I ET INTERVJU HEVDER EN Hamas-leder at bare et lite antall kommandører visste om planene om et bredt anlagt angrep på Israel, men at Iran og Hizbollah vil slutte seg til kampen dersom Gaza utsettes for en «utryddelseskrig» og at Hamas er forberedt på at den blir langvarig. Ali Barakeh, som lever i eksil i Beirut, sier at bare rundt seks personer deltok i planleggingen av angrepet som ble iverksatt lørdag, men forklarer ikke hvordan det kan stemme overens med at at over tusen Hamas-terrorister var med på å ta seg inn i Israel.

Barakeh sier angrepet ikke var motivert så mye av Israels samtaler med Saudi-Arabia om å normalisere landenes forhold, som av ytre høyre-elementer i Israel og deres provokasjoner det siste året, slik som besøk på Tempelhøyden/Al Aqsa i Jerusalem.

USA sier det ikke finnes konkrete bevis på at Iran bisto militsen med å planlegge angrepet, som har kostet over 900 israelere livet og gjort over 100 til fanger. Hamas truer med å drepe fangene dersom bombingen av Gaza fortsetter.

FN sier antallet internt fordrevne personer i Gaza etter Israels gjengjeldelsesaksjoner er det høyeste siden 2014. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa i går at aksjonene bare såvidt har begynt og at de «vil forandre Midtøsten». Mobiliseringen av 300 000 reservister og forflytningen av store mengder krigsmateriell i retning Gaza peker mot en nærstående bakkeinvasjon. AP News/