Handlet fra hjemmekontor i statsministerboligen: Alt det siste om Finnes og aksjer

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) kaller inn til hastemøte med alle partiene på Stortinget om reglene rundt aksjehandel. Presidentskapet vil også snarlig diskutere innstramminger i regelverket, herunder reglene om register og økonomiske interesser for stortingsrepresentanter: – Allerede neste uke vil presidentskapet få en foreløpig sak , sier Gharahkhani til Dagbladet.

Erna Solberg fikk oversendt listen fra E24 med 22 aksjehandler som Sindre Finnes hadde gjort de siste månedene av Solbergs statsministerperiode onsdag 6. september – hele fem dager før valgdagen. Listen inneholdt handler som hverken Solberg eller SMK tidligere hadde vært kjent med, og dermed stemte ikke lenger det Solberg hadde sagt til velgerne under valgkampen, forklarer VG pedagogisk. Likevel fastholdt Solberg historien om at hun visste nok om Finnes’ aksjehandler. I dagene som fulgte forhåndsstemte mer enn 280 000 personer, og Høyre ble valgets vinner.

I dagene som fulgte forhåndsstemte mer enn 280 000 personer, og Høyre ble valgets vinner. Sindre Finnes gjennomførte over halvparten av de totalt 3640 aksjehandlene i Solbergs statsministerperiode på hjemmekontor under covid-19-pandemien. Det viser gjennomgangen som Finnes’ egen arbeidsgiver, Norsk Industri, har gjort. Finnes gjennomførte 1969 handler under nedstengningen mens han bodde i Statsministerboligen – en bolig som fungerer både som hjem og kontor for statsministeren. – Vi har nå en gjennomgang i forhold til dette med bruk av arbeidstid. Den er ikke klar, men er meget grundig og tas på største alvor, sier leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, til TV2.

Lier-Hansen garanterer for at Finnes ikke har fått innsideinformasjon gjennom ansattforholdet sitt i Norsk Industri. (VG)

Det vil ta «minimum noen uker» før Økokrim beslutter om de skal starte etterforskning av Erna Solberg og Sindre Finnes, opplyser Økokrim-sjef Pål Lønseth til VG. (I en kronikk i VG fredag, skrev jus-professorer Rui, Høgberg og Kinander at Økokrim hadde «malt seg inn i et hjørne som det ikke finnes heldige utganger fra» , ved å bli en «politisk aktør» i etatens omtale av de foregående Borten Moe- og Huitfeldt-sakene).

til VG. (I en kronikk i VG fredag, skrev jus-professorer Rui, Høgberg og Kinander at Økokrim hadde , ved å bli en «politisk aktør» i etatens omtale av de foregående Borten Moe- og Huitfeldt-sakene). Erna Solberg har fortsatt tillit fra Høyres fylkesledere, skriver Aftenposten. Flere mener det er for tidlig å ta stilling til om hun bør være partiets statsministerkandidat i 2025.

«Det er umulig å se for seg at Høyres statsministerkandidat om to år heter Erna Solberg», skriver DNs politiske redaktør Frithjof Jacobsen.

SISTE: Kremls leder i russisk-okkuperte Donetsk, Denis Pusjilin, bekrefter mandag at det har skjedd en eksplosjon ved de russisk-innsatte myndighetenes hovedkvarter i byen. Ingen skal ifølge Pusjilin være drept eller skadet i eksplosjonen. Tidligere på dagen ble det meldt om flere eksplosjoner i området og deler av sentrumsområdet skal stå i brann i ettermiddag.

HINTER OM NY NATO-UTSETTELSE: Presidenten i Ungarns nasjonalforsamling, László Kövér, kom søndag kveld med uttalelser som peker i retning av at Ungarn vil trenere godkjenningen av Sveriges NATO-søknad ytterligere. «Det er ikke sikkert vi trenger å godkjenne denne søknaden», sa Kover, som er mangeårig representant for regjeringspartiet Fidesz, til den ungarske TV-stasjonen HirTV. Ungarske representanter skal være irriterte over at svenske politikere har kritisert landets demokratiske utvikling under statsminister Viktor Orbán. I forrige uke sendte Ungarns utenriksminister, Péter Szijjártó, et brev til sin svenske motpart, der han kalte de svenske anklagene «fordomsfulle og urettferdige».

Sveriges NATO-søknad har blitt liggende urørt i den ungarske nasjonalforsamlingen siden juli i fjor, og det er uvisst om en diskusjon eller stemmeavgivning om temaet vil settes på dagsordenen når parlamentets kommende sesjon starter opp i slutten av måneden. Ungarn har sagt at de koordinerer sitt standpunkt til søknaden tett med Tyrkia, som er det andre landet som ennå ikke har ratifisert Sveriges søknad om NATO-medlemskap.