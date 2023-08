Hemmelige givere har doblet Frps valgkampbudsjett: Kan skjule påvirkning av vedtak i lokalpolitikken, tror eksperter

Før forrige kommune- og fylkestingsvalg hadde Frp et budsjett for hele valgkampen på 7,5 millioner kroner.

I år har de fått ti millioner kroner inn på kontoen fra én enkeltgiver – foreningen «Aksjon for borgerlig valgseier».

Men ingen utenforstående vet hvem pengene kommer fra.

Aksjon for borgerlig valgseier, opprettet før stortingsvalget i 2021, er i praksis et mellomledd for personer som vil påvirke valgkampen med penger uten at det blir offentlig kjent hvem som står bak. Bare foreningens navn føres inn i registeret som egentlig skal sørge for åpenhet om hvem som gir partiene penger.

Siden det i forrige valgkamp ble kjent at verken Høyre, Venstre eller Krf vil ha noe med organisasjonen å gjøre, er den i praksis en pengestrøm til Fremskrittspartiets valgkamp.

Frp vil ikke svare på spørsmål om hvorvidt partiet kjenner identiteten til noen av giverne, og vil heller ikke fortelle om partiet vet hvor mange givere som står bak hoveddelen av millionpotten.

– Man er veldig nærme det at man kan lage en anonym donasjon til et parti og ha en avtale bak lukkede dører, sier NHH-forsker Joel Berge til Filter Nyheter, på generelt grunnlag om å benytte seg av slike mellomledd.

Også Partilovnemndas leder Eivind Smith er bekymret for hvordan slike donasjoner kan påvirke lokalpolitiske beslutninger i det skjulte, og bruker eiendomssaker som eksempel:

– En giver som ingen andre kjenner til, får mulighet til å påvirke partiets standpunkt i en eiendomssak der vedkommende selv har interesser, sier Smith til Filter Nyheter.

Doblet valgkampbudsjett

Frp opplyser til Filter Nyheter at de i 2023 har vedtatt et valgkampbudsjett på om lag ni millioner kroner – men det var før gaven fra Aksjon for borgerlig valgseier.

Med andre ord har Frp mer enn dobbelt så mye å rutte med i valgkampen takket være giverne som holdes hemmelige for offentligheten.

– Vi er glade for alle bidrag som gjør at vi kan få betydelig mer synlighet rundt vår politikk i valgkampen, skriver Frps generalsekretær og stabssjef Finn Egil Holm i en e-post.

I 2021 endte foreningen med en donasjon på 250 000 kroner til Frp, mens de andre borgerlige partiene altså sa nei takk, etter henvendelse fra Filter Nyheter.

Holm understreker at det er et «avklart forhold» at alle bidrag Frp tar imot er fullt lovlige, siden reglene i partiloven bare krever identifisering av den organisasjonen eller personen som overfører penger til partiet.

– Vi er altså åpne om våre bidrag i tråd med loven, mener Holm.

Finn Egil Holm, generalsekretær i Frp. Foto: Pia Sønstrød via Frp

– Følger selvsagt de til enhver tid gjeldende lover og regler

Filter Nyheter har bedt om et intervju med Frp, men de svarer heller på spørsmålene samlet i en e-post. I svaret diskuterer de hovedsakelig LOs finansiering av Arbeiderpartiet og øvrige partier på venstresiden.

Frp svarer ikke på spørsmål om de har informasjon om antall givere eller størrelsesorden på donasjonene som sluses via Aksjon for borgerlig valgseier.

For to år siden sa Frps Finn Egil Holm at Aksjon for borgerlig valgseier har en nettside der foreningen er åpne om hva de står for og hvem som sitter i styret:

«For å ivareta våre plikter har vi eksplisitt spurt om forhold som er omfattet av forbudet i partilovens §17a. De bekrefter til oss at donasjonen er innenfor gjeldende regelverk».

På spørsmål til Frp om de har gjort noen nye vurderinger nå som Aksjon for borgerlig valgseier har mangedoblet sin donasjon, svarer Frp:

– Aksjon for borgerlig valgseier har, også offentlig, gjort det klart at de «ikke tar imot bidrag fra utenlandske aktører». For øvrig følger vi selvsagt de til enhver tid gjeldende lover og regler.

Partilovnemndas leder: – I strid med lovens intensjon

I Norge har vi ingen begrensning av hvor store beløp en privatperson, en bedrift eller en organisasjon kan donere til et politisk parti. Men partiene må selv sørge for at givere bak donasjoner på mer enn 10 000 kroner er offentlig kjent.

Ordningen skal «motvirke korrupsjon og uønskede bindinger ved at det er åpenhet om finansieringen av de politiske partienes virksomhet», heter det i partiloven.

Frp bryter ikke loven ved å motta de hemmelige donasjonene og registrere «Aksjon for borgerlig valgseier» som giver, men Partilovnemnda – som kontrollerer at reglene overholdes, er kritisk:

– Selv om det ikke bryter loven, er det klart nok i strid med dens intensjon, sier nemndas leder, Eivind Smith, til Filter Nyheter.

– Legger til rette for å holde de egentlige giverne skjult

Kritikerne av Frps bruk av pengene som kommer via Aksjon for borgerlig valgseier har trukket fram risikoen for at pengene kan være utenlandske eller stamme fra kriminell virksomhet.

Eivind Smith trekker fram en annen bekymring: Nemlig hvordan slike donasjoner for eksempel kan påvirke lokalpolitiske beslutninger i det skjulte.

– Lovens formål er å bidra til åpenhet. Dette har en verdi i seg selv, dessuten kan det bidra til å hindre uønskede bindinger mellom giverne og partiet, for eksempel slik at en giver som ingen andre kjenner til, får mulighet til å påvirke partiets standpunkt i en eiendomssak der vedkommende selv har interesser. Dette er kjernen i loven.

– Det er åpenbart viktig å motvirke utenlandsk påvirkning. Men etter mitt syn er det praktiske hovedproblemet i dette tilfellet nettopp bruddet på åpenheten om hvem selv riktig store gaver til partiet egentlig kommer fra. Den aktuelle konstruksjonen legger nettopp til rette for å holde de egentlige giverne skjult for offentligheten. Om jeg har skjønt dette rett, er dette nettopp et poeng for de som har stiftet Aksjonen for borgerlig valgseier, sier Smith.

– Selv om det ikke bryter loven, er det klart nok i strid med dens intensjon, sier jurist Eivind Smith, leder av Partilovnemnda. Foto Privat

Frp har ikke svart konkret på Smiths uttalelse, men påpeker at de for to år siden svarte på et brev som Partilovnemnda sendte til alle partiene på Stortinget.

Brevet fra nemnda tok opp ulike utfordringer knyttet til indirekte partifinansiering, og Frp svarte med å si at regelverket bør utredes. Generalsekretæren mener Smith burde svare partiet skriftlig i stedet for å uttale seg offentlig om saken og at Partilovnemndas leder burde ta for seg forholdet mellom LO og Ap i langt større grad.

– Vi har ikke fått noen tilbakemelding. Jeg er forundret over at Smith fortsetter med synsing om dette temaet når Frp får bidrag, skriver Frp.

«For belastende»

I 2021 ble Aksjon for borgerlig valgseier startet opp med elleve bidragsytere, ifølge Kom24, hvorav fire av dem sto fram ved navn.

De andre skal ha sett det som «for belastende» for dem å stå fram offentlig, blant annet fordi en av bidragsyterne jobbet i «en bedrift der sjefen er aktiv i Arbeiderpartiet»:

– Står han fram som medstifter i Aksjon for borgerlig valgseier, vil dette få alt for store konsekvenser for ham, sa foreningens talsperson Ole Gunnar Hauso til avisa.

Til Filter Nyheter utdypet Hauso dette med måten han mener Stein Erik Hagen, «Rimi-Hagen», har blitt hetset for donasjoner til de borgerlige partiene.

Foreningens leder vil heller ikke opplyse om hvem som er medlemmer i foreningen utover styret.

– Dette er voksne, vanlige folk som klok av erfaring ikke ønsker media sin negative og vinkla eksponering. Dette poenget var jo illustrert til sitt fulle ved det ensidige søkelyset og jakten på «bakmenn» for to år siden – og nå igjen dokumentert før dette valget, svarer Hauso.

Ole Gunnar Hauso (t.v.), talsperson i Aksjon for borgerlig valgseier, sammen med styreformann Finn Helge Tolpinrud. Foto: Aksjon for borgerlig valgseier

«Kjetting-Jan»: – Vi sikrer at det ikke er bindinger mellom partiene og personene, for det er anonymitet

I sommer gikk bedriftseier Jan Vindenes, bedre kjent som «Kjetting-Jan», inn som styremedlem i Aksjon for borgerlig valgseier.

– Slik jeg ser det har jeg to valg. Jeg kan ikke sitte å se på at det går gal vei med landet. Vi blir tvunget ut, til å flytte ut på grunn av formuesskatt. Men vi prøver å gjøre et forsøk på en ny kurs. Det er enten å gi opp og pakke sekken, eller så kan vi slåss for et regjeringsskifte, sier han på telefon fra Sotra.

Castle Hills-gründeren oppgir at han selv er blant giverne, men han ønsker ikke å oppgi beløpet.

Han gir lite informasjon om de øvrige giverne, utover at foreningen har fått inn «både store og små donasjoner».

– Vi ønsker å ha mange givere, og vi har en del givere og får stadig flere. Vi vil ikke gå ut med navn på hvem det er. Det er ingen utenlandske, kun norske personer. Vi sikrer at det ikke er bindinger mellom partiene og personene, for det er anonymitet. Da er det en sikkerhet mot politisk korrupsjon, mener 53-åringen.

Jan Vindenes. Foto: Privat

«En høyst anerkjent forretningsfører»

Foreningens talsperson Ole Gunnar Hauso skriver at ingen i styret har kunnskap om giverne utover at «en høyst anerkjent forretningsfører (Morten Garman red.anm.) med integriteten i behold, ser etter at vi opererer innenfor norsk lovgivning».

Hauso kaller deres donasjoner for «småpenger» opp mot LOs bidrag til venstresidepartiene.

– Essensen her er at vi gjennom vår grensesetting kan – i motsetning til LO – garantere at anonyme gaver kommer til mottaker uten noen som helst krav til pay-back!

Ifølge Jan Vindenes sørger advokaten for at de selv ikke skal ha «noen som helst bindinger».

– Jeg har ingen interesse av å saumfare disse listene over hvem som gir penger. Vi har en advokat som skal passe på at det ikke er fremmede makter eller utenlandske aktører som gir penger. Jeg tenker at jeg har andre ting å bidra med, og har ingen personlig interesse av å sjekke hvem som har gitt altså. Jeg bruker tiden min på andre ting. Om andre i styret har interesse av å saumfare listene, så har ikke jeg noen interesse av det.

Vindenes stilte i 2021 som stortingskandidat for Liberalistene Vestland, der han fortsatt medlem uten aktive verv.

53-åringen sier det kan være aktuelt for Aksjon for borgerlig valgseier å gi støtte til alle «partier som kan bidra til borgerlig valgseier», og at ingen er ekskludert.

– Kanskje de andre borgerlige partiene vil vurdere sine standpunkt, og da kan det hende andre partier vil ha støtte.

Videre forteller Vindenes at de også vil bruke pengene på egne kampanjer om «konsekvensene av den ene eller den andre politikken».

– Vi er ikke på valg, men vi ønsker bare et fokus på at vi trenger en borgerlig styring av landet. Men vi tar ikke stilling, alle som er med har ulike partitilhørigheter, sier 53-åringen.

Høyre: Velgerne skal kunne sjekke om givere har interesser i saker som skal avgjøres politisk

Da Høyre i fjor takket nei, begrunnet de det med at det ble for vanskelig å sjekke at det ikke var penger som var i strid med regelverket.

Beslutningen var også basert på prinsippet om at det skal være åpenhet rundt partifinansieringer.

I år sa partileder Erna Solberg til Dagbladet om de hemmelige Frp-giverne at hun ikke ønsker «et slikt Norge».

– Det er et viktig hensyn bak partiloven at det skal være åpenhet om hvem som gir gaver til politiske partier. Det er jo blant annet fordi det både nasjonalt og i kommunepolitikken skal være åpenhet, slik at velgere og media kan kikke oss i kortene og stille kritiske spørsmål hvis det skulle dukke opp saker hvor personer som har bidratt med penger til de politiske partiene har interesser i saker som skal avgjøres politisk, sier Tom Erlend Skaug, generalsekretær for Høyre, på telefon.

– Hovedhensynet er at det skal være søkelys på de politiske prosessene og hvilke interesser som kan være med å påvirke ulike avgjørelser og ulike typer spørsmål, tilføyer han.

Tom Erlend Skaug i Høyre står ved vurderingen de tok for to år siden: – Vi er tilhengere av åpenhet rundt hvem som finansierer de politiske partiene, det er et viktig prinsipp som jeg tror de fleste er enige i. Foto: Høyre

Skattekutt til Høyres «rike onkler»

Basert på åpenheten i partiloven har blant annet VG kunnet avsløre hvor store skattekutt Høyres «rike onkler» tidligere har fått. (Givere som til sammen ga 16 millioner kroner til Høyres valgkamp, fikk skattekutt på totalt 230 millioner.)

Og i sommer kunne Dagbladet melde at sju av ti kroner som er donert til Høyre, kommer fra Norges rikeste.

Joel Berge, som forsker på sammenhengen mellom etikk og profitt ved NHH, sier store donasjoner gir en sosial form for forpliktelse, selv om det ikke er en eksplisitt kontrakt.

– Det gir en sosial form for gjensidighet, for da tenker man at da skal vi hjelpe deg også. For eksempel gjennom litt mindre reguleringer i din bransje. Altså får man indirekte fordeler av å donere penger.

– En etisk gråsone

På egen hjemmeside skriver Aksjon for borgerlig valgseier at «for å unngå tvil rundt givernes eventuelle motiver knyttet til enkeltsaker, sørger styret i aksjonen for skjerming mellom giver og mottaker».

Men måten foreningen i praksis fungerer nå, ved at Frp er de eneste som mottar penger, skaper ifølge Berge en utfordring:

– Når det kun er et parti som står igjen på listen, må man kunne stille spørsmål ved om det er et godt oppsett, da det kun er et parti som tar imot pengene til slutt. Det blir for få mottakere av dette, og da kan man snakke om at man kan lage et lite arrangement på siden og gi anonymt gjennom foreningen siden det går direkte til organisasjonen.

– Siden politiske organisasjoner ikke får lov til å ta imot anonyme penger, lager man et slags mellomledd der man likevel kan gjøre det. Det er en etisk gråsone, sier Joel Berge, forsker ved Norges handelshøyskole. Foto: NHH

NHH-forskeren understreker at han nylig ble kjent med saken og ikke kjenner til måten Aksjon for borgerlig valgseier er bygget opp.

Berge trekker også fram et annet risikoelement. Alle som gir slike donasjoner basert på politiske syn, gir også makt til organisasjonen som står i mellom og skal fordele pengene til partiene. Derfor mener han en forutsetning er at partiet på forhånd er tydelige på hvordan pengene skal fordeles.

Likevel har forskeren forståelse for at det kan oppstå et behov for et slikt mellomledd hvis man opplever det som skambelagt å gi penger til et parti det ikke er sosial aksept for.

Frustrerte over LOs finansiering av Ap

Både Frp og Aksjon for borgerlig valgseier vil heller diskutere LO og fagbevegelsens finansiering av venstresidepartiene enn hvilke givere som skjuler seg bak foreningen Frp nyter godt av.

– Det er arkitektene bak det suverent største samrøret i norsk demokrati som har størst behov for å spekulere og innta rollen som moralpoliti. LO har begge hender på rattet i bussen som kjører rundt og refser vår håndfull millioner, skriver Hauso i Aksjon for borgerlig valgseier. (Han refererer til kritikken av LOs valgkampbuss i høstens valgkamp).

Også Holm i Frp mener det er den «elleville samrøren» mellom fagforeninger og Ap som er en «stor demokratisk utfordring».

– Bare Ap har på få år fått over hundre millioner kroner fra organisasjoner som åpenbart får politiske gjenytelser og verv, skriver han.

Eivind Smith mener en forskjell mellom LO og Aksjon for borgerlig valgseier er at LO er en virksomhet opprettet for andre formål, som også bruker penger på valgkampstøtte.

– Aksjon for borgerlig valgseier er opprettet primært for å skaffe penger til de borgerlige partiene og da særlig til valgkampen. Hvis disse giverne hadde gitt direkte til partiet, hadde partiet måttet offentliggjøre givernes identitet så fremt det ikke var delt opp i små bidrag til mange deler av partiet.

– En generell svakhet

Lederen i kommunalkomiteen på Stortinget, Lene Vågslid (Ap), mener Frp omgår valgloven og ønsker å utrede en mulig lovendring.

Til høsten planlegger også Partilovnemnda å legge fram et notat til Kommunal- og distriktsdepartementet om partilovens nåværende utfordringer.

Smith påpeker at Spleis-aksjoner skaper et tilsvarende dilemma. Også der kan flere personer donere penger som én person gir til partiet som den formelle giveren.

– Det er en generell svakhet i systemet som ikke innebærer at det i dag er ulovlig, men som reiser spørsmål om ikke regelverket rundt dette bør gjennomgås.

– Når noen har nevnt at dette utgjør en form for amerikanisering, sikter de nok til at det i USA er regler for hvor mye hver enkelt kandidat kan bruke på valgkamp, mens store penger blir overført til støtteaksjoner som faller utenfor disse reglene. Det går nok an å si at vi i Norge nå kan skimte en tilsvarende tendens. Aksjonen for Carl I. Hagen på Tinget ved valget i 2021 var for øvrig et tilsvarende fenomen, utdyper Smith.

Ifølge Smith er det ikke ukomplisert å finne teknisk gode løsninger for å sikre identifisering av neste ledd på giversiden. Men mulighetene kunne blant annet vært:

Å legge plikten til å innrapportere bidrag på giverne selv, ikke partiene. Dette ville imidlertid ha medført at man må innføre nye kontrollmekanismer.

Å trekke et skille mellom virksomheter som har et annet formål med organisasjonen og givere som har som hovedvirksomhet å støtte partier som innsamlingsaksjoner.

Joel Berge ved NHH trekker også fram at problemstillingen rundt Aksjon for borgerlig valgseier gjør at man kanskje bør trekke diskusjonene et ledd opp, og vurdere om vi i det hele tatt bør ha privat finansiering av partiene.

– Man kan stille spørsmål ved om det er problematisk å ha private penger i politikken, siden det da er mer enn stemmeseddelen din som påvirker politikken.

Oppdatering 15.08: Frps kritikk av Smith er presisert i tråd med tilsvaret fra partiet i et avsnitt om brev sendt fra Partilovnemnda.

