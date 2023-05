Her taler han sammen med Breivik-apologet: Stifter av forlaget «Legatum» var i jødefiendtlig og rasistisk nettverk

Da den dresskledde amerikaneren Greg Johnson hadde snakket seg varm i selskapslokalet Bekkelagshuset i Oslo, ville han forklare hvordan det henger sammen at jødene kontrollerer Norge:

«Vi mistet kontroll på kulturen vår, vi mistet kontrollen over utdanningsinstitusjonene våre, og derfor mistet vi kontrollen på politikken og vår skjebne – fordi vi lot denne fremmede gruppen, jøder, komme inn og orme seg inn maktposisjoner. De styrer vårt land, og – fordi vi har så mye makt over deres land (Norge, red. anm.), også deres land – inn i glemselen. Og det må ta slutt».

«Scandza Forum» i Oslo 1. juli 2017 var en konferanse der talere uten omsvøp snakket på vegne av «den hvite rasen», om nordmenns «rasebevissthet» og om hvordan man skal oppnå «massedeportasjon» av alle «ikke-hvite».

Johnson vitset om å slå folk på venstresiden med batonger, mens en annen taler snakket om «meksikanere og svarte» som en «trussel».

Én av deltagerne på konferansen var romsdalingen Bjørn Christian Rødal (36), den gang nestleder i partiet Alliansen under Hans Jørgen Lysglimt Johansen.

Våren 2023 har Rødal og en annen høyreradikal aktivist, Tore Rasmussen i partiet Norgesdemokratene, søkt medieoppmerksomhet rundt deres nye forlag, Legatum Publishing. Forlaget vil nå «studenter, foreldre og barn» med innvandringsfiendtlige bøker kjent fra den såkalte identitærbevegelsen.

Forlaget har avfeid alle antydninger om rasisme eller fascisme.

Samtidig kan Filter Nyheter dokumentere at Bjørn Christian Rødal har en lang historikk med kontakt med personer som er kjent for raseteorier, jødefiendtlige uttalelser, muslimhat og koblinger til «hvit makt»-miljøer eller nazisme.

Noen av personene har vært i søkelyset til PST eller andre sikkerhetstjenester med tanke på høyreekstremisme.

Har du tips om de aktuelle miljøene? Send e-post eller en melding på Signal til 412 15 090.

Nazister og Breivik-svermeri

Scandza Forum var samlinger i Sverige, Norge og Danmark i et raseideologisk og antisemittisk nettverk der flere av de involverte var nøkkelpersoner fra den såkalte «alt-right»-bevegelsen i USA og Sverige.

På det lukkede arrangementet i 2017 framstilte Greg Johnson de frammøtte nordmennene som landets kommende makthavere.

«Dere er Norges legitime regjering i eksil», sa amerikaneren, regnet som den viktigste ideologen tilknyttet konferansen.

I Norge er Scandza Forum best kjent for at Greg Johnson to år senere ble pågrepet på anmodning fra Politiets sikkerhetsjeneste (PST) og utvist fra Norge før han rakk å tale på 2019-utgaven av konferansen.

Bakgrunnen var at Greg Johnson i 2012 hadde uttrykt støtte til Anders Behring Breiviks begrunnelse for 22. juli-angrepene.

– Den pågrepne forfekter og kommuniserer en høyreekstrem ideologi. Det er en fare for at den kan resultere i vold eller voldelige handlinger, uttalte PST.

Men Johnson var ikke den eneste ekstreme stemmen i forsamlingslokalet i Oslo i 2017.

Mike Peinovich, som lenge opererte under pseudonymet «Mike Enoch» var en av nøkkelpersonene i den rasistiske «alt right»-bevegelsen. Foto: Ukjent.

Mike Peinovich er kjent for å fremme nynazisme i flere blogger og podkaster der holocaustfornektelse, grov antisemittisme og sjikane av mørkhudede, jøder og meningsmotstandere er den røde tråden.

I Bekkelagshuset i 2017 snakket han om viktigheten av å overbevise folk om at jøder ikke er hvite men en «fremmed etnisk gruppe» – som ledd i en strategi for å få folk flest sinte nok til at de går inn for å «samle sammen og sende ut» alle «ikke-hvite».

– Vi kommer ikke til å bli kvitt dem fredelig, poengterte en annen av talerne, den rasistiske youtuberen Colin Robertson («Millennial Woes») fra Skottland.

Bjørn Christian Rødal deltok på Scandza Forum minst to ganger, i 2017 og 2019.

Før begge konferansene var det offentlig kjent, blant annet i norske medier, at en rekke av talerne tidligere hadde fremmet etnisk rensing og hat mot minoriteter bak eufemismen «hvit nasjonalisme».

Arrangørene forhåndsgodkjente alle deltagere for å unngå at antirasistiske aktivister eller journalister som ikke var invitert, fikk adgang.

Lederen av Scandza Forum, Frodi Midjord, hadde lenge pleid kontakt med høyreekstreme miljøer. Midjord oppkalte podkasten sin etter et motto hentet fra Mussolini-æraens fascister, og inviterte blant andre gjester fra den voldsfremmende, nazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) til å promotere sine aktiviteter på podkasten.

Scandza Forum-lederen Frodi Midjord bak politibeskyttelse under konferansen i Oslo i november 2019. Foto: Filter Nyheter

– Utfordres intellektuelt

Flere aktive nynazister fra DNM har også vært deltagere på Scandza Forum.

Samlingene – trolig rundt 50 personer i 2017 og omlag 80 i 2019 – var tilrettelagt for mingling, fest og salg av talernes bøker, med titler som «The White Nationalist Manifesto» .

«Under konferansen var det mange pauser som ga mulighet til å sosialisere. (…) Når talene og spørrerunden var ferdig, så fortsatte møtet inn i de sene nattetimer – med musikk og ordskifte mellom både gamle og nye kjente», het det i referatet fra en av de norske involverte i 2017.

Bjørn Christian Rødal mener Filter Nyheters bruk av ordet «nettverk» i denne artikkelen, er feil:

– Jeg vil på det sterkeste avvise at man er en del av et nettverk bare ved å delta på en konferanse. Om man kun leser bøker eller deltar på konferanser etc. som ikke utfordrer deg intellektuelt så lever man et fattig åndsliv, skriver han i en e-post.

I 2017 var en av talerne på Scandza Forum i Oslo en norsk høyreekstremist i slutten av 20-åra som opptrådte under pseudonymet «Lauritz von Guildhausen». Den internasjonalt orienterte vestlendingen var blant annet tilknyttet det nazistiske nettstedet «The Daily Stormer» (hvor han blant annet hyllet nynazistdemonstrasjonen i Kristiansand samme år) og hadde vært gjest i podkasten til nynazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen, der han diskuterte «rasesolidaritet» og «det jødiske spørsmålet».

En annen av talerne var altså den profilerte «alt-right»-aktøren Mike Peinovich, også kjent som «Mike Enoch».

Bare seks uker etter konferansen i Oslo var Peinovich en av organisatorene bak den høyreekstreme «Unite the Right»-marsjen i Charlottesville i USA, som endte i et terrorangrep da nynazisten James Alex Fields kjørte bilen sin inn i en folkemengde av motdemonstranter og drepte antirasisten Heather Heyer, mens ytterligere åtte mennesker ble alvorlig skadet.

Rødal og Johnson holdt taler for nazister

I tida mellom de to Scandza-arrangementene i Oslo hadde Rødal stiftet nærmere bekjentskap med Greg Johnson. I oktober 2018 holdt både Johnson og Rødal taler – rett etter hverandre – på et «paneuropeisk» seminar i Kyiv der flere kjente høyreekstremister fra ulike land var sentrale bidragsytere.

Greg Johnson (t.v.) og Bjørn Christian Rødal presenteres som talere i Kyiv i 2018.

Blant de forhåndsannonserte organisasjonene på konferansen var de tyske nynazistene i Dritte Weg – en søsterorganisasjon til DNM i de nordiske landene – og Junge Nationalisten, som av Tysklands sikkerhetstjenester har vært sett på som en trussel mot demokratiet på grunn av «aggressiv agitasjon» med «rasistiske, antisemittiske, homofobiske og revisjonistiske» argumenter.

Overfor Filter Nyheter kalte Rødal det «litt hummer og kanari» og hevdet det var «folk jeg aldri hadde møtt eller sett før».

– Det var spennende å være der. Så var jeg selvfølgelig enig i enkelte ting og uenig i andre ting. Og det er det nok sikkert når folk på venstresida møtes også, at du får hele spekteret fra Tjen Folket til SV, liksom, uttalte Rødal til Filter Nyheter i 2018.

Foran de mange høyreekstremistene holdt han tale om «europeisk brorskap».

Etterpå var Rødal tilstede under en ultranasjonalistisk marsj der blant andre den høyreekstreme gruppen C14, kjent for voldelige angrep mot romfolk, deltok.

– Jeg deltok ikke i marsjen som sådan. Jeg sto på gata og så at de marsjerte forbi. (…) da den hadde marsjert forbi oss, så rusla jeg på en måte etter, kan du si, sa Rødal i 2018.

«Hvis Breivik hadde drept ledelsen i Arbeiderpartiet hadde forsvaret kanskje holdt vann»

Greg Johnson forfekter etnisk rensing for å oppnå stater bestående av bare hvite mennesker og har tatt til orde for å deportere jøder fra Europa. I Oslo i 2017 snakket Johnson blant annet om viktigheten av å «agitere» hvite i USA for å få gjennomslag for grep som massedeportasjoner.

I likhet med nazister dyrker Johnson konspirasjonsteorier om at jøder har skylda for innvandring og flerkultur som vil lede til den hvite befolkningens undergang om ikke fiendene bekjempes raskt.

«Jøder er ikke bare forskjellige fra hvite, men mektige og ondsinnede fiender som bærer betydelig ansvar for å ha forårsake hvites fall og for å gå imot hvit fornyelse», heter det i én av Johnsons tekster om «jødespørsmålet».

Bjørn Christian Rødal har minst fire ganger vært tilstede på lukkede arrangementer der Johnson har vært annonsert som taler. Han hevder at han ikke har fått med seg Johnsons antisemittiske uttalelser eller tekster.

– Hvorfor ønsket du å være i hans nettverk og hvordan vil du beskrive Johnsons synspunkter?

– Igjen, man er ikke en del av et nettverk ved å delta på en konferanse. Det eneste jeg har merket meg av Johnson sine uttalelser angående jøder er at han sier de historisk har vært et grusomt eksempel på hva som skjer med et folk uten en egen nasjonalstat til å beskytte de, og at vestlige land har mye å lære av Israel, uttaler Rødal til Filter Nyheter.

Da PST sørget for at Johnson ble pågrepet i Oslo i 2019, var Rødal frustrert. Etter at pågripelsen ble kjent skrev han på Facebook og Twitter at det var en «ulovlig politisk motivert arrestasjon». «Aksepterer vi dette? Er det slik vi vil ha det i Norge?», spurte Rødal.

Bakteppet for PSTs bekymring var altså hva Greg Johnson skrev offentlig om Anders Behring Breivik året etter at han drepte 77 mennesker i det høyreekstreme angrepet på Arbeiderpartiet og AUF.

Johnson mente Breivik «gjorde det av kjærlighet», refererte til terroren som «nødvendig» og en «konsekvens av Arbeiderpartiets politikk», og mente Breivik i rettssaken i Oslo tingrett hadde gitt et «kraftfullt, intelligent og velargumentert forsvar av sitt syn og handlinger»

«Det norske arbeiderparti er ansvarlig for all volden forårsaket av deres politikk, inkludert den uunngåelige volden fra nordmenn som gikk lei og endelig slo tilbake. Det inkluderer Breivik», skrev Johnson i en tekst publisert 18. mai 2012. .

Johnson hovedinnvending etter massakren på Utøya så ut til å være at Breivik «valgte feil mål». Den amerikanske ideologen gikk langt i retning av å beskrive drap på voksne politikere i Ap eller redaktører i norske medier som legitimt virkemiddel for å bekjempe «ikke-hvit innvandring».

«Svakheten i Breiviks argument er ikke det moralske premisset, men valget av mål: Hvis han hadde drept ledelsen i Arbeiderpartiet, eller lederne i norsk presse – i motsetning til folk så unge som 14 år – hadde forsvaret kanskje faktisk holdt vann. Det er sjokkerende at Breivik la så mye tanke og planlegging bak sine handlinger uten å tenke bare litt mer på valget av mål. ».

«Borgerkrig er uunngåelig»

En annen Scandza Forum-profil som Rødal har møtt utenfor konferansene i Oslo, er nevnte Colin Robertson, en videoblogger som lenge skjulte identiteten sin bak pseudonymet «Millennial Woes».

Den dypt rasistiske og antisemittiske skotten mener Europa er «dømt til å føre krig» for å forsvare «det sanne hjemmet for hvite». Han har referert til «de 14 ordene» – et slagord fra den nå avdøde «hvit makt»-lederen David Lane som nesten utelukkende har vært brukt av nynazister.

– Vold, og da mener jeg borgerkrig, er uungåelig mellom oss – innfødte europeere – og diverse innvandrergrupper, sier Robertson i en av videoene sine, som rundt 2017 var svært populære i målgruppen.

Robertson var en av hovedtalerne da rasistlederen Richard Spencer holdt konferanse i Washington D.C. etter Donald Trumps valgseier. Arrangementet ble verdenskjent da flere av tilhørerne reiste armen i nazihilsen da Spencer ropte «Hail Trump, hail our people, hail victory!» fra scenen.

Da magasinet Atlantic i 2016 lagde en dokumentar om miljøet rundt Richard Spencer uttalte Robertson seg – da ennå under pseudonym – om jøder: «For to eller tre år siden forsto jeg endelig det som kalles Det jødiske spørsmålet. At det er problemer med det jødiske folk».

I Oslo i 2017 snakket Robertson om drømmen om «hvite stater» som ikke er «formet og organisert av jøder»

Bjørn Christian Rødal poserte på bilder med Robertson på konferansen «Erkenbrand» i Nederland i 2018. Også her var både Greg Johnson, Frodi Midjord og Robertson blant talerne – som i Oslo.

Colin «Millennial Woes» Robertson og Bjørn Christian Rødal i Nederland i 2018. Foto via Hope Not Hate.

Rødal vil ikke svare på hvorfor han ønsket å bli assosiert med Colin Robertson og arrangementer han taler på.

– Det virker som om du er mer interessert i disse personene, deres historikk og disse temaene enn det jeg er, skriver Rødal i en e-post til Filter Nyheter.

På konferansen i Nederland var også den britiske nettverksbyggeren og nazi-sympatisøren Stead Steadman, som senere dukket opp på Scandza Forum i Oslo i 2019.

Steadman, lett gjenkjennelig i sine karakteristiske kortbukser, er særlig interessert i Sverige og Norge, fordi han knytter norrøn gudetro til rasistiske ideer og mener den ariske rasen har sitt utspring her.

Stead Steadman på vei til Scandza Forum i Oslo i 2019. Foto: Filter Nyheter

Promoterte svensk høyreekstremist fra «hvit makt»-miljøet

Også i arbeidet for partiet Alliansen har Rødal hatt kontakt med personer kjent for bånd til ekstremisme.

I april 2018 lagde Rødal en egen video for Alliansen på Facebook der han møtte svenske Jonas Nilsson og promoterte hans film om Sør-Afrika, «The Boer Project». Mytebygging om et «folkemord på hvite» i Sør-Afrika – som et slags forvarsel om Europas skjebne – står sentralt i mange innvandringsfiendtlige miljøer.

Nilsson har i Sverige vært i høyreekstreme kretser siden han var i tenårene. Han har ifølge Expo blant annet bakgrunn fra nazistiske Svenska motståndsrörelsen, som senere ble Den nordiske motstandsbevegelsen, og har skrevet bøker på det raseideologiske forlaget Logik som var tilknyttet Nationalsocialistisk front / Svenskarnas parti.

Nilsson ble dømt for grov vold mens han var del av det organiserte nazistmiljøet. I en av bøkene sine utbroderer han tanker om en kommende «rasekrig».

Ifølge Expo fikk Nilsson hjelp av nazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen til å samle inn penger til «The Boer Project».

Jonas Nilsson og Bjørn Christian Rødal i Alliansens video i 2018.

I 2018 oppfordret Rødal alle Alliansens følgere til å støtte Nilssons prosjekt.

Rødal hevder i dag han ikke visste noe om Nilssons høyreekstreme bakgrunn.

– Hvorfor oppsøkte du ham og ville introdusere ham for et norsk publikum?

– Fordi jeg ville sette søkelys på overgrepene mot Boerne i Sør-Afrika. Jeg vurderte dokumentarfilmen «The Boer Project» isolert sett som en god og profesjonell produksjon. Jeg er ikke kjent med hans eventuelt øvrige virksomhet eller finansiering, skriver Rødal i en e-post til Filter Nyheter.

Fem måneder etter at Rødal promoterte Nilsson, avslørte gravejournalister i SVT at Nilsson var del av et hemmelig høyreradikalt nettverk kalt Föreningen, der den svenske høyreekstremisten blant annet drev kampsporttrening. I skjulte opptak snakket Nilsson om nødvendigheten av å «bygge voldskapital» i bevegelsen og at han selv var «beredt til å gå så langt som helst».

SVT-dokumentaren viste klipp av apartheid-apologeten Nilsson på skytetrening i Sør-Afrika med en «selvforsvarsmilits» for hvite farmere kalt Boerlegionen.

Avbildet med terror-orientert nynazist året før pågripelse

Traditional Britain Group i Storbritannia er en høyreradikal konferanse der både europeiske parlamentarikere på ytre høyre og mer ekstreme aktører – som nevnte Richard Spencer – har vært blant trekkplastrene.

I 2017 var Bjørn Christian Rødal en av talerne på konferansen. Da snakket han om kampen mot «kulturmarxister» og skrøt av Alliansens «geriljataktikk» og hvordan han og Hans Jørgen Lysglimt Johansens parti var et «sjokk for etablissementet» i Norge.

Under den samme konferansen året etter, poserte Rødal på et bilde med blant andre britene James McCulloch og Luke Hunter – mannen med sladdet ansikt som holder armen sin rundt Rødal:

William Jaffray, Armin-Paul Hampel (AfD), Bjørn Christian Rødal, Luke Hunter og James McCulloch i forbindelse med Traditional Britain Group i 2018. («Sladdingen» av Hunter og McCulloch ble gjort i den opprinnelige publiseringen). Foto via Hope Not Hate.

Kort tid senere avslørte researchere i organisasjonen Hope Not Hate at Luke Hunter hadde blitt en pådriver i terrororienterte nynazistnettverk på plattformen Telegram.

Der forfektet han massemord, drap på politifolk, angrep på synagoger og diskuterte opprettelsen av «celler» av høyreekstremister. Hunter knyttet kontakt med terrororganisasjonen Feuerkrieg Division (FKD), som en periode var sentral i flere lands etterforskninger av nynazister som dyrket såkalt akselerasjonisme.

Etter avsløringen i 2019 ble Luke Hunter pågrepet av britisk sikkerhetstjeneste og i desember 2020 ble han dømt til fire år og to måneder fengsel for blant annet oppfordringer til terrorisme.

– Traditional Britain Group er Storbritannia sin ledende intellektuelle arena på den tradisjonelle høyresiden. Jeg hadde ingen grunn til å tro at personer man møter på deres arrangementer senere skulle bedrive slik virksomhet. Jeg var på det tidspunktet ikke kjent med hvem Hunter var, uttaler Rødal til Filter Nyheter.

Brukte rasismedømt politiker i valgkampen

Partiet Alliansen ble lansert som «nasjonalisme med et smil» men endte opp med å bli en del av det høyreekstreme miljøet i Norge, med nynazister på valglistene, utilslørt jødefiendtlige uttalelser fra partilederen og pengedonasjon til Den nordiske motstandsbevegelsen.

Hans Jørgen Lysglimt Johansen og Bjørn Christian Rødal i en av Alliansens valgkampvideoer.

Rødal har distansert seg fra Hans Jørgen Lysglimt Johansen og har tidligere understreket at han forlot Alliansen, «etter en periode med gradvis mer og mer uheldige uttalelser fra partilederen». Overfor Filter Nyheter vil han ikke tidfeste dette nærmere, utover at det var «kort tid etter at partilederen gikk av hengslene».

I 2019 var Rødal med på å invitere den rasismedømte danske provokatøren Rasmus Paludan til Oslo for å skape blest rundt det høyreradikale Selvstendighetspartiet (Shp).

Tidligere hadde Paludan blant annet holdt taler om at «Våre gater og smug vil bli forvandlet til elver av blod. Og de fremmede fienders blod vil ende i kloakken, der de fremmede fiender hører hjemme», snakket om å «klargjøre sine våpen» og at et «endelig mål» er at det «ikke er en muslim igjen på jorden»

Under arrangementet med Paludan i Karl Johans gate, kom den danske hedersgjesten med rasistiske utfall mot den norske forfatteren Guro Sibeko, som sto i nærheten for å observere. «Er du fra Afrika? Hvorfor drar du ikke tilbake dit?», ble Paludan referert på, og snakket senere om at Sibeko «aldri noensinne blir norsk» på grunn av hennes «avstamning».

Bjørn Christian Rødal (t.h.) med Rasmus Paludan i Selvstendighetspartiets valgkamp i 2019. Foto: Filter Nyheter

Rødal var «valgkampsjef» og ideolog i Selvstendighetspartiet, som senere ble slått sammen med Demokratene (nå Norgesdemokratene).

Til Filter Nyheter bekrefter den tidligere politikeren at han i dag er medlem i Norgesdemokratene.

– Det stemmer at jeg er støttemedlem. Jeg har ingen planer om å stille til valg, skriver Rødal.

Filter Nyheter skrev i forrige uke om den høyreekstreme fortiden til den andre stifteren av Legatum Publishing. Tore Rasmussen, som nå er listetopp for Norgesdemokratene i Haugesund under årets kommunevalg.

Rasmussen var en del av det voldelige nynazistmiljøet i Norge fram til starten av 2000-tallet men har siden tatt avstand fra nazisme. I 2017 var han blitt en viktig aktivist i den innvandringsfiendtlige identitærbevegelsen, men ble etterhvert nektet innreise i Storbritannia på grunn av rollen i «Generation Identity».

Organisasjonen hadde problemer med å unngå høyreekstremisme i egne rekker, og Rasmussen ble i 2018 avbildet under en GI-markering sammen med en mann som viste seg å være voldsfremmende nazist tilknyttet en organisasjon terrorstemplet av britiske myndigheter.

(Rasmussen ville ikke kommentere artikkelen om ham utover å karakterisere det som «et personangrep og en drittpakke». Den nevnte nazisten skal ha blitt ekskludert fra GI etter avsløringen).

Under Norgesdemokratenes landsmøte i helga, stilte partileder Geir Ugland Jacobsen og andre politikere opp på bilder med partifellene Rasmussen og Rødal, som hadde en egen Legatum Publishing-stand der de solgte franskmannen Renaud Camus’ bok «Dere skal ikke erstatte oss!». Forordet i den norske utgaven er skrevet av Norgesdemokratenes politiske nestleder Øyvind Eikrem.

Både Norgesdemokratenes leder Geir Ugland Jacobsen og partiets ungdomsleder Emil Tranøy Aasheim silte opp for Tore Rasmussen og Bjørn Christian Rødal i Legatum Publishing-boden på landsmøtet i helga. Foto: Legatum Publishing

Bjørn Christian Rødal har tidligere retvitret innlegg fra ulike forlag eller bokdistributører i utlandet som i likhet med Legatum Publishing regner seg som «dissidenter» på høyresiden. En av aktørene Rødal retvitret er «Caribbean Thule Publishing», som i andre meldinger har reklamert for bokversjonen av manifestet til den amerikanske terroristen Ted Kaczynski og bøkene til den rumenske fascisten Corneliu Z. Codreanu – lederen for militsen Jerngarden på 1930-tallet og et forbilde for mange senere høyreekstremister.

– Alle dine spørsmål går på «guilt by association». Når du først forsøker å henge meg ut, kan du ikke vise til noe jeg har sagt eller skrevet selv?, skriver Rødal til Filter Nyheter på spørsmål om dette.

På Twitter har Rødal tidligere gitt uttrykk for at liberalismen er et åk fra «french faggots» (de franske opplysningsfilosofene) og at han drømmer om et patriarkalsk samfunn der kvinner er hjemmeværende og sørger for at det er nordmenn av riktig valør som føder mange barn.

Denne artikkelen er del av et prosjekt som har fått støtte fra stiftelsen Fritt Ord.



