HAMAS HAR PUBLISERT video av tre av de israelske gislene som fortsatt holdes fanget i Gaza, idet søndag markerte den 100. dagen med krig på det palestinske territoriet. Videoen ledsages av en anmodning til Israel om å stanse offensiven og redde de tre gislenes liv, og avsluttes med ordene «i morgen informerer vi om deres skjebne». Israelske myndigheter anser Hamas’ videoer for psykologisk krigføring og kommenterer dem av prinsipp ikke.

Av de 240 israelerne som ble kidnappet av Hamas 7. oktober skal 132 fortsatt være i fangenskap, mens 25 har omkommet, ifølge Israel. USAs utenriksminister tweetet søndag at «100 dager i fangenskap er mer enn nok».

Gaza har de siste 48 timene vært i telekommunikasjons-blackout mens israelske angrep fortsetter og streng kulde forverrer sivilbefolkningens kår. Langs krigens andre fronter er fem palestinere (tre av dem tenåringer) drept i forskjellige hendelser på Vestbredden, og et amerikansk jagerfly har skutt ned et houthi-missil i Rødehavet. Reuters/Haaretz/Al Jazeera

UNGE VERNEPLIKTIGE i det israelske forsvaret advarte om at et Hamas-angrep var under oppseiling i forkant av 7. oktober, men sier det ikke førte til noen respons fra ledelsen. BBC News