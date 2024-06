HAMAS HAR RESPONDERT på det siste våpenhvile-forslaget som USA fikk Sikkerhetsrådets støtte for denne uka, hevder seg positivt innstilt og at det er åpnet en «bred vei» mot en avtale. Representanter for islamistgruppas politiske gren, samt den allierte Palestinsk islamsk jihad-gruppa (PIJ), understreker imidlertid overfor flere medier at den fortsatt krever løfter om en fullstendig stans i den israelske offensiven. En talsperson for Israel sa i går kveld Hamas krever så store endringer i avtaleteksten at den i praksis er avvist.

John Kirby, Joe Bidens sikkerhetspolitiske rådgiver, sier USA evaluerer tilbakemeldingen fra Hamas. Meklere fra Egypt og Qatar sier forhandlingene mellom partene vil fortsette helt til en avtale er på plass. Avtaleforslaget, som ble presentert av Biden for to uker siden, legger opp til at betingelsene for en full israelsk uttrekning fra Gaza skal fremforhandles i løpet av en seks uker lang midlertidig våpenhvile der de israelske soldatene holder seg unna befolkede områder. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har bekreftet at Israel har autorisert utkastet, men ikke gått ut med offentlig støtte til planen. BBC News/Reuters/Al Jazeera/Haaretz/AFP