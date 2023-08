Lager propagandafilm med Treholts russisk-lærer: Her blir nordmennene eskortert av invasjonssoldater

Filter Nyheter skrev i forrige uke om hvordan pro-russiske aktivister fra Norge deltar i russisk krigspropaganda under reiser i okkuperte områder i Ukraina.

Nå viser aktivistenes egne bilder fra reisen at nordmennene ble eskortert av soldater og i militære kjøretøy, og at en russisk samarbeidspartner – studenten Anna Jevsejeva – var ikledd invasjonsstyrkens «Z»-symbol.

Jevsejeva er en norsktalende tilhenger av Vladimir Putin som norske Hendrik Weber beskriver som en «god venninne» fra Moskva.

I en fersk «dokumentarfilm» som fremmer Kremls versjon av opptakten til krigen, opplyser Weber at han har laget videoen sammen med Jevsejeva. Russeren er også kreditert med tekst i filmen.

Denne uken klaget Weber over at YouTube har fjernet tre av Ukraina-videoene hans og han opprettet derfor en egen kanal på Telegram for å publisere innholdet.

Reiste fra Moskva til okkuperte områder i Ukraina

Det var tidligere Rødt-politiker Hendrik Weber, Putin-tilhenger Bjørn Ditlef Nistad, Steigan-skribenten Knut Lindtner og Janne Kaland Drevassbukt, Webers kone, som deltok på reisen til russisk-kontrollerte områder i Ukraina rundt månedsskiftet.

Hele reisen skjedde med russiske myndigheters velsignelse. På Telegram opplyser Weber at nordmennene kom til Donetsk via Moskva og den russiske byen Rostov, nær grensa til Ukraina.

Nordmennene framstiller seg som «journalister» som skal bringe dokumentasjon på ukrainske krigsforbrytelser som underslås av norske medier, og skal ha fått utstedt journalistvisum av russiske myndigheter.

Treholt-venn med militære kontakter

I reisefølget inne i de okkuperte områdene var også den russiske studenten og Norges-entusiasten Anna Jevsejeva.

På bilder aktivistene har lagt ut fra en omvisning på et nybygd sykehus i Mariupol har Jevsejeva på seg en militærgrønn t-skjorte med det russiske flagget på skulderen og en «Z» – symbolet til den russiske invasjonsstyrken.

Overfor Filter Nyheter legger hun ikke skjul på at hun støtter Putins krigføring.

«Tror du at det er overraskende at en vanlig russer vil ha russisk flagg på skulderen? Og til og med Z? Det er ganske mange som har disse symbolene på klær eller biler her. Du kan også gjerne komme hit og se med egne øyne. 🙂 », skriver hun i en e-post.

Jevsejeva mener Russlands veldokumenterte krigsforbrytelser i Ukraina bare er rykter, og at det ikke er grunn til å kritisere henne for å «støtte sitt land og være sammen med sitt land på godt og vondt».

På bilder fra Donetsk lagt ut på Hendrik Webers Telegram-kanal har Anna Jevsejeva det russiske flagget og invasjonsstyrkens symbol på skulderen.

Jevsejeva bekrefter overfor Filter Nyheter at reisefølget ble eskortert av russiske soldater i de okkuperte områdene.

«De er mine landsmenn (…) En av dem har vært med på å storme Mariupol og han fortalte mye interessant om det», skriver hun.

Russlands beleiring av storbyen Mariupol er regnet som en av de verste hendelsene i krigen for den ukrainske sivilbefolkningen.

På spørsmål om hva hun tenker om alle ukrainerne som er drept av russiske styrker, svarer Jevsejeva at det er «ekkel moralisering» fra Filters side.

Selv er Jevsejeva musiker i det russiske militærkorpset, men oppgir å ikke ha noen rolle i militæret utover dette. «Jeg tjenestegjør ikke og jeg har aldri tjenestegjort. Jeg ble invitert til militærkorpset som solist fra Konservatoriets høyskole», skriver hun.

Russeren hevder at det norske reisefølget selv bestemte hvor de skulle reise.

Ifølge Jevsejeva har hun verken fått refundert utgifter eller noen annen form for betaling av russiske myndigheter i forbindelse med turen. Til Filter Nyheter opplyser hun at hun fikk lønn av «Derimot.no» for å oversette tekster. Derimot.no er nettstedet til Knut Lindtner, som blant annet har publisert Webers videoer og sine egne betraktninger om reisen der.

«Jeg var ikke ansvarlig for å organisere denne reisen. (…) Jeg har heller ikke gjort noe for å tilrettelegge for norske delegasjonsmedlemmer», skriver Jevsejeva i e-posten til Filter.

Jevsejeva var sist i norsk offentlighet da hun tok Kreml i forsvar i et debattinnlegg i Aftenposten etter at forfatteren Erlend Loe hadde langet ut mot det russiske regimet i en kronikk.

Jevsejeva, som studerer på prestisjeuniversitetet Presidentakadamiet i Moskva, har de siste årene vært på mange reiser i Norge, som regel som konsertmusiker, og forteller at hun har hatt stor interesse for norsk musikk og språk siden hun var tenåring.

Anna Jevsejeva har lagt ut flere bilder av seg selv sammen med Arne Treholt på Facebook.

Jevsejeva ble venner med Arne Treholt etter at den spiondømte nordmannen flyttet til Moskva. Treholt har tidligere fortalt at Jevsejeva i halvannet år var hans russisk-lærer, mens han hjalp henne med løpetrening.

I fengselsdommen mot Treholt i 1985 slo lagmannsretten fast at Treholts spionasje for Sovjetunionen og Irak hadde gjort skade på Norge «som til dels ikke lar seg reparere».

– Jeg oppfatter hans virksomhet annerledes, skriver Jevsejeva i en e-post til Filter Nyheter.

(Treholt døde tidligere i år).

Hadde møter med okkupasjonsmakten

Weber og Nistad har i mange år talt Putins sak og blitt brukt av statskontrollerte russiske medier som intervjuobjekter. I Russlands propagandakanaler er det et hyppig brukt grep å framheve de ytterst få vestlige personene med akademisk eller politisk bakgrunn som støtter eller legitimerer angrepskrigen i Ukraina.

Idéhistoriker Nistad er forfatter av en Putin-biografi med tittelen «Russlands redningsmann», og Weber har gitt ut en bok om Krym som argumenterer for Russlands krav på halvøya. Det russiske utenriksdepartementet betalte for å få Webers bok trykket i Russland.

I fjor ble Weber tildelt president Vladimir Putins Vennskapsorden for «pålitelig informasjon om Russland, den virkelige situasjonen på Krym, Donbas og Ukraina til norsk offentlighet.»

Bjørn Nistad har lagt ut dette bildet på Facebook fra reisen i de okkuperte områdene.

De pro-russiske nordmennene har lenge framstilt det som at det er Ukraina som er den aggressive parten i konflikten og at Putin har legitime grunner for «spesialoperasjonen».

Under besøket i juli/august publiserte okkupasjonsmakten på Krym bilder av nordmennene i møte med den russisk-innsatte lederen på halvøya, Sergej Aksionov.

Utenriksdepartementet uttalte til Filter Nyheter i forrige uke at UD er «kritiske til denne type besøk» fordi det kan bidra til å legitimere den russiske okkupasjonsmakten.

Weber har ikke villet svare på spørsmål om hvem som finansierer reisene eller i hvilken grad myndighetene i Russland tilrettela for den. Han har heller ikke ønsket å kommentere relasjonen til Anna Jevsejeva eller andre temaer i denne artikkelen.

Knut Lindtner, redaktør av nettstedet Derimot.no, uttalte i forrige uke at han mener han og de andre i reisefølge har gjort et journalistisk arbeid som «de store mediene skulle ha gjort for lenge siden».

– Jeg har gjort en jobb som dere skulle tatt for 9 år siden i dag, for å vise verden om ukrainske missil-bombardementet av Donbas og andre sivile områder, skrev han.

Lindtner mener det er Filter Nyheter som farer med propaganda.

Bjørn Nistad ønsker ikke å kommentere oppholdet i Ukraina.

– Av dine spørsmål skjønner jeg at dere er fiendtlige, og jeg ønsker ikke å snakke med deg. Ha en god dag, sier Nistad til Filter Nyheter.

