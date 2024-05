Her blir Rød Ungdom-lederen pågrepet

I 11-tida fredag ble Rød Ungdom-leder Amrit Kaur pågrepet av politiet mens hun og andre Palestina-aktivister blokkerte inngangen til Norges Bank i Oslo sentrum.

Totalt ble rundt 20 aktivister pågrepet under sivil ulydighet-aksjonen, etter at demonstrantene nektet å følge politiets ordre.

Kaur ble båret bort og etterhvert satt inn i en politibil, mens politikeren poserte for fotografen:

Politikeren poserte for bilder mens hun ble båret inn i en politibil. Palestina-aktivister har aksjonert ved Norges Bank flere ganger de siste månedene. pic.twitter.com/6qZcHjoMl9 — Filter Nyheter (@FilterNyheter) May 3, 2024

Demonstrantene brukte dagens rentebeslutning i Norges Bank til å protestere mot Oljefondets investeringer i Israel. Siden 7. oktober har Oljefondet tjent 7,3 milliarder kroner på investeringene i tre selskap som forsyner Israel med våpen, skrev Klassekampen 3. mai.

Kaur sier til Filter Nyheter at hun ble satt på glattcella i omtrent to timer før hun ble sluppet fri i 13-tiden.

— Jeg slapp unna bot, men det føles frustrerende fordi jeg har ytringsfrihet. Jeg gjorde jo ikke annet enn å protestere mot folkemordet på palestinere, sier hun.

Pro-palestinske aktivister har gjennomført en rekke lignende aksjoner ved Norges Bank de siste månedene.

Kaur var ved godt mot da hun ble båret inn i politibilen. Foto: Lara Rashid

Amrit Kaur er svært omstridt i Rødt etter at hun i april ble ny leder i RU i det den tidligere ledelsen mener var et kupp.

Kaur ble i februar anklaget for å være en del av fraksjonen «Kommunistisk enhet» 0g ble da suspendert fra Rød Ungdom. (Hun nektet for å ha noe med gruppen å gjøre). Vedtaket ble imidlertid omgjort etter en underskriftskampanje.

Som leder i RU går den dedikerte kommunisten automatisk inn i arbeidsutvalget i moderpartiet Rødt. Til Klassekampen sier hun at hun står langt fra resten av Rødt-ledelsen i en rekke saker.

Blant annet er hun mot all våpenstøtte til Ukraina. Hun er også kontroversiell på venstresiden i Israel-saken: Kaur vil ikke ta avstand fra Hamas eller definere bevegelsen som en terrororganisasjon.

– Det er viktig for meg at jeg er kommunist, og at Rødt kjemper for et klasseløst samfunn uten utbytting av arbeiderklassen, uttalte hun tidligere i vår.

