Hamas har svart på forslag til rammeverk for våpenhvile på Gaza

HAMAS HAR RESPONDERT PÅ det siste forslaget til rammeverk for en våpenhvile på Gaza. Islamistgruppa kunngjør at den er positivt innstilt og hevder å ha blitt tilbudt både en slutt på krigen, nødhjelp, gjenoppbygging av Gaza, en avslutning av blokaden og utveksling av gisler/arresterte. Detaljene i forslaget er ikke bekjentgjort, men det er tidligere meldt at Israel/USA har foreslått seks ukers våpenhvile. USAs president Joe Biden mener Hamas-responsen var «a little over the top», men megler-landet Qatar sier svaret gir grunn til optimisme og USAs utenriksminister Antony Blinken vil diskutere veien videre med Israels regjering når han ankommer Midtøsten i dag. – Fortsatt gjenstår mye arbeid, men vi står ved at en avtale ikke bare er mulig, men nødvendig, sier Blinken.

Samtidig melder Israel at minst 31 av de gjenværende 136 gislene i Gaza er døde, og i Rafah skal seks palestinere være drept etter at israelske artillerigranater traff en uniformert bil. Haaretz/