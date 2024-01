Hamas: Uaktuelt å returnere 130 israelske gisler

Dette er Filter Kaffe. Hver morgen mandag til fredag står vi opp tidlig, fyrer opp kaffemaskinen og sammenstiller det viktigste som skjedde mens du sov. Som abonnent leser du oppdateringen på våre nettsider eller du kan få den rett i innboksen.

HAMAS SIER DET IKKE lenger er aktuelt å returnere de siste israelske gislene som holdes i Gaza, etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu i går avviste et fredsforslag fra den islamistiske gruppa. Forslaget innebar ifølge ham et krav om full uttrekning av israelske styrker og at Hamas skulle få fortsette å regjere området. Netanyahu er under økt press for å redde de siste 130 gislene, som har vært i fangenskap siden terrorangrepet 7. oktober, og medlemmer av deres familier har begynt å demonstrere utenfor statsministerens private residens med krav om at en utvekslingsavtale kommer på plass.

Samtidig fortsetter den israelske krigføringen i Gaza, og leger ved et sykehus i Khan Younis beskriver overfor presse at de hører bomber slå ned rundt seg. Ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene i Gaza er antallet drepte nå oversteget 25 000. The Guardian/Al Jazeera



HELSEMINISTER INGVILD KJERKOL (Ap) har avlyst dagens planlagte deltakelse på OECDs helseministermøte i Paris. Det er ikke oppgitt noen årsak. I går innrømmet Kjerkol at flere avsnitt i hennes masteroppgave fra 2021 stammer fra tidligere oppgaver andre har skrevet. Kjerkol sier avsnittene ble værende i tek...