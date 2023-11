Hamas sier våpenhvileavtale nærmer seg for Gaza

USAS PRESIDENT SVARTE i natt «jeg tror det» på spørsmål om det nærmer seg noen avtale der krigføringen på Gaza stanses i perioder mot at gisler løslates. Hamas-ledere sier en våpenhvileavtale er nærstående og at den islamistiske gruppa har levert inn sin respons til de qatarske forhandlingslederne, selv om såvel den israelske bakkeinvasjonen som rakettangrepene mot Israel fortsetter. Nok en oppløftende nyhet er at representanter for Det internasjonale Røde Kors-komiteen – som tidligere har lagt til rette for gissel-løslatelser – har møtt Hamas i Qatar.

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten sier antallet mennesker som er fordrevet fra sine hjem i Gaza har nådd 1,7 millioner, og Verdens helseorganisasjon har igjen advart mot epidemier som kan spre seg blant flyktningene som er stuet sammen. Nok et sykehus i Gaza – det indonesiske – ble angrepet i går, og ti pasienter skal ha blitt drept. Lederen for operasjonsavdelingen sier den er fullstendig ødelagt og at det er skyting mot vinduene. Videre er 17 mennesker drept i et israelsk luftangrep mot flyktningleiren Nuseirat. BBC News/Reuters/Haaretz/The Washington Post

RUNDT 35 000 LITER soyaolje har lekket ut i Glomma fra fabrikken Denofa i Fredrikstad. Utslippet truer fugl i naturreservatet Øra....