem er arrestert og politiet revurderer helgebemanningen etter helgas tumulter i Bergen, der det ble kastet stein og slått med kjepper mot både politi og deltakere i Eritreisk forenings markering av frigjøringen fra Etiopia i 1993. Stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt sier til NRK at voldsuttøvelsen kom bardus på dem, selv om det hadde vært kontakt med PST i forkant. «Det var mer organisert, mer målrettet og det var ledet. Det var helt åpenbart noen som stod bak. De hadde en veldig voldsmotivasjon og kapasitet til å utøve vold», sier han. 70-80 politifolk var totalt i aksjon for å dempe gemyttene, og de skal ha vært brukt både pistol, elektrosjokkvåpen, pepperspray, kølle og hund.

Markeringen er kontroversiell fordi den oppfattes av enkelte som en støtte til det nåværende, undertrykkende regimet i den østafrikanske staten. Minst 52 personer ble skadet og et hundretalls pågrepet da en tilsvarende markering på Järvä utenfor Stockholm ble angrepet i sommer. Også i Toronto i Canada var det en liknende hendelse i august.

