På denne øya hevdet UDs «krimekspert» at han gransket IS-krigere: Tiltalt for bedrageri av 48 millioner i bistandspenger

Sjefen for foreningen «Rhipto – Norwegian Center for Global Analysis», Christian Nellemann (57), ble mandag tiltalt av Økokrim for grovt bedrageri, av 47,8 millioner kroner som ble gitt som tilskudd fra Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) fra 2016 til 2020.

I tillegg er han tiltalt for forsøk på bedrageri av ytterligere 3,4 millioner fra UD i 2021, for hvitvasking av eget utbytte (såkalt selvvasking) med et hyttekjøp, og for dokumentforfalskning – etter at han skal ha manipulert skjermdumper av meldinger sendt fra en saksbehandler i Utenriksdepartementet.

Det framgår av tiltalene Filter Nyheter har fått innsyn i.

Også makkeren i Rhipto, eks-militære Rune Henriksen (47) fra Lofoten, er tiltalt for medvirkning til den antatte svindelen, men har ifølge etterforskningen en mindre rolle enn Nellemann. Økokrim mener han var klar over hva som skjedde og «på ulike måter ga sin tilslutning».

– Fra og med andre utbetaling av tilskudd har det vært penger igjen på Rhiptos konto, mens de tiltalte konsekvent har sagt til departementene at alt er brukt opp som avtalt. Samtidig mener vi at de i stor utstrekning har brukt penger på å dekke private kostnader som departementene aldri er gjort kjent med, sier statsadvokat Henrik Horn i Økokrim til Filter Nyheter.

Han omtaler de to tiltalte som «medvirker» og «hovedmann».

Rune Henriksen og Christian Nellemann i Rhipto, slik de presenterte seg i en årsrapport i 2019.

Blant annet mener Økokrim at Rhipto-mennene brukte bistandspenger på:

Kjøp av en fjellhytte i Innlandet for 3,8 millioner kroner

Reiser til eksotiske destinasjoner som Hawaii, Maldivene, Hellas, Island og Svalbard

Langtidsleie av en leilighet i Wien i Østerrike

To Volvo XC70 stasjonsvogner kjøpt hos bruktbilforhandlere i Norge i 2020

Kjøp av kniver for rundt 600 000 kroner

Skytevåpen eller våpendeler

Dyre kikkerter og annet turutstyr

– Min klient avviser fullstendig beskyldninger om bedrageri. UD og KLD har bestilt og fått levert et omfattende arbeid av høy kvalitet, sier Nellemanns forsvarer, advokat Fredrik Berg, ved advokatfirmaet Fend, til Filter Nyheter.

Lederne i Rhipto er blant annet tiltalt for å ha brukt tilskuddsmidler til å kjøpe denne hytta ved Synnfjell i Nord-Torpa. Foto: Filter Nyheter

Saken, som har vært etterforsket i to år, er berammet i tingretten i mai.

Bedrageritiltalen er trolig den største noensinne mot en mottaker av bistandspenger i Norge. Men den er også pikant for departementene fordi det dreier seg om prosjekter med tunge internasjonale samarbeidspartnere, blant dem FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC).

Les også: Slik skapte UD bistandsbomben som endte hos Økokrim

– Programmene var operativt rettet i nært samarbeid med FN og INTERPOL. Dette gjenspeiles i kostnadene. På denne bakgrunnen er beskyldningene om at departementene skulle være bedratt, feil. Våre bevis til støtte for dette vil vi fremme for retten. Utover dette ønsker hverken vi eller vår klient å kommentere, skriver advokat Berg til Filter Nyheter.

Rune Henriksens forsvarer hadde onsdag morgen ikke besvart Filters henvendelse om tiltalen.

Filter har siden oktober 2021 forsøkt å få Nellemann og Henriksen i tale direkte, med flere titalls henvendelser, uten hell.

Bodde på «paradisøy» på Maldivene – oppga å være i fotsporene til IS-krigere

Overfor departementene og andre partnere har Christian Nellemann skapt et inntrykk av at hans statsfinansierte enmannskontor på Lillehammer var base for en spektakulær internasjonal virksomhet der han blant annet hadde møter med kilder i fjerne land som var så hemmelige at de ikke kunne framgå i noen rapportering.

Økokrim mener på sin side at flere av reisene Rhipto framstilte som prosjektarbeid i virkeligheten var ferier, til dels sammen med «familiemedlemmer eller nærstående».

– Vi mener dette er feriereiser der de har bodd godt, og hatt private utflukter. I det ligger det at Økokrim mener at Nellemanns begrunnelse for reisene ikke er reelle, sier statsadvokat Horn til Filter Nyheter.

Han vil ikke kommentere de enkelte reisene eller andre detaljer før rettssaken.

Filter Nyheter er fra før kjent med en rekke konkrete reiseutgifter som trolig har vært del av etterforskningen. Én av turene gikk til Maldivene i romjula 2017, da Nellemann reiste til øynasjonen sammen med en annen person han kjente godt og ble værende i rundt to uker, over nyttårsaften.

De to skal ha bodd på turistresorten Aaaveee Nature’s Paradise som ligger på en egen øy i Dhaluu-atollen. Etter det Filter får opplyst, ankom Nellemann øya med sjøfly.

Resort-øya som Christian Nellemann og følget hans skal ha bodd på rundt nyttårsaften 2017/2018. (Hotellet er ikke lenger i drift). Foto: Aaaveee Nature’s Paradise

Hotellanlegget, med eget dykkesenter, reklamerte den gang med bungalower med strandutsikt, private solterasser, snorkling med skilpadder, massasje og sjømatmiddager i solnedgangen.

Ifølge Filter Nyheters opplysninger, leverte Nellemann reisebilag fra oppholdet til egen regnskapsfører der han oppga «kartlegging av fremmedkrigere» og tilsvarende formuleringer som formål.

Rhipto-sjefen skal den gang ha gitt uttrykk for at han besøkte ulike øyer i området for «etterretning» om personer som hadde endt opp i IS i Syria og Irak. (Terrororganisasjonens fotfeste i byene på muslimske Maldivene var allment kjent i dette tidsrommet, men det er uklart hvilken informasjon Rhipto eventuelt har bidratt med om temaet).

Også året etter, i januar 2019, var Nellemann på reise til Maldivene – igjen betalt av norske bistandspenger. Et av hotellene han bodde på skal ha vært Royal Island Resort & Spa, også det en egen, liten turistøy som fokuserer på vannsport og avslapning.

Royal Island Resort & Spa på Maldivene.

I slutten av 2019 skal minst ett familiemedlem av en av Rhipto-mennene ha vært med på en lengre reise til Waikiki Beach i Hawaii, der tilskuddsmidlene blant annet ble brukt på et opphold på hotellet Alohilani Resort.

Henriksen har vært med på langt færre reiser enn Nellemann, og skal ikke ha vært på Maldivene. Noen av reisene som er relevante i straffesaken har innslag av både ferie og reelle møter eller konferanser, ifølge Økokrims etterforskning.

Filter Nyheter har tidligere i år rettet en rekke henvendelser til Nellemann, Henriksen og deres advokater om reiser til blant annet Maldivene, Hellas og Hawaii, men de har ikke ønsket å kommentere de påståtte feriene betalt med bistandspenger eller andre enkeltheter i det Økokrim mener er privat forbruk.

– Midlene er brukt i henhold til avtale. Vi ønsker ikke å kommentere saken nærmere, uttalte advokat Berg, Nellemanns forsvarer, til Filter i januar.

Rune Henriksen ville ikke uttale seg i forkant av påtaleavgjørelsen fra Økokrim.

Private feriemeldinger – bilag om «møter»

Nellemann ble pågrepet av Økokrim i Klima- og miljødepartementet i januar 2022 da Rhipto-sjefen var på vei til et møte om den omstridte økonomiske rapporteringen. Under ransakingen av boligen hans i Lillehammer og i en såkalt tredjemannsransaking hos Rune Henriksen, ble det beslaglagt telefoner og andre dataenheter.

Etter alt å dømme er nå e-poster og tekstmeldinger mellom de to Rhipto-stifterne – og meldinger med andre deltagere på reisene deres, sentrale bevis.

Etter det Filter forstår, skal Nellemann ha angitt blant annet «trening» og «møte med kilde» som formål med kostbare turer, mens meldinger han har sendt i perioden peker i en annen retning.

– Det er riktig at vi har sikret tekstmeldinger og e-poster vi vil legge fram i retten. Det angis ett formål på bilag til regnskapsfører, så kan man se privat kommunikasjon som etter vår oppfatning gir et helt annet bilde, sier Horn.

Statsadvokat Henrik Horn i Økokrim offentliggjorde onsdag tiltalen i Rhipto-saken. Foto: Harald S. Klungtveit

Økokrim: – Ni millioner til privat forbruk

For bistandspengene fra UD skulle Rhipto styrke FNs kapasitet i å bekjempe finansieringen av terrorgrupper som al-Shabaab og IS ved å levere såkalte «hurtige analyser» om temaet.

For pengene fra KLD skulle Rhipto bidra til å bekjempe ulovlig hogst av regnskog i tropiske områder med analyser og såkalt kapasitetsbygging, blant annet i Indonesia og Peru. Pengene kom direkte fra milliardsatsingen Det norske klima- og skoginitiativet.

Men Økokrim mener nå å kunne bevise at om lag ni millioner kroner i stedet gikk til privat forbruk, mens ytterligere millioner i skjult «overskudd» fra tilskuddsutbetalingene sto i banken da mislighetene til slutt ble oppdaget.

Filter Nyheter har tidligere avslørt at:

Samlet opp millioner på konto gjennom fiktive lønnskostnader

Økokrim mener at alle prosjektregnskapene for årene 2016–2020, som Rhipto-direktøren leverte til departementene, ble konstruert for å få stadig nye tilskuddsutbetalinger. Ifølge disse regnskapene gikk størstedelen av tilskuddene til lønnsutbetalinger.

Og lønnskostnadene var tilsynelatende svært høye – 41 millioner kroner fordelt på de mellom 2 og 3,3 ansatte i foreningen over fem år. Det tilsvarer 72 prosent av alt Rhipto til sammen fikk utbetalt av departementene.

Foreningens årsregnskap – som departementene aldri så underveis – viser imidlertid at den faktiske, utbetalte lønnen til de ansatte i Rhipto beløp på langt mindre – 17 millioner kroner.

Dermed sto Rhipto igjen med 24 millioner kroner i et skjult overskudd.

Filter Nyheters oversikt over samtlige av de halvårlige utbetalingene fra Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Millionoverskuddet kunne Nellemann og Henriksen opparbeide seg gjennom kreativ regnskapsføring av foreningens lønnskostnader.

I stedet for å føre det som faktisk ble utbetalt, ble lønnsbeløpene i de aktuelle regnskapene regnet ut ved å gange en timesats med et gitt antall timer. Men ingenting i dette oppsettet kunne garantere departementene at disse timene tilsvarte det de ansatte faktisk hadde arbeidet på prosjektene.

Nellemann har hevdet at departementene gikk god for denne «timesats-ordningen», selv om det i avtalen med departementene gikk klart fram at foreningen bare kunne belaste prosjektene med faktisk påløpte utgifter.

Finanstilsynet mener Rhiptos revisor i PWC skulle ha slått alarm om flere av forholdene, og har vedtatt å tilbakekalle revisorens autoriasjon. (Vedtaket er anket).

Startet som norsk bidrag i den internasjonale kampen mot IS

Christian Nellemann signerte sin første kontrakt med UD tilbake i november 2014, da terrororganisasjonen IS var et brennhett tema også hos norske myndigheter.

For det første milliontilskuddet etablerte Nellemann foretaket RHIPTO – Norsk Senter for Globale Analyser AS.

Selskapet skulle levere «hurtige analyser» som forklarte hvor terroristene fikk penger fra og gi oppdaterte situasjonsbeskrivelser av terroristenes bevegelser på bakken.

Analysene skulle sendes til FN, som igjen skulle hjelpe landene i Afrika og Midtøsten der terrorgruppene opererte, med å bekjempe de asymmetriske truslene.

Christian Nellemann under en høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité i 2015.

Fra 2016 til 2020 var det arbeidet med disse prosjektleveransene som begrunnet Nellemanns behov for de gjentatte millionutbetalingene fra UD.

Selve betingelsen for at Rhipto kunne få penger over bistandsbudsjettet, var at prosjektet utelukkende kom slike sårbare land i konfliktområder til gode. Men i 2017 innrømmet en saksbehandler i Utenriksdepartementet at «[e]ffekten på landnivå er nesten umulig å måle».

I dag vedgår UD at de ikke på noe tidspunkt i løpet av årene de ga millionstøtte til Rhipto, var i kontakt med FN eller utviklingsland for å kontrollere om Rhiptos rapporter var nyttige for dem.

Les også: Slik skapte UD bistandsbomben som endte hos Økokrim

Filter Nyheter er samtidig kjent med at både norske ambassader i utlandet og flere UD-avdelinger hjemme i Norge har mottatt og lest Rhiptos rapporter gjennom mange år.

I kjølvannet av USAs uttrekning av Afghanistan i august 2021, skapte Rhipto overskrifter verden rundt som en «norsk etterretningsorganisasjon» med en rystende og eksklusiv «konfidensiell FN-rapport» om hvordan Taliban gikk fra dør til dør i jakten på navngitte afghanere som hadde samarbeidet med vestlige styrker.

Har doktorgrad i moskus og villrein

Christian Nellemanns akademiske kompetanse er som naturforsker og ekspert på villrein.

Bakgrunnen for at den danskfødte foreningslederen titulerer seg som «Dr.», er en doktorgrad fra Norges landbrukshøgskole i 1998 som handlet om beiteområder for reinsdyr og moskus i Arktis.

Nellemann var ansatt som forsker ved Norges landbrukshøgskole til 1999 og ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Lillehammer fra 2000 til 2010.

Fram til så seint som i 2019 publiserte han en rekke rapporter om konsekvensene av hyttefortetting og vindkraftverk på reinens forflytning og tilgang til beiteområder i Norge. Gjennom årenes løp er Nellemann blitt brukt som sakkyndig vitne i flere reindriftssaker, deriblant den mye omtalte Fosen-saken som endte opp i Høyesterett.

Nellemanns inngang til terrorfinansiering fikk han trolig gjennom å bidra til flere internasjonale publikasjoner om organisert miljøkriminalitet fra rundt 2010 og framover.

I 2015 rakk Nellemann å være medforfatter både på en rapport om vindmøller og reinsdyr, og en rapport om hvordan kriminelle nettverk i Libya finansierer terrorisme i Trans-Sahara.

Den andre av Rhipto-grunnleggerne, Rune Henriksen, har bakgrunn fra Forsvaret og en doktorgrad om hvorvidt Vesten fortsatt trenger «krigertyper», men har ingen kjent formell kompetanse innen terrorfinansiering utover dette.

Da Nellemann og Henriksen fikk tilslag på den første søknaden til UD i 2014, kom de rett ut av en betent varslingssak i et annet bistandsprosjekt gjennom miljøstiftelsen GRID-Arendal.

Norad konkluderte med avtalebrudd og «svak finansiell kontroll» i granskningen av det Nellemann-ledede prosjektet, som direktoratet hadde støttet med 15 millioner kroner over tre år.

Les også: Ble fjernet fra prosjekt etter rot med bistandspenger

UD har i dag ingen dokumentasjon på at bakgrunnen til Rhipto-mennene ble undersøkt utover hva de selv fortalte om sin egen kompetanse og erfaring.

Prøve vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.